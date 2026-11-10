'500-2000 के नोट बंद होने चाहिए', CM नायडू ने PM मोदी से क्यों की ये मांग? मार्केट में 37 लाख करोड़ के 500 के नोट

आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने कहा कि 500, 1000 और 2000 रुपये के नोट बंद होने चाहिए. केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही मार्केट में रहने चाहिए.

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से 500 और 2000 रुपये के नोट बंद करने की मांग की है. (फोटो-ANI)

मार्केट में 500 के नोटों की कुल वैल्यू 37,03,379 करोड़ रुपये

बाजार में 5,192 करोड़ रुपये 2000 के नोटों के रूप में

43 हजार करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के सिक्के बाजार में

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार (9 नवंबर) को कहा कि 500 रुपये और 2000 रुपये के करेंसी नोट बंद होने चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा करने पर करप्शन की साइकिल को तोड़ने में मदद मिल सकती है और वेल्थ क्रिएशन-गरीबी उन्मूलन आसान हो सकता है. सीएम नायडू की ओर से ये बयान नोटबंदी के 10 साल पूरे होने पर आया, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे.

डिजिटल करेंसी और टेक आधारित शासन के लिए पैरवी करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस सब्जेक्ट पर एक रिपोर्ट के लिए इनपुट दिए थे. इसके साथ ही ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कई बार उठाया था.

500-2000 के नोट बंद करने की मांग करता रहूंगा: नायडू

उन्होंने कहा, 'डिजिटल करेंसी रिपोर्ट के लिए मैंने भी सुझाव दिए थे. मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने की अपील की थी और अब मैं फिर से यही मांग कर रहा हूं. मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा. 500 रुपये, 1000 रुपये और 2000 रुपये के नोट बंद होने चाहिए. केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही मार्केट में रहने चाहिए.'

टीडीपी सुप्रीमो ने कहा कि वह इस प्रस्ताव के लिए दबाव बनाते रहेंगे. सीएम ने तर्क दिया कि अगर टेक्नोलॉजी को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो आर्थिक और शासन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, जोकि गहरी जड़ें जमा चुकी हैं.

करप्शन का एक चक्र बन गया: सीएम नायडू

उन्होंने कहा, 'अलग-अलग लेवल पर व्यवस्थाओं में खामियों की वजह से करप्शन का एक चक्र बन गया और मैंने इन खामियों को दूर करने के लिए और करप्शन के इस चक्र को तोड़ने का प्रयास किया.

नायडू ने चुनावी राजनीति में बदलाव की अपील करते हुए तर्क दिया कि चुनाव पैसे के बल पर जनसेवा पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एनडीए ने चुनाव के दौरान कैश बांटने पर रोक लगाने का प्रयास करके एक नया कल्चर शुरू किया है. चुनावी खर्च कम करने से चुना गया प्रतिनिधि को जनता के प्रति और ज्यादा जवाबदेह बनना होगा.

सीएम नायडू ने कहा, 'चुनाव जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करने वाले कैंडिडेट अकसर पदभार संभालने के बाद उस खर्च की भरपाई की जुगाड़ में लगे रहते हैं. चुनाव खर्च कम करने से ऐसी सोच को खत्म करने में मदद मिलेगी और नेता जनसेवा पर फोकस करेंगे.

सरकार ने मार्केट से हटाए थे 15.44 लाख करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था. PIB के मुताबिक, उस समय मार्केट में सर्कुलेट इन दोनों करेंसी की कुल वैल्यू 15.44 करोड़ रुपये थी. इनमें 500 रुपये के नोटों की कुल वैल्यू 6,85,782 करोड़ रुपये, जबकि 1000 के नोट 8,58,253 करोड़ रुपये थी, जो उस समय के मौजूद कैश का करीब 86.4% था.

देश में 43,14,760 करोड़ रुपये के नोट

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर, 2026 में कुल 43,14,760 करोड़ रुपये के नोट मार्केट में हैं. इनमें सबसे ज्यादा 500 रुपये के नोट ही सर्कुलेशन में हैं, जिनकी वैल्यू करीब 37 लाख करोड़ रुपये है. इसके बाद 100 रुपये और 200 रुपये के नोट सबसे ज्यादा बाजार में हैं.

नोट वैल्यू (करोड़ में) 2000 5,192 रुपये 500 37,03,379 रुपये 200 2,09,540 रुपये 100 2,79,415 रुपये 50 55,267 रुपये 20 29,070 रुपये 10 28,669 रुपये 2-5 4, 230 रुपये

मार्केट में 43 हजार करोड़ रुपये के सिक्के

सिक्कों की बात की जाए तो मार्केट में कुल 43,053 करोड़ रुपये की वैल्यू के सिक्के सर्कुलेट हैं. इनमें सबसे ज्यादा 5 रुपये के सिक्के बाजार में हैं, जिनकी वैल्यू करीब 12 हजार करोड़ हैं, जबकि वैल्यू के हिसाब से एक रुपये के सिक्के बाजार में सबसे कम हैं.

सिक्के वैल्यू (करोड़ में) 20 5540 रुपये 10 11,016 रुपये 5 12,022 रुपये 2 6, 145 रुपये 1 739 रुपये

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