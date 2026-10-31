गर्दन पर 70 वार, पीठ पर 40, छाती पर 20... सो रही पत्नी के ऊपर बैठ पति ने चाकू-कैंची से कई बार गोदा

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पीड़िता के परिवार वालों के बयान के आधार पर आरा टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

बिहार के आरा में घरेलू हिंसा की एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां गुरुवार (29 अक्टूबर 2026) को करवा चौथ के दिन एक पति ने पत्नी पर कैंची और चाकू से 150 से ज्यादा बार हमला किया. आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब उसकी पत्नी सो रही थी. वह उसके ऊपर बैठ गया और गर्दन, पीठ से लेकर छाती तक लगातार वार करता रहा.

महिला के शरीर पर इतने गहरे घाव थे कि इलाज करने वाले डॉक्टर भी उन्हें देखकर हैरान रह गए. डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में शायद ही कभी इतनी भयानक चोटें देखी हों. महिला की हालत बेहद गंभीर थी. उसे बचाने के लिए डॉक्टर को तीन घंटे से ज्यादा समय तक ऑपरेशन करना पड़ा. फिलहाल महिला की जान बच गई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.

सो रही पत्नी के ऊपर बैठकर किया हमला

पुलिस ने बताया कि ये मामला बिहार के आरा के टाउन थाना क्षेत्र का है. आरोपी की पहचान पंकज कुमार ठाकुर के रूप में हुई है. उसने अपनी पत्नी निकिता कुमारी पर कैंची और चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया. हमले की बेरहमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला की गर्दन और उसके आसपास के हिस्से पर 70 से ज्यादा घाव थे. पीठ पर 30 से 40 और छाती के आसपास 15 से 20 वार किए गए थे. शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी गंभीर चोटें आईं.

पीड़िता की मौसी उषा देवी ने अस्पताल में टीओआई को बताया, "निकिता सो रही थी, तभी पंकज उसके ऊपर बैठ गया और कैंची-चाकू से लगातार हमला करने लगा. अचानक हुए इस हमले में महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला. वह गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गई."

'ऐसे घाव पहले कभी नहीं देखे'

निकिता का इलाज करने वाले आरा के सर्जन डॉ. विकास सिंह ने इस घटना की भयावहता के बारे में बताया. डॉ. विकास सिंह के मुताबिक, महिला के शरीर पर 150 से ज्यादा घाव थे. इलाज के दौरान उसे 150 से अधिक टांके लगाने पड़े. डॉक्टर ने बताया कि इतने भयानक तरीके से चाकू और कैंची से हमला किए जाने के मामले उन्होंने बहुत कम देखे हैं. महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि उसकी जान बचाना बड़ी चुनौती बन गया था. उसे बचाने के लिए तीन घंटे से ज्यादा समय तक ऑपरेशन करना पड़ा.

#भोजपुर_पुलिस की त्वरित कार्रवाई: आरा नगर थाना क्षेत्र में पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार! "भोजपुर पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर" #HainTaiyaarHum #bihar #BiharPolice @bihar_police @BiharHomeDept @IPRDBihar @shahabad_police https://t.co/81IsmY7Age — Bhojpur Police (@bhojpur_police) October 30, 2026

डॉ. विकास सिंह ने बताया कि हमले में निकिता का काफी खून बह गया था. उसकी जान बचाने के लिए तुरंत O निगेटिव ब्लड की जरूरत पड़ी. ये ब्लड ग्रुप बेहद कम लोगों में पाया जाता है, इसलिए इतनी जल्दी इसकी व्यवस्था करना आसान नहीं था. हालांकि, काफी कोशिशों के बाद खून का इंतजाम किया गया और महिला को ब्लड चढ़ाया गया.

'महिला का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं'

डॉक्टर के मुताबिक, इतनी गंभीर चोटों के बावजूद महिला का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. शुरुआत में उसे आरा सदर अस्पताल ले जाया गया था. वहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया. हालांकि, परिजन उसे पटना ले जाने के बजाय आरा में ही डॉ. विकास सिंह के निजी क्लीनिक पर ले आए, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल उसे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

7 साल पहले हुई थी शादी

पीड़िता के पिता मनोज कुमार ठाकुर ने अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि 2019 में निकिता की शादी पंकज कुमार से हुई थी. शादी के शुरुआती छह महीने बाद ही पंकज ने निकिता के साथ मारपीट शुरू कर दी थी.

मनोज कुमार ने बताया, "पंकज बिना किसी वजह के बेटी को पीटता था. जब भी वो निकिता को परेशान करता, तो हम डायल 112 पर फोन करके पुलिस बुलाते थे. बेटी की शादीशुदा जिंदगी खराब न हो और उसका घर बचा रहे, इस उम्मीद में कई बार कानूनी कार्रवाई नहीं कराई. हमें अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन दामाद इस हद तक बेरहम हो जाएगा और हमारी बेटी की जान लेने की कोशिश करेगा."

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

भोजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से शुक्रवार दोपहर जारी प्रेस रिलीज में आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पंकज कुमार ठाकुर भकुरा गांव का निवासी है. ये गांव आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आता है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पंकज ने अपनी पत्नी निकिता कुमारी की हत्या करने के इरादे से उस पर कैंची और चाकू से बेरहमी से हमला किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस मामले में पीड़िता के परिवार वालों के बयान के आधार पर आरा टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

दो छोटे बच्चों की मां है निकिता

इस पूरी घटना ने निकिता के परिवार को तोड़कर रख दिया है. उसकी मौसी उषा देवी अस्पताल में रोते हुए लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रही थीं. उन्होंने बताया कि निकिता के दो छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. उन्होंने भावुक होकर कहा कि किसी तरह निकिता की जान बच जाए, ताकि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके.

एक तरफ निकिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों छोटे बच्चों का भविष्य भी इस घटना से प्रभावित हुआ है. जिस घर को बचाने के लिए परिवार ने सालों तक घरेलू हिंसा को नजरअंदाज किया, उसी घर में एक दिन ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. फिलहाल निकिता का इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रख रहे हैं.

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