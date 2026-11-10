हार्दिक से ज्यादा है अर्शदीप की सैलरी, BCCI ने लगाई मुहर, जानें क्या है नियम; IPL में कैसे होती है ट्रेड डील

BCCI Confirms Hardik-Arshdeep Trade Deal: बीसीसीआई ने आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की ट्रेड डील पर मुहर लगा दी है. हार्दिक पंजाब और अर्शदीप मुंबई के लिए खेलेंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2027 से पहले एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर मुहर लगा दी है. मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच पिछले कुछ से हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की बदला-बदला को लेकर बातचीत चल रही थी और दोनों टीमें इस डील के लिए तैयार भी थी, जिसके बाद दोनों ने बोर्ड ने कॉन्टैक्ट किया और अब बोर्ड ने भी इस डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन एमआई ने हार्दिक से ज्यादा सैलरी पर अर्शदीप को टीम में शामिल किया है.

आईपीएल 2027 की नीलामी का आयोजन 16 दिसंबर 2026 को गोवा में होना है और इससे पहले सभी टीमों को रिलीज और रिटेन लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी. रिलीज और रिटेन लिस्ट जारी करने से पहले ही सभी टीमें एक दूसरे से खिलाड़ियों को ट्रेड की बात कर रही है, जिसमें पंजाब और मुंबई के बीच काफी बड़ी डील तय हो गई है. अब अर्शदीप सिंह एमआई के लिए और हार्दिक पांड्या पंजाब के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

हार्दिक से ज्यादा है अर्शदीप की सैलरी

आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स 18 करोड़ रुपये सैलरी देती थी, जबकि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को 16.35 करोड़ रुपये सैलरी देती थी. हालांकि ट्रेड डील के बाद भी दोनों की सैलरी सेम रहेगी, क्योंकि एमआई अर्शदीप को 18 करोड़ देने के लिए तैयार है, जबकि हार्दिक को पंजाब 16.35 करोड़ सैलरी ही देगी. दोनों की सैलरी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है.

पंजाब पहले ही अर्शदीप को 18 करोड़ रुपये दे रहे थे, लेकिन उन्हें इस डील के बाद हार्दिक को 16,35 करोड़ ही देने पड़ेंगे. ऐसे में पंजाब का लगभग 2 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी इतनी रकम में मिलना किसी फायदे से कम नहीं है. पंजाब को हार्दिक भी मिल गए और टीम के पर्स में करीब 2 करोड़ रुपये भी जुड़ गए. इस नजरिए से ज्यादा फायदा पंजाब किंग्स को हुआ है.

क्या है ट्रेड डील की पूरी प्रक्रिया, टीमें कैसे करती हैं डील?

आईपीएल में ट्रेड डील भी कई प्रकार की होती हैं. इसमें प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड, ऑल कैश ट्रेड और प्लेयर स्वैप के साथ अतिरिक्त रकम ट्रेड शामिल है. जब किसी एक टीम को कोई खिलाड़ी लेना होता है तो वो बीसीसीआई को Expression of Interest भेजती है. उसके बाद बोर्ड दूसरी टीम को जानकारी देता है. उसके बाद ही टीम तय करती है कि वो उस खिलाड़ी को ट्रेड करना चाहता है या नहीं. उसके बाद अगर टीम ट्रेड के लिए मान जाती है, तो बीसीसीआई खिलाड़ी से मंजूरी लेता है. खिलाड़ी की लिखित सहमति के बिना ट्रेड डील नहीं हो सकती.

हालांकि, इतना कुछ होने के बाद दोनों डील के लिए बातचीत करती हैं और ट्रेड रकम या खिलाड़ियों की अदला-बदली पर बात होती, जिसके बाद दोनों टीमें आपसी सहमति से बोर्ड को दस्तावेज भेज देती, जिसके बाद बीसीसीआई ट्रेड डील की घोषणा करती है.

ट्रेड में कैसे तय होता है पैसा, क्या खिलाड़ी चुन सकता है टीम?

आईपीएल में खिलाड़ी कभी भी खुद की पसंदीदा टीम नहीं चुन सकता है. ट्रेड के लिए खिलाड़ी सहमति जरूरी है, लेकिन उसे खुद की फेवरेट टीम नहीं चुन सकता है. ट्रेड में दो टीमों के बीच रकम को लेकर आपसी सहमति होती है. जैसे कोई टीम किसी खिलाड़ी को उसकी पुरानी सैलरी से ज्यादा रकम में ट्रेड करती है, तो खिलाड़ी को पूरी रकम नहीं दी जाती है. जैसे किसी खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ है और उसे किसी टीम ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा, तो ऐसे में बेचने वाली टीम को 2 करोड़ और 2 करोड़ खिलाड़ी को मिलेंगे. यानी खिलाड़ी की सैलरी 12 करोड़ रहेगी.

ट्रेड डील में जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी की सैलरी में इजाफा हो. ऐसा भी हो सकता है कि खिलाड़ी को कम रकम मिले, लेकिन ये खिलाड़ी पर निर्भर करता है. अगर खिलाड़ी चाहे तो कम सैलरी में दूसरी टीम में जा सकता है, जिसके लिए उसे बीसीसीआई को लिखित सहमति देनी होगी. लेकिन अगर खिलाड़ी कम पैसों में नहीं जाता तो वो ट्रेड से मना कर सकता है.

कैसा रहा दोनों खिलाड़ियों का आईपीएल करियर?

हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए 10 सीजन आईपीएल खेला हुआ है. उन्होंने साल 2015 से 2021 तक एमआई के लिए खेला, जिसके बाद साल 2022 में गुजराइट टाइटंस ने उन्हें एमआई से ट्रेड कर लिया था और ये डील कैश डील थी. हार्दिक ने पहले ही सीजन बतौर कप्तान जीटी को चैंपियन बना दिया, लेकिन उसके बाद एमआई ने दोबारा गुजरात ने हार्दिक को ट्रेड कर लिया. 2022 और 2023 जीटी के लिए हार्दिक ने खेला और फिर 2024 से 2026 दोबारा एमआई के लिए आईपीएल खेला. हार्दिक ने आईपीएल में एमआई के लिए 39 मैचों में कप्तानी की और 15 जीत हासिल की , जबकि 24 मैच हारे हैं. हार्दिक ने आईपीएल की 150 पारियों में 2955 रन बनाए और 82 विकेट भी चटकाए हैं.

अर्शदीप सिंह ने साल 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था. उन्होंने तब से लेकर अब तक पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेला था, लेकिन अब वो नई जर्सी में नजर आएंगे. अर्शदीप ने आईपीएल में 95 पारियों में 111 विकेट चटकाए हैं और इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 9.19 का रहा है.