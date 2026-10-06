कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल का कार्यभार ग्रहण करेंगे. उनके पास 3500 घंटे से ज्यादा की फ्लाइंग का अनुभव है.

आशुतोष दीक्षित कारगिल जंग में भी शामिल थे. वह 20 तरह की लड़ाकू विमान उड़ाने में माहिर हैं. (Image: ANI)

भारतीय वायुसेना को उसका नया प्रमुख मिल गया है. कारगिल की जंग में दुशमनों पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्तूबर को 'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' का कार्यभार संभालेंगे. 1 जुलाई 2026 से वह वाइस एयर चीफ मार्शल हैं. एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे.

एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह 30 सितंबर 2024 को IAF चीफ बने थे और 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं. एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित को दिसंबर 1986 में IAF की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था. वह नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेझ स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में रही है अहम भूमिका

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के पास मिराज-2000, मिग के अलग-अलग वर्जन, HPT-32, An-32, एवरो, किरण, जगुआर, IL-78, हॉक और Tejas जैसे 20 तरह के लड़ाकू विमानों को उड़ाने का लंबा अनुभव है. वे एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग चार दशक की सर्विस के दौरान वह कई ऑपरेशन और एक्सरसाइज में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर (कारगिल), ऑपरेशन रक्षक, कोप-इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई है.

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख होंगे.

वह मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लेंगे.

एयर मार्शल को 6 दिसंबर 1986 को वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था.

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 3500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव रखते हैं.

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित मौजूदा वायुसेना प्रमुख एपी सिंह की जगह लेंगे.

3500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव

वायु सेना में स्वदेशी LCA तेजस और दूसरे स्वदेशी विमान प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित से सरकार की 'आत्मनिर्भरता' पहल को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. देश के नये वायुसेना प्रमुख के पास 3500 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है.

एयर स्टाफ के वाइस चीफ बनने से पहले, एयर मार्शल दीक्षित ने हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में 'चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी' के तौर पर काम किया. इससे पहले, वह IAF के अहम ऑपरेशनल कमांड में से एक, सेंट्रल एयर कमांड के 'एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' थे.

Air Marshal Ashutosh Dixit appointed as the new Chief of the Indian Air Force. The Air Marshal has extensive flying experience on various aircraft, including Mirage-2000, variants of MiG, HPT-32, An-32, Avro, Kiran, Jaguar, IL-78, Hawk, and Tejas. He is an Experimental Test Pilot and a Qualified Flying Instructor. During his service career, spanning approx four decades, he has been actively involved in numerous operations and exercises, viz. Op Safed Sagar, Op Rakshak, Cope-India and Op Sindoor. Widely known for pushing the indigenous LCA Tejas and other indigenous aircraft projects in the force, Air Marshal Dixit is expected to further promote the Aatmanirbharta initiative of the government. He was commissioned into the fighter stream of IAF on 06 December 1986 and is an alumnus of National Defence Academy, Defence Staff Service College (Bangladesh) and National Defence College with more than 3500 hours of flying. (file pic) — ANI (@ANI) October 6, 2026



मिल चुका है सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा कि अलग-अलग पदों पर उनके योगदान ने भारतीय वायु सेना की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत किया है. उनकी सेवा को कई मिलिट्री सम्मानों से नवाजा गया है. उन्हें 2006 में वायु सेना मेडल और 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल मिला. इसके बाद साल 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2026 में परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला. परम विशिष्ट सेवा मेडल भारत में बेहतरीन सेवा के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े मिलिट्री सम्मानों में से एक है.