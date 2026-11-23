शक्तिपीठ भ्रमरांबिका देवी को नारासयम्मा ने सोने की आंखें दान कीं और तीन मंदिर में उन्होंने 10 हजार से 20 हजार रुपये तक का दान भी दिया है.

आंध्र प्रदेश की एक महिला ने मंदिर में डेढ़ लाख रुपये का दान दिया है. यह महिला भिखारी हैं, जो इसी मंदिर के बाहर भीख मांगती थीं और 30 साल भीख मांगने के दौरान जो राशि उन्हें मिली, उसमें से एक हिस्सा उन्होंने मंदिर में दान के लिए बचाकर रखा था. इसमें से एक लाख रुपये उन्होंने त्रिशूल के लिए और 50 हजार रुपये मंदिर के विकास के लिए दान में दिए हैं.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश की रहने वाली गोरली नारासयम्मा कई साल पहले तिरुपति से तुनी आई थीं. 30 साल से वह काकीनाडा जिले के गोलापाराओ सेंटर के पास शिवालायम मंदिर के बाहर भीख मांगती हैं और अब उन्होंने इसे ही अपना घर बना लिया है. भक्त उन्हे भीख में जो कुछ भी देकर जाते हैं उससे ही वह अपनी जिंदगी गुजारती हैं.

देवी पर चढ़ाईं सोने की आंखें

नारासयम्मा ने पिछले कई सालों में कई धार्मिक संस्थाओं को दान दिए हैं, जिससे तुनी में उनकी भक्ति पर लोगों ने भी ध्यान दिया और लोग उन्हें जानने लगे. आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर और शक्तिपीठ भ्रमरांबिका देवी को वह सोने की आंखें भी दान कर चुकी हैं. इसके अलावा तीन मंदिर में उन्होंने 10 हजार से 20 हजार रुपये तक का दान भी दिया है.

तुनी के दारालम्मा मंदिर में उन्होंने भगवान शिव के त्रिशूल के लिए एक लाख रुपये का दान दिया. मंदिर के प्रमुख तिरुमलासेत्ती सत्थीबाबू ने उनके इस नेक काम की तारीफ की. पिछले साल नारासयम्मा ने अन्नादानम मंदिर में चावल की चार बोरियां दान की थीं ताकि भक्तों को खाना मिल सके. इस साल भी वह 50 हजार रुपये का दान कर चुकी हैं.

30 साल से नारासयम्मा मंदिर के बाहर मिलने वाले इस दान पर ही निर्भर हैं. हर सुबह वह यहां दूसरे भीखारियों के साथ भीख के लिए लाइन में लग जाती हैं. भक्तों के इस दान से ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यह दान उन लोगों की मदद करने का एक तरीका होता है, जो कमाने में सक्षम नहीं हैं.

30 से मंदिर के लिए जोड़ी राशि

नारासयम्मा को दान में जो कुछ भी मिलता हैं, वो पूरी राशि वह खुद पर खर्च करने के बजाए, कुछ हिस्सा जोड़कर रखती हैं. वह चाहती थीं कि मंदिर के विकास में इसका इस्तेमाल किया जाए. नारासयम्मा ने बताया कि उन्होंने सपने में भगवान शिव को देखा था और भगवान शिव ने उनसे कहा कि जिस मंदिर में वह रहती हैं, उसके विकास के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए. इसके बाद नारासयम्मा ने मंदिर के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिया. वह इस राशि को पवित्र वस्तु की तरह मानती हैं और कोशिश करती हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसको जमा करें.

मंदिर के सेक्रेटरी पल्लेला नागेश्वर राव ने भी नारासयम्मा की तारीफ की और कहा कि भीख मांगना भले ही उनकी आजीविका का साधन हो, लेकिन उस राशि को मंदिर में दान करना आस्था की एक उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है. इसके अलावा नारासयम्मा ने कर्तिक मास के दौरान तुनी के एक और मंदिर अन्नापूर्णा विशालाक्षी समेथा विश्वेश्वरा स्वामी मंदिर में भी 50 हजार रुपये का दान किया था.

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