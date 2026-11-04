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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

VIDEO: अर्शदीप सिंह ने ग्राउंड पर गर्लफ्रेंड के लिए किया डांस! श्रीनाथ-शमी जैसे दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए.

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Gaurav Barar

Updated : Nov 04, 2026, 09:50 PM IST

VIDEO: अर्शदीप सिंह ने ग्राउंड पर गर्लफ्रेंड के लिए किया डांस! श्रीनाथ-शमी जैसे दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री

अर्शदीप सिंह का नया सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर हुआ वायरल (Image- Instagram/samreenkaur & BCCI)

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भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ मजेदार अंदाज को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार (4 नवंबर 2026) को ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने मैच में चार विकेट चटकाकर टीम इंडिया की जीत की नींव रखी. हालांकि, इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान उनके विकेट लेने के बाद किए गए खास सेलिब्रेशन ने खींचा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अर्शदीप मैदान पर विकेट लेने के बाद एक अलग ही अंदाज में डांस करते नजर आए. मैच के बाद जब उनसे इस सेलिब्रेशन की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये खास डांस उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था. भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज का ये पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया. 

अर्शदीप ने 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनका ये फैसला काफी कारगर साबित हुआ और भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 185 रनों पर समेट दिया. अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 70 रन देकर चार बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. 

 

गर्लफ्रेंड के लिए किया स्पेशल डांस

न्यूजीलैंड की पारी खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत में सेलिब्रेशन का दिलचस्प राज खोला. उन्होंने बताया कि विकेट लेने के बाद किया गया डांस उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर के लिए था. अर्शदीप के मुताबिक, जब भी दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं या कभी किसी का मूड खराब होता है, तो एक-दूसरे को खुश करने के लिए इसी तरह के डांस स्टेप्स करते हैं. 

arshdeepअर्शदीप सिंह और समरीन कौर (Image- Instagram/arshdeepsingh)

गेंदबाज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का एक खास अंदाज है, जिसके जरिए वे एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनका ये सेलिब्रेशन उसी निजी पल से जुड़ा हुआ था. अर्शदीप ने सिर्फ सेलिब्रेशन के बारे में ही बात नहीं की, बल्कि गेंदबाजी के दौरान हुई गलतियों को भी स्वीकार किया. उन्होंने माना कि भारतीय गेंदबाज कुछ मौकों पर जरूरत से ज्यादा विकेट लेने की कोशिश करने लगे थे. अर्शदीप ने कहा कि आखिर के ओवरों में गेंदबाज थोड़े लालची हो गए और इसी वजह से कुछ अतिरिक्त रन खर्च हुए. 

 

श्रीनाथ और शमी जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हुए

इस मुकाबले में चार विकेट लेने के साथ ही अर्शदीप सिंह ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की. वह न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे मैच में चार या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी यह कारनामा कर चुके हैं.

न्यूजीलैंड में वनडे मुकाबले के दौरान चार विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप अब इस खास लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे पहले जवागल श्रीनाथ ने 1995 में 52 रन देकर चार और 2003 में 23 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे. वहीं, शमी ने 2014 में 55 रन देकर चार बल्लेबाजों को आउट किया था. 

टीम इंडिया ने आसानी से जीता पहला मुकाबला

इस मैच में बारिश के कारण कई बार रुकावट आई, जिसके चलते डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत भारत को 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य मिला. टीम इंडिया ने विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 22.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. कोहली ने इस दौरान अपना 80वां अर्धशतक पूरा किया और जीत में अहम योगदान दिया. भारत के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.  

 

अंशुल कंबोज चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच

अंशुल कंबोज ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि मेरे शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह सही लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करना था. मैंने पिच के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने बेसिक्स पर ध्यान दिया. वॉबल सीम गेंद काफी अच्छी काम कर रही थी, इसलिए मैंने उसका बार-बार इस्तेमाल किया. न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में भी मेरा ध्यान सिर्फ अपनी लेंथ पर था, क्योंकि मुझे पिच से अच्छा उछाल मिल रहा था."  

क्या बोले दोनों टीमों के कप्तान?

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही और फील्डिंग भी शानदार थी. रोहित भाई के उस रनआउट ने मैच का रुख बदल दिया. अंशुल ऐसे गेंदबाज हैं, जो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल फिट हैं. उनके पास अच्छी गति है और वह गेंद को स्विंग और सीम कराने की कोशिश करते हैं. अगले मुकाबले से पहले मुझे नहीं लगता कि हमें किसी खास चीज पर काम करने की जरूरत है." 

 

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, "ईडन पार्क की पिच पर उम्मीद से ज्यादा उछाल था और विकेट थोड़ा तेज भी था. हम शायद परिस्थितियों के हिसाब से उतनी जल्दी खुद को ढाल नहीं पाए, जितना हमें करना चाहिए था. भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की. गेंदबाजी यूनिट के प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं. मैच के आखिरी पलों में हमने कुछ अच्छी चीजें हासिल कीं और अब हम इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ वेलिंग्टन के अगले मुकाबले में उतरेंगे." 

7 नवंबर को वेलिंग्टन में होगा दूसरा मैच

भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 7 नवंबर को वेलिंग्टन में खेला जाना है. जहां एक तरफ विराट की बल्लेबाजी और टीम इंडिया की जीत चर्चा में रही, वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप का गर्लफ्रेंड के लिए किया गया डांस भी इस मुकाबले के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया. 

ये भी पढ़ें- 6 गेंदों में 0 रन, वनडे क्रिकेट में 17वीं बार डक पर आउट हुए रोहित शर्मा, सौरव गांगुली को पछाड़ बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

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