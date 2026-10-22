IND vs NZ: पहली बॉल पर 6 के साथ अभिषेक शर्मा पहुंचे टॉप पर, सूर्यकुमार और मुनरो को छोड़ा पीछे

IND Vs NZ 1st T20I: अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Abhishek Sharma T20I Six Record: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जब भी मैदान पर उतरते हैं, तो उनके बल्ले से बड़े शॉट देखने की उम्मीद रहती है. अभिषेक शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं. अब इसी आक्रामक अंदाज ने उन्हें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक खास रिकॉर्ड में सबसे आगे पहुंचा दिया है. अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव और कॉलिन मुनरो जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है.

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के पहले मैच में बनाया रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक शर्मा ने अब तक 7 बार ये कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में खेली पहली बॉल को स्टैंड में पहुंचाने के साथ ही ये रिकॉर्ड बनाया.

भारत ने जीता मैच

न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 226 रनों का टारगेट दिया था. जिसके जवाब में भारत की शुरुआत धमाकेदार रही. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने केवल 5.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े. अभिषेक शर्मा 12 बॉल में 29 रन बनाकर आउट हुए. सैमसन ने 33 बॉल पर 67 रन बनाए. वहीं, श्रेयस और नमन ने 42-42 रन की अहम पारी खेलते हुए भारत को इस मैच में 4 विकेट से जीत दिलाई.

लिस्ट में और कौन-कौन?

पहली बॉल पर छक्के मारने की इस लिस्ट में अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी 6 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं, भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मामले में 5 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने पहली गेंद पर 4 बार छक्के लगाए हैं.

सूर्यकुमार और कॉलिन मुनरो को छोड़ा पीछे

सूर्यकुमार यादव और कॉलिन मुनरो दोनों ही टी20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे हैं. सूर्यकुमार मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं, जबकि मुनरो भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं. ऐसे में इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़कर अभिषेक का इस रिकॉर्ड में टॉप पर पहुंचना उनके आक्रामक खेल को दिखाता है.

अभिषेक का बेखौफ अंदाज

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का अंदाज बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा अलग है. वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और खराब गेंद मिलने का इंतजार करने के बजाय कई बार पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाते हैं. यही बेखौफ अंदाज उन्हें टी20 क्रिकेट के खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल करता है.

पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, टाइमिंग और सही शॉट चुनने की क्षमता का भी सबूत है. अभिषेक ने इस मामले में लगातार अपना दम दिखाया है. अगर उनका यही आक्रामक अंदाज जारी रहता है, तो आने वाले समय में वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

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