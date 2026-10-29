नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़े, गांवों में 14000KM लंबा रोड नेटवर्क, बदल चुकी है अरुणाचल की कहानी, मुगालते में न रहे चीन!

आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर ने 22 अक्टूबर को कहा कि अरुणाचल में प्रदेश में LAC पर कई जगहों पर चीन के साथ फेस ऑफ हुआ और ये अभी भी चल रहा है.

अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच बीते जुलाई महीने से फेसऑफ के हालात बने हुए हैं. आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत कपूर के बयान के बाद एक बार फिर राज्य के इंफ्राक्ट्रक्चर पर बात होने लगी है क्योंकि संघर्ष के समय सड़क और एयर कनेक्टिविटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है.

अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार (27 अक्टूबर) को विधानसभा में बताया कि राज्य में हर साल सड़क बनाने की स्पीड छह गुना बढ़ चुकी है. 10 साल पहले पहले राज्य में हर साल करीब 300 किलोमीटर सड़क बनती थी. वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 1800 किलोमीटर तक पहुंच गया है. इसके अलावा राज्य में टनल, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है.

राज्य में ग्रामीण सड़कों का 14000 KM का नेटवर्क

राज्य में ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क में करीब साढ़े तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नेशनल हाईवे में ढाई गुना की. पेमा खांडू ने कहा, 'गांवों में सड़कों का नेटवर्क 4,131 किमी से बढ़कर करीब 14,000 किमी हो गया है, जबकि नेशनल हाईवे नेटवर्क 1,043 किमी से बढ़कर 2,538 किमी हो गया है. इसके अलावा 4,060 किमी का नेटवर्क अलग-अलग स्टेज में है.'

मुख्यमंत्री ने इस बयानर में ट्रांस अरुणाचल हाईवे, सेला टनल, डोनी पोलो एयरपोर्ट, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड और फ्रंटियर हाईवे को सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाले लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बताया.

BRO संभालता है अरुणाचल में सड़क-पुल का काम

सीमा पर सड़कों, पुलों और हैलीपेड समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) संभालता है. बीआरओ ने बीते पांच साल में राज्य में 3,097.15 किमी लंबी 64 सड़कों पर काम किया है. अरुणाचल में बीआरओ के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं-

प्रोजेक्ट वर्तक

BRO की सबसे पहली और सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है.7 मई 1960 को प्रोजेक्ट टस्कर के नाम से स्थापित किया गया था और 1963 में इसका नाम बदलकर प्रोजेक्ट वर्तक कर दिया गया. इसके अंतर्गत 2066 किमी सड़कों का नेटवर्क है. इसने अब तक 67 सड़कें बनाई हैं, जबकि 119 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है.

-प्रोजेक्ट वर्तक के तहत अरुणाचल में 500 मीटर लंबी नेचिपु टनल बनाई गई है, जिसकी वजह से बालीपारा-चारदुआर-तवांग रोड पर नेचिपु दर्रे के जरिए जाना जरूरी नहीं है.



नेचिपु टनल (फोटो- Pema Khandu X Account)

-400 मीटर की सेला टनल को प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत की बनाया गया है. ये दुनिया की सबसे डबल लेन वाली रोड टनल है, जो अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों को जोड़ती है. इसमें करीब 825 करोड़ रुपये की लागत आई.

अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग को जोड़ने वाली सेमा टनल, फोटो: BRO

-तवांग-बूम ला रोड: रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस सड़क को प्रोजेक्ट वर्तक के तैयार बनाया गया है. ये तवांग से बुमला दर्रे को जोड़ती है. भारत-चीन सीमा पर मुस्तैदी के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट है. बुमला दर्रा वही रास्ता है, जहां से 1959 में दलाई लामा भारत आए थे. 1962 के युद्ध में ये मैन वॉर एरिया था.

प्रोजेक्ट अरुणांक

इसकी स्थापना साल 2008 में की गई थी. यह प्रोजेक्ट ऊपरी सुबनसिरी, निचले सुबनसिरी, कुरुंग कुमे और क्रा दादी जिलों में सड़कों और पुलों का निर्माण करता है.

हापोली-सरली-हुरी रोड: यह इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है. कुरुंग कुमे जिले के बेहद सुदूर सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने वाली इस 278 किलोमीटर लंबी सड़क को आजादी के बाद पहली बार पूरी तरह से ब्लैकटॉप किया गया.

किमिन-पोटिन रोड: प्रोजेक्ट अरुणांक के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सड़क को डबल लेन किया गया. ये पापुम पारे तथा केयी पान्योर जिलों को जोड़ती है.

LAC कनेक्टिविटी रोड: वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सबसे आगे मोर्चे तक सेना की आवाजाही को मजबूत करने के लिए माज़ा सेक्टर तक सड़क संपर्क का निर्माण किया गया.

प्रोजेक्ट ब्रह्मांक

इसकी स्थापना जून 2011 में की गई थी. यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के सियांग, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, ऊपरी सियांग और शि-योमी जिलों के साथ-साथ असम के धेमाजी जिले के कुछ हिस्सों में रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव करता है.

(अरुणाचल में सियोम नदी पर बना लाई ब्रिज, फोटो: BRO)

पीआईबी के मुताबिक, इस परियोजना में 811 किमी सड़कों और करीब 86 पुलों को रखरखाव शामिल है. सियोम नाले पर बना 100 मीटर लंबा स्टील मेहराबदार पुल और अलोंग-यिंगकिओंग रोड पर सिमांग नाले पर बना 165 मीटर लंबा पीएससी पुल शामिल हैं.

साल 2025-26 में इस प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हेलीपैड भी विकसित किए गए हैं.

प्रोजेक्ट उदयक

इसकी स्थापना 1989 में की गई थी. ये पूर्वी अरुणाचल में सीमावर्ती सड़कों और कनेक्टिविटी का काम संभालता है. इस प्रोजेक्ट को 1457 किमी से लंबे सड़क नेटवर्क के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके तहत अरुणाचल के अंजॉ, लोहित, दिबांग घाटी, लोंगडिंग, तिराप और चांगलांग जिले आते हैं.

LAC और भारत-म्यांमार सीमा से दूर के इलाकों और सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने में परियोजना उदयक की भूमिका महत्वपूर्ण है. वर्तमान में प्रोजेक्ट के तहत भारत-म्यांमार सीमा पर सड़क और सीमा बाड़ का निर्माण किया जा रहा है. साल 2025-26 में प्रोजेक्ट उदयक के तहत 12 पुल, एक प्रमुख सड़क और एक हैलीपेड का निर्माण कार्य पूरा हुआ.

अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे

अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को आधिकारक तौर पर NH-913 के नाम से जाना जाता है. ये भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा और मैकमोहन लाइन के साथ-साथ गुजरता है. ये पश्चिम में अरुणाचल के तवांग जिले से पूर्व में म्यांमार बॉर्डर के पास चांगलांग जिले तक जाता है.

-इस हाईवे की लंबाई करीब 1800 किमी है. इसका निर्माण 2029 तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है. इसे BRO और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) मिलकर बना रहे हैं.

-फ्रंटियर हाईवे से भारतीय सेना, टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां एलएसी और मैकमोहन लाइन पर किसी भी हिस्से में आसानी से पहुंच सकेंगी. फिलहाल सेना को असम में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में उतरकर जाना पड़ता है, लेकिन ये हाईवे पहाड़ी घाटियों को आपस में जोड़ेगा.

गेमचेंजर साबित होगा सड़क-टनल का नेटवर्क

अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ ने सड़कों और टनलों का ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया है, जो संघर्ष जैसे आपात हालात में गेमचेंजर साबित होंगे. पहले सीमावर्ती इलाकों में भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम काम होता था, लेकिन अब सेना को गोला-बारूद, राइफल, हथियार, राशन, फ्यूल, मेडिकल सुविधाएं, बुलेटप्रूफ जॉकेट जैसे जरूरी सामान आसानी से मुहैया कराए जा सकेंगे.

ये भी पढ़ें- अरुणाचल में LAC पर फेस-ऑफ, जुलाई से ही बॉर्डर पर टेंशन, 6-7KM अंदर आए थे PLA के सैनिक, 100 स्क्वायर KM का है विवाद!