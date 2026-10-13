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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'8 हजार लोगों की भीड़ जुटाने से कोई जननेता नहीं बनता', अमित शाह का राहुल गांधी को करारा जवाब, पढ़ें पूरा बयान

गृह मंत्री ने SIR विवाद, विपक्ष के विरोध और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने गुजरात समेत कई राज्यों के चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 13, 2026, 11:52 PM IST

'8 हजार लोगों की भीड़ जुटाने से कोई जननेता नहीं बनता', अमित शाह का राहुल गांधी को करारा जवाब, पढ़ें पूरा बयान

केंद्रीय गृह मंत्री ने पूछा कि क्या SIR की वजह से गुजरात में कांग्रेस 41 सालों से हार रही है (Image- IANS)

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सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने मंगलवार (13 अक्टूबर 2026) को कहा कि महज कुछ हजार लोगों को जुटाकर कोई देश की आवाज नहीं बन सकता.

शाह ने कांग्रेस को जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की सलाह देते हुए 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का दावा भी किया. दरअसल, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था. विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई. इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस के प्रदर्शन और उसकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े किए. 

'भीड़ जुटाने से जनता का भरोसा नहीं मिलता'

अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बनावटी मीडिया कार्यक्रमों और 'झूठ की गूंज', बार-बार किए जाने वाले प्रदर्शन से देश की जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता. उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में 8 हजार लोगों को जुटाने के लिए 14 पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेना, पूरे देश की आवाज नहीं है.

गृह मंत्री ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि देश की असली आवाज सिर्फ बड़े शहरों और राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है. गांवों, खेतों, दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों, जंगलों और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की भी अपनी समस्याएं और उम्मीदें हैं. उनके मुताबिक, कांग्रेस को उन इलाकों और लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, जहां पार्टी की मौजूदगी कमजोर है.

गुजरात के नतीजों का हवाला देकर कांग्रेस को घेरा

अमित शाह ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि तीन नगर निकायों और नगर निगमों से जुड़े चुनावों में कुल 104 सीटों में से भाजपा ने 90 सीटों पर जीत हासिल की. गांधीनगर नगर निगम की 44 सीटों में से 38 सीटें भाजपा के खाते में आने का भी उन्होंने जिक्र किया. 

 

शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गुजरात के मतदाताओं के समर्थन से जोड़ते हुए कहा कि राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी है. 

'क्या SIR की वजह से 41 सालों से हार रही कांग्रेस'

गृह मंत्री ने कांग्रेस के पुराने चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए भी राहुल गांधी से सवाल किया. उनका कहना था कि गुजरात में कांग्रेस लंबे समय से चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है. गुजरात में 41 सालों के बाद भी कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीती है. क्या ये SIR का परिणाम है. पार्टी को अपनी हार के कारणों पर विचार करना चाहिए, न कि हर चुनावी नतीजे को SIR से जोड़ना चाहिए. 

 

दूसरे राज्यों के चुनावों का भी किया जिक्र

अमित शाह ने दूसरे राज्यों के चुनावों का भी हवाला दिया. उन्होंने पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में हुए उपचुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस को वहां एक भी सीट नहीं मिली. राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन नतीजों से कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए. 

उन्होंने त्रिपुरा में ग्राम समिति के चुनावों का उदाहरण भी दिया. शाह ने कहा कि वहां एनडीए ने 77.5 प्रतिशत मत हिस्सेदारी के साथ 4,000 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की. उन्होंने खास तौर पर कहा कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे. इसके जरिए उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों पर सवाल उठाया, जिनमें ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह जताया जाता है.

'2029 में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा'

राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मतदाता लंबे समय से कांग्रेस को सत्ता से दूर रखते आए हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की मौजूदा राजनीति से पार्टी को फायदा नहीं मिलने वाला और उसे लोगों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाना होगा. शाह ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि एनडीए आगामी आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल करेगा और कांग्रेस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ सकता है. 

 

SIR को लेकर भी कांग्रेस पर लगाए आरोप

गृह मंत्री ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर SIR की आड़ में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि देश के नागरिक SIR के बहाने घुसपैठियों की रक्षा करने की आपकी साजिश को जान चुके हैं और अब वे आपके झांसे में नहीं आएंगे. कांग्रेस को इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा. 

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