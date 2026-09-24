सरकारी मेले से ऑनलाइन बाजार तक... बांग्लादेश में खुलेआम बिक रही अल-कायदा और IS की किताबें, इनमें क्या लिखा है?

बांग्लादेश में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के नेताओं की किताबें खुलेआम बिक रही हैं. आइए जानते हैं कि सरकारी मेलों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक फैले इस कट्टरपंथी किताबों में क्या लिखा है.

बांग्लादेश के सरकारी मेले और ऑनलाइन बाजार में बिक रहीं अल-कायदा और IS की किताबें, Getty Images/AFP/AI

बांग्लादेश में ऑनलाइन स्टोर्स और यहां तक कि सरकारी बुक फेयर में दुनिया भर में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों 'अल-कायदा' और 'इस्लामिक स्टेट' (IS) के नेताओं की चरमपंथी किताबें खुलेआम बिक रही हैं, इस खबर के आते ही दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है.

बांग्लादेश सरकार की धार्मिक संस्था 'इस्लामिक फाउंडेशन' द्वारा आयोजित पुस्तक मेले में भी यह किताबें आसानी से उपलब्ध है, जबकि सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम देशों ने इन किताबों के प्रकाशन और बिक्री पर सख्त पाबंदी लगा रखी है.

बांग्लादेश में कहां बिक रही यह कट्टरपंथी किताबें?

ढाका के प्रसिद्ध बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद परिसर में 12 सितंबर से शुरू हुए इस्लामिक फाउंडेशन के एक महीने लंबे पुस्तक मेले में कम से कम 10 ऐसे प्रकाशकों के स्टॉल पाए गए, जहां अल-कायदा, 'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' ( AQIS), 'अंसार अल-इस्लाम' और इस्लामिक स्टेट से जुड़े नेताओं की किताबों का बांग्ला में अनुवाद खुलेआम बेचा जा रहा था.

केवल सरकारी मेला ही नहीं, बल्कि ढाका के कई पुस्तक केन्द्र और ऑनलाइन बुक स्टोर्स जैसे रोकोमरी, बातीघर, वाफीलाइफ, किताबघर, रूहमाशॉप, हलालपण्णो, नाफिउन, खिदमाशॉप, मामूनबुक्स और बोईतोई के जरिए भी ये किताबें बेची जा रही हैं. कुछ विक्रेता तो फेसबुक विज्ञापनों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए इन किताबों को युवाओं के बीच प्रमोट भी कर रहे हैं.

इन किताबों में आखिर क्या लिखा है?

रिपोर्ट के अनुसार, इनमें आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने, जजों, पुलिस स्टेशनों, मुख्य राजमार्गों और तेल पाइपलाइनों पर हमले करने की सीधी सीख दी गई है. किताबों के लेखकों ने पाठकों को उकसाया है कि वे बुनियादी सरकारी सेवाओं को ठप कर दें ताकि जनता में सरकार के प्रति गुस्सा और डर का माहौल पैदा हो.

एक अन्य किताब में बड़े पैमाने पर नागरिकों की हत्याओं को सही ठहराते हुए कहा गया है कि ऐसे हमलों का मकसद किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, सरकार को अस्थिर करना और फिर खुद को 'रक्षक' के रूप में पेश करना है. वहीं, कुछ साहित्यों में अंतरराष्ट्रीय हिंसा भड़काने के इरादे से किए जाने वाले सामूहिक नरसंहार को धार्मिक आधार पर सही बताया गया है.

किसकी किताबें अनुवाद करके बेची जा रही है?

बांग्लादेश के बाजारों में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट (IS) जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के शीर्ष नेताओं और विचारकों की किताबों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से ओसामा बिन लादेन के गुरु अब्दुल्ला अज्जम और बिन लादेन के करीबी सहयोगी अयमान अल-जवाहिरी शामिल हैं.

अब्दुल्ला यूसुफ अज्जम: अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन का वैचारिक मार्गदर्शक.

ओसामा बिन लादेन और अयमान अल-जवाहिरी: 9/11 हमलों तथा केन्या व तंजानिया बम विस्फोटों के मुख्य साजिशकर्ता.

अनवर अल-अवलाकी: अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला (AQAP) का वरिष्ठ नेता.

सामीउल हक हक्कानी: 'फादर ऑफ द तालिबान' के नाम से मशहूर नेता, जिसके मदरसे के छात्र अल-कायदा के कमांडर बने.

शेख खालिद अर-रशीद: सऊदी अरब में आतंकी फंडिंग के जुर्म में 40 साल की सजा काट रहा आतंकी.

शेख अबू हमजा: उम्रकैद की सजा काट रहा अल-कायदा नेता.

आसिम उमर, दादुल्लाह, यूसुफ अल-अयिरी और खालिद अल-हुसैनान जैसे अन्य कुख्यात कमांडर की भी किताबें इसमें शामिल हैं.

इसको कौन प्रकाशित कर रहा है?

बांग्लादेश की सुरक्षा जांच रिपोर्ट में इस विवादित चरमपंथी किताबों को छापने और बाजार में बेचने वाले उन संदिग्ध प्रकाशकों के नामों का खुलासा हुआ है, जिनमें रूहमा, सीन, सांदीपन, समकालीन, अर-रिहाब, शब्दतरू, चेतना, इल्मवेब, इल्महाउस और खान प्रकाशनी मुख्य रूप से शामिल हैं.

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इन प्रकाशन संस्थाओं के सास्थापकों की पृष्ठभूमि और उनके आपसी संबंध बेहद करीब के हैं, जो कहीं न कहीं से प्रतिबंधित कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इन प्रकाशकों के संदिग्ध कनेक्शन तथा उनके संस्थापकों का पूरा इतिहास इस प्रकार है:

रूहमा पब्लिशिंग: इसने अल-कायदा नेता खालिद अल-हुसैनान की 6 किताबें प्रकाशित की हैं. इसके मालिक रफिकुल इस्लाम स्वयं इस्लामिक फाउंडेशन के सरकारी पुस्तक मेले की आयोजन समिति के सदस्य हैं.

सीन प्रकाशनी: इस हाउस ने सामीउल हक हक्कानी की किताब छापी है. गृह मंत्री सलाहुद्दीन द्वारा 10 सितंबर को उग्रवादी गुटों की निगरानी बढ़ाने के बयान के बाद सीन के मालिक अहमद रफिक ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री को चेतावनी देते हुए लिखा कि अवामी लीग भारत भाग गई, आपके पास बंगाल की खाड़ी के अलावा कहीं जाने की जगह नहीं बचेगी.

अर-रिहाब प्रकाशनी: इसने बिन लादेन, जवाहिरी और आसिम उमर की किताबें छापी हैं. इसने एक्यूआईएस नेता फारूक की पत्नी की किताब भी प्रकाशित की, जिसे प्रतिबंधित संगठन अंसार अल-इस्लाम के नेता जासिमुद्दीन रहमानी को समर्पित किया गया. इसके मालिक हबीबुर रहमान को 2021 में एंटी-टेररिज्म यूनिट ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया था.

खान प्रकाशनी: बंग्लाबाजार स्थित इस पब्लिकेशन के स्टॉल पर अनवर अल-अवलाकी की किताबें थीं. इसके मालिक मोहम्मद इशहाक खान को 2018 में आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 2021 में जमानत पर बाहर आया.

इशहाक अंसार अल-इस्लाम के अध्यात्मिक नेता जासिमुद्दीन रहमानी का छात्र रहा है. उसका एक भाई अशरफ खान अंसार अल-इस्लाम का संस्थापक सदस्य था और दूसरा भाई राकिब हिज्ब उत-तहरीर का सदस्य है.

शब्दतरू: 2019 से इस पब्लिकेशन ने सऊदी जेल में बंद खालिद अर-रशीद और उम्रकैद काट रहे अबू हमजा की किताबें छापी हैं.

यह नेटवर्क कैसे काम कर रहा है?

बांग्लादेश में इस चरमपंथी साहित्य को बेचने के लिए मॉडर्न मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज का यूज किया जा रहा है, जहां 'रोकोमरी' जैसी पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अल-कायदा के लीडर्स की बाकायदा प्रोफाइल बनाकर उनकी बुक्स को प्री-ऑर्डर के लिए लिस्ट कर दिया गया है.

जब इस बारे में रोकोमरी के मार्केटिंग हेड महमूदुल हसन सादी से पूछा गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सरकार की तरफ से इन किताबों को बैन करने की कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं हैं और उनकी कंपनी इन बुक्स की मार्केटिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, हद तो तब हो गई जब पब्लिशर्स ने युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव कट्टरपंथी 'इन्फ्लुएंसर्स' से इन किताबों का प्रमोशन करवाना शुरू कर दिया है ताकि यूथ आसानी से इनके जाल में फंस जाए.

सऊदी और UAE में बैन, फिर बांग्लादेश में ढील क्यों?

सऊदी अरब और UAE जैसे बड़े इस्लामिक देशों में अल-कायदा और IS के कंटेंट पर पूरी तरह से नो-टॉलरेंस और सख्त बैन है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसे खतरनाक लिटरेचर का खुलेआम बिकना वहां के लचर प्रशासन और कानून के बड़े 'सिस्टम फेलियर' को दिखाता है.

इस मुद्दे पर BNP पार्टी से जुड़े उलेमा दल के पूर्व सदस्य नजरुल इस्लाम तालुकदार ने गहरी चिंता जताते हुए साफ-साफ कहा कि मार्केट में ऐसी किताबों का सरेआम बिकना पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि किसी भी देश को सही से चलाने के लिए वहां शांति और स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और यह जहरीला लिटरेचर हमारे पूरे समाज, देश और आज की जनरेशन के माइंडसेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है.

