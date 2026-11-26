एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 318 रन का टारगेट दिया. जिसे श्रीलंकाई टीम ने बड़ी आसानी से चेज कर लिया.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारतीय टीम का सफर खत्म हो गया है. गुरुवार (26 नवंबर) को खेले गए पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ए ने इंडिया ए को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी पारियां खेलीं कि भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए.

दोनों ओपनर ने शानदार शतक जड़े और टीम को आसानी से जीत दिला दी. श्रीलंका ने 9.3 ओवर बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया. इससे पहले मुकाबले में टॉस जीतकर इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने खुलकर रन बनाए.

इंडिया ए ने बनाए थे 317 रन

अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बल्ले का दम दिखाया. उन्होंने महज 63 गेंदों में 78 रन की शानदार पारी खेली. वहीं, शहबाज अहमद ने भी आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे. उन्होंने 48 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 54 रन बनाए.

इन दोनों बल्लेबाजों के योगदान की बदौलत इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए. भारतीय टीम को उम्मीद थी कि ये स्कोर श्रीलंका के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए काफी होगा, लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही देखने को मिली.

Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh — Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026

श्रीलंकाई ओपनर्स ने गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

318 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की शुरुआत शानदार रही. टीम के दोनों ओपनर सिनेथ जयवर्धने और लसिथ क्रूसपुले ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की और देखते ही देखते मैच का रुख पूरी तरह अपनी टीम की तरफ कर दिया.

जयवर्धने ने की वैभव के जैसी तूफानी बैटिंग

सिनेथ जयवर्धने ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 70 गेंदों पर 105 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. उन्होंने खासतौर पर भारतीय तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया. उनकी बल्लेबाजी देखकर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग की याद आ गई.

दूसरी तरफ लसिथ क्रूसपुले ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी. उन्होंने 107 गेंदों में 116 रन की शानदार पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने शतक पूरे किए और भारतीय टीम की वापसी की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया. सिनेथ जयवर्धने को पारी की पहली ही गेंद पर जीवनदान मिल गया था. कोटियन ने उनका कैच छोड़ दिया और भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी.

100 for Sineth Jayawardena! 💯🔥 Leading the Sri Lanka 'A' chase from the front in the 1st Semi-Final! 🇱🇰🏏 #SriLankaCricket #AsiaCupRisingStars #SLvIND https://t.co/60UT8rQ7z5 — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 26, 2026

भारतीय गेंदबाज पूरी तरह रहे बेअसर

भारतीय टीम के गेंदबाज इस मुकाबले में छाप छोड़ने में नाकाम रहे. हर्षित राणा को काफी रन पड़े, जबकि अर्शद खान भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके. शुरुआत के 10 ओवर दोनों टीमों के लिए अहम माने जा रहे थे, लेकिन श्रीलंका के ओपनर्स ने इसी दौरान मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

फाइनल में पहुंची श्रीलंका ए, भारत बाहर

श्रीलंका ए ने 318 रनों का लक्ष्य सिर्फ 41.3 ओवर में हासिल कर लिया. टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया. इंडिया ए के लिए ये हार काफी निराशाजनक रही, क्योंकि 317 रन बनाने के बावजूद टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी.

अब टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को फाइनल में श्रीलंका ए से भिड़ेगी.

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