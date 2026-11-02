'राहुल गांधी असली संसद में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते', विपक्ष की रैली के बाद बरसे अमित शाह, 10 बड़ी बातें

अमित शाह ने दिल्ली में कांग्रेस की सभा को 'घुसपैठिया बचाओ रैली' करार दिया. गृह मंत्री ने साफ कहा कि 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा.

विपक्ष की 'महारैली' के एक दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. इस दौरान अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी असली संसद में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. गृह मंत्री का इशारा हाल में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिल्ली में बुलाये गए 'मॉक पार्लियामेंट' को लेकर था. अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा करने से सोनिया गांधी के 'दिल को भी सुकून' मिल जाता. गृह मंत्री हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. आइए जानते हैं भाषण की 10 बड़ी बातें...

1. कांग्रेस की 'वोट बचाओ रैली'

अमित शाह ने 1 नवंबर को दिल्ली में हुई कांग्रेस की रैली पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस रैली को 'वोट बचाओ रैली' नाम दिया था, लेकिन असल में यह 'घुसपैठिया बचाओ रैली' थी.

2. घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का ऐलान

शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि वह वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को रोककर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है. उन्होंने दावा किया कि 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस के वोट बैंक हैं. शाह ने साफ कहा कि राहुल गांधी चाहे जितना जोर लगा लें, भाजपा एक-एक घुसपैठिए को देश और वोटर लिस्ट से बाहर निकालकर ही दम लेगी.

3. '2014, 2019 और 2024 में क्या SIR हुआ था?'

अमित शाह ने विपक्ष से पूछा कि 2014 और 2019 में जब भाजपा जीती थी, तब क्या SIR हुआ था? उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता और उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, असम व बंगाल में भी जीत हासिल की. उन्होंने आगे कहा कि अब भाजपा तेलंगाना भी जीतने जा रही है.

4. भ्रष्टाचार के आरोपों की तुलना

अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनके 10 साल के शासनकाल में 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले हुए. वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर चार आने के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि झूठ के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Home Minister Amit Shah says, "Rahul ji, listen to me. Two days ago, you held a mock Parliament. If you had asked me, I would have suggested that you become Prime Minister at least once in this mock Parliament without becoming the Leader of the Opposition. Why? Because you will never be able to become Prime Minister in the real Parliament. At least if you become Prime Minister in a mock Parliament, Sonia ji's heart will find some peace." "Rahul ji, you cannot win elections this way. You spend three or four months in the country and then go abroad. You will have to sweat it out in the country. You will have to stand united with the people and work to resolve their problems." — ANI (@ANI) November 2, 2026

5. 'जीतते हैं तो जनता, हारते हैं तो मशीन खराब'

कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो कहता है कि लोगों ने जिताया, लेकिन जब हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ईवीएम में खराबी थी, तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कैसे मुख्यमंत्री बने, और केरल व हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें कैसे आईं. उन्होंने इसे 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' वाली स्थिति बताया.

6. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा SIR विवाद

मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी खींचतान अदालत की चौखट तक पहुंच गई है. 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के नेतृत्व में 12 विपक्षी दलों के 13 नेताओं ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था और इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

7. 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'

भाजपा ने देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया है. इसका पहला चरण 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसका मकसद SIR का समर्थन करना और संवैधानिक संस्थाओं की साख की रक्षा करना है.

8. दिल्ली में 1984 के दंगों के पीड़ितों का मार्च

इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान रैली के विरोध में भाजपा ने दिल्ली के हरि नगर से तिलक नगर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला. इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवार शामिल हुए. भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस ने रैली के लिए जानबूझकर 1 नवंबर का दिन चुना, जिस दिन 1984 में सिख विरोधी हिंसा भड़की थी.

9. संसद के विशेष सत्र की खुली चुनौती

अमित शाह ने कहा कि सरकार ईवीएम, एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है. उन्होंने विपक्ष को खुली बहस में आने की चुनौती दी और कहा कि वे चर्चा के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वे केवल अराजकता फैलाकर खुद को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं.

10. संविधान के अपमान का आरोप

अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वे विदेश चले जाते हैं, जबकि देश के लिए जमीन पर पसीना बहाना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब तो रखते हैं, लेकिन उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करते.

यह भी पढ़ें:- 'पूरी तरह बैन सबसे अच्छा सॉल्यूशन लेकिन...', दिल्ली-NCR में शर्तों के साथ पटाखे जलाने की इजाजत, SC ने तय की टाइमिंग