'हम CM तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते', मुलायम की राह छोड़, अखिलेश क्यों अपना रहे मायावती-नीतीश कुमार का माॅडल?

UP Assembly Election 2027: अखिलेश यादव 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने 2012 की तरह लोकसभा सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बनने की बात कही है. उनकी रणनीति में मायावती और नीतीश कुमार के विधान परिषद मॉडल की झलक है, जबकि मुलायम सिंह यादव का रास्ता अलग था.

अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव 2027 नहीं लड़ेंगे

सपा प्रमुख ने कहा कि वह सीधे सीएम पद की शपथ लेंगे

2012 में भी अखिलेश यादव बिना चुनाव लड़े सीएम बनते थे

UP Assembly Election 2027: यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के साफ संकेत दिए हैं, जबकि वह प्रचार सभी 403 सीटों पर करेंगे. सपा प्रमुख ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधे सीएम पद की शपथ लेंगे. वहीं इस पर निशाना साधते हुए सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि, वह नेता ही क्या जो चुनाव से भागे. राजभर ने कहा कि अखिलेश हार से डर गए हैं और इसलिए चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं.

अखिलेश के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. यूपी की पूर्व सीएम मायावती और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधानसभा चुनाव लड़े बिना मुख्यमंत्री बने या विधान परिषद के रास्ते सदन के सदस्य रहे.

क्या है अखिलेश का फार्मूला 'शुभ'

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि वह तभी सीएम बनते हैं, जब वह चुनाव नहीं लड़ते हैं. सपा प्रमुख ने कहा कि 2012 में भी वह लोकसभा सदस्य रहते हुए सीधे मुख्यमंत्री बने थे और इस बार भी लोकसभा सदस्य रहते हुए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. अखिलेश ने कहा कि इसलिए वही करेंगे जो हमारे लिए शुभ है.

अरे मित्र @yadavakhilesh जी! सुना है कि आप अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से नहीं लड़ेंगे। ए महाराज, नेता क्या जो चुनाव से भागे? आइये हो जाये दो-दो हाथ। हमको नहीं पता था कि आप इतना टोना-टोटका मानने वाले हैं। वैसे बिना चुनाव लड़े आपका मुख्यमंत्री बन जाना कोई टोना-टोटका नहीं था मित्र! बल्कि रेडीमेड पार्टी के रेडीमेड शहजादा होने के कारण मुख्यमंत्री बन पाए थे। अब जब, लग गया कि लड़ने गए तो मिट्टीपलीत होनी तय है तो लगे मैदान छोड़कर भागने? मित्र अखिलेश जी...ये लाल टोपी वालों की सरकार नहीं है, जब प्रदेश टोना-टोटका वाले चलाया करते थे। नोएडा से लेकर आगरा, अयोध्या और मथुरा तक टोना-टोटका मानने वालों की सरकार को जनता ने 10 साल पहले ही उखाड़ के फेंक दिया है। आज हम लोगों ने मिलकर सारे टोना-टोटका, भूत-प्रेत, पिशाच सब झार दिये हैं। आपके सब भूत प्रेत गायब हैं। वैसे भी! ले दे के एक्कै बार सीएम बन पाए हैं आप...अब आगे अगली पैदाइश तक उम्मीद भी नहीं है। तो कम से कम हिम्मत दिखते हुए किसी एक सीट से लड़ लिये होते। डर गए चुनौती पर। चलिए, बाबा विश्वनाथ आपका कल्याण करें... आपके पास चौराहे पर रुककर मिठाई खाने का समय था, मगर कुछ ही दूर पर उनके दरबार में शीश झुकाने का समय नहीं मिला। कम से कम पास में ही काल भैरव बाबा के दरबार में चले गये होते। वहां आपके सब टोना-टोटका का इलाज हो गया होता...। जय भारत, जय श्रीराम, जय परशुराम, जय श्रीकृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव! — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) November 4, 2026

बिना चुनाव लड़े पहली बार बने CM

अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में 2012 में पहली बार यूपी के सीएम बन थे. उस समय वह कन्नौज से लोकसभा सांसद थे. समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 403 में से 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था. उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद के सदस्य बने थे. मौजूदा समय में वह कन्नौज से लोकसभा सांसद हैं.

विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन नहीं बनी सरकार

2022 में अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ा था और 67,594 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी भाजपा के एसपी सिंह बघेल को हराया था. सपा ने कुल 111 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई. भाजपा 255 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई. अखिलेश इस बार खुद चुनाव लड़ने के बजाए पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने और सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने पर फोकस करेंगे.

मुलायम सिंह यादव ने अपने शुरुआती दो कार्यकालों (दिसंबर 1989 से जनवरी 1991 तक, और दिसंबर 1993 से जून 1995 तक) में विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे. 2003 में जब वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो संभल से लोकसभा सदस्य थे. उन्होंने 29 अगस्त 2003 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. जनवरी 2004 में गुन्नौर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा, जिसमें 1.83 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते दर्ज की थी.

चुनाव लड़ीं सीएम बनीं और गिर गई सरकार

साल 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद, मायावती पहली बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनीं. 3 जून 1995 को जब उन्होंने शपथ ली, तब वह राज्यसभा सांसद थीं. हालांकि 4 महीने में ही सरकार गिर गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल मार्च 1997 से सितंबर 1997 तक और तीसरे कार्यकाल मई 2002 से अगस्त 2003 तक में, उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पद संभाला, लेकिन दोनों ही बार उनकी सरकारें गिर गईं. 2007 में मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा था और पूर्ण बहुत से सरकार बनाई थी. 13 मई 2007 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब वह राज्यसभा सांसद थीं. सीएम बनने के बाद, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद (MLC) की सदस्य बन गईं.

नीतीश कुमार ने 30 साल से नहीं लड़ा चुनाव

नीतीश कुमार कुल 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे. 2005 से 2026 तक, वह लगातार MLC के रास्ते से मुख्यमंत्री बने रहे. 2000 में वह पहली बार केवल 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने. उस समय, वह बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री थे. बहुमत न होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनके लिए विधायक बनने की नौबत ही नहीं आई.

वहीं 2005 में जब BJP-JD(U) गठबंधन जीता, तब नीतीश नालंदा से सांसद थे. उन्होंने 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके बाद, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और MLC बन गए. उन्होंने 1995 में हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे. इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनावों से दूरी बना ली और विधान परिषद सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे.

अखिलेश यादव क्यों नहीं लड़ना चाहते चुनाव?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला बताते हैं कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो हार-जीत के चक्कर में फंस जाएंगे. हो सकता है बीजेपी, हरा भी दे. ऐसे में तय प्लानिंग के तहत सपा प्रमुख चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं. अगर यूपी विधानसभा चुनाव में सपा जीतती है, तो सीएम अखिलेश यादव ही बनेंगे. चुनाव नहीं लड़ने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसका यह फैसला बहुत हद तक चुनाव में सपा को फायदा पहुंचा सकता है.

ये भी पढ़ें - भगवंत मान का गढ़, संगरूर से चुनावी शंखनाद, राहुल गांधी मालवा से क्यों कर रहे पंजाब चुनाव प्रचार की शुरुआत?