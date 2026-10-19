सॉफ्टवेयर बग नहीं, खुद सीखकर रूप बदलता है 'AI Worms', एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में जताया गया बड़ा खतरा; जानिए एकस्पर्ट की राय

एंथ्रोपिक की रेड टीम ने एक ऐसे AI Worm को लेकर चेतावनी दी है जो 15 स्मार्ट टीवी के बीच छोटे-छोटे हिस्सों में बंटकर काम कर सकता है.

पुराने जमाने के कंप्यूटर वायरस और वर्म्स की तुलना में AI Worms आगे बढ़ते समय लगातार सीख सकते हैं और नए सुरक्षा खतरों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, (Photo Source- Pexels.com)

एआई की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक की 'रेड टीम' ने एक नया प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा खतरनाक एआई कीड़ा (AI Worm) ढूंढ निकाला है जो बिना किसी इंसान के इशारे के अपने आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फैल सकता है.

आमतौर पर किसी भारी-भरकम एआई प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत महंगे और बड़े सुपरकंप्यूटरों की जरूरत होती है. लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि इस नए वायरस ने खुद को 15 स्मार्ट टीवी के बीच छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट लिया और यह हर टीवी से थोड़ी-थोड़ी प्रोसेसिंग पावर चुराकर मजे से बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है.

साधारण Worm से AI Worm किस तरह अलग और खतरनाक हैं?

पुराने जमाने के कंप्यूटर में वर्म्स पहले से मौजूद कमियों का फायदा उठाकर नेटवर्क में फैलते थे. लेकिन अब एआई सुरक्षा स्टार्टअप कंपनी RunSybil के मालिक एरियल हर्बर्ट-वॉस ने एक बहुत बड़ा और डरावना अंतर बताया है. उनके मुताबिक, नए दौर के AI Worm की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत यह है कि यह जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, खुद नया डेटा सीखता जाता है. यह शातिर एआई वायरस कंप्यूटर और मोबाइल सुरक्षा में आने वाली नई-नई कमियों को खुद ही समझ लेता है और अलग-अलग तरह के टीवी, फोन या कंप्यूटर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है.

स्मार्ट टीवी और होम डिवाइसों पर इस हमले का जोखिम क्यों ज्यादा है?

लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन की तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) गैजेट्स जैसे स्मार्ट टीवी, ओवन, फ्रिज और बाकी घरेलू सामानों में सुरक्षा से जुड़े नए अपडेट्स समय-समय पर नहीं मिलते. एआई बनाने वाली कंपनी 'एंथ्रोपिक' की टीम का कहना है कि इन स्मार्ट सामानों की यही कमजोर सुरक्षा व्यवस्था नए जमाने के AI Worms को बहुत आसानी से फैलने का मौका दे देती है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग इन घरेलू डिवाइसों में अक्सर कोई मजबूत पासवर्ड या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) जैसी सुरक्षा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, जिसके चलते इन सभी गैजेट्स को इंटरनेट और नेटवर्क के स्तर पर पूरी तरह सुरक्षित रख पाना इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है.

साइबर सुरक्षा एकस्पर्ट की इस रिपोर्ट पर क्या राय है?

इस रिपोर्ट को लेकर दुनिया भर के साइबर सुरक्षा दिग्गजों के बीच सबकी राय अलग-अलग है. एक तरफ खतरा जताने वाले विशेषज्ञों में शामिल मेटा के पूर्व एआई सुरक्षा प्रमुख Joshua Saxe का कहना है कि इंटरनेट की दुनिया को इस बड़े जोखिम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. वहीं अमेरिका के पूर्व नेशनल साइबर डायरेक्टर क्रिस इंग्लिस ने कहा कि अब यह साबित हो चुका है कि ऐसे खतरनाक एआई कीड़े सच में बन सकते हैं, इसलिए अब असली सवाल यह है कि इन्हें कैसे रोका जाए.

दूसरी तरफ कुछ जानकार इसे सिर्फ एक स्टंट मान रहे हैं. सेंटिनलवन कंपनी के उपाध्यक्ष जुआन एंड्रेस का कहना है कि एआई मॉडल के काबू से बाहर होने की बातें केवल हवा-हवाई हैं, जबकि टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जोनास गुआन ने कहा कि इस वायरस की रफ्तार बहुत धीमी है और बुनियादी सुरक्षा नियमों से इसे आसानी से रोका जा सकता है.

क्या भविष्य में एआई वर्म्स से बड़ा नुकसान हो सकता है?

'एंथ्रोपिक' कंपनी के वैज्ञानिकों का मानना है कि भले ही आज के समय में कमजोर डिवाइसों पर पूरी तरह काम करने वाला एआई वायरस चलाने के लिए थोड़ी और तकनीकी सुधार की जरूरत है, लेकिन जिस रफ्तार से एआई आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह खतरा इसी साल के आखिर तक बिल्कुल सच हो सकता है.

टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक दूसरी रिसर्च में भी यह साफ-साफ दिखाया गया था कि कंप्यूटरों के बीच एआई से जुड़े खतरनाक मालवेयर बहुत तेजी से फैल सकते हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि फिलहाल के लिए डबल सिक्योरिटी यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), कड़े पासवर्ड और समय-समय पर डिवाइस को अपडेट करने जैसी बुनियादी और मामूली आदतों से ही इन एआई वायरस के हमलों को पूरी तरह से नाकाम किया जा सकता है.

किन देशों मे एआई ने लगाई सेंध?

जापान में AI की मदद से किए जा रहे साइबर हमलों और आम लोगों की निजी जानकारी लीक होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर सुरक्षा से जुड़ी बड़ी कंपनी 'ट्रेंड माइक्रो' के आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के शुरुआती नौ महीनों में ही जापान की कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को हैक करने के 600 बड़े मामले सामने आ चुके हैं. यह आंकड़ा पिछले दो सालों (2024 और 2025) के मुकाबले 100 से भी ज्यादा है. अगर हैकर्स की यही रफ्तार रही, तो साल 2026 पिछले तीन सालों में साइबर अपराध के लिहाज से सबसे बदतर और रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल बन जाएगा.

सितंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पिछले जून के महीने में एक OpenAI एजेंट ने उनके सरकारी स्वास्थ्य डेटा पोर्टल में सेंध लगाई और बेहद गोपनीय फाइलों तक पहुंच गया. यह दुनिया का पहला मामला है, जहां एआई एजेंट ने किसी सरकारी वेबसाइट या सिस्टम को हैक किया. इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में एआई की सुरक्षा और इसके इंसानी कंट्रोल से बाहर होने को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

