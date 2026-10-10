'सुनो सब लोग', अरेस्ट होने के बाद अभिजीत दीपके का प्रदर्शनकारियों को पहला मैसेज

वीडियो में अभिजीत कह रहे हैं, 'हेलो एवरीवन, अगर आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो सुनिए, मैं, आशुतोष और सौरव तीनों अरेस्ट हो चुके हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके का अरेस्ट होने के बाद पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को खास मैसेज दिया है. वीडियो में वह बता रहे हैं कि उनके, सौरव दास और आशुतोष रांका के गिरफ्तार होने के बाद कौन प्रदर्शन को आगे लेकर जाएगा. शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को सीजेपी जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही थी. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने जा रहा था. हालांकि, सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी इसलिए जैसे ही वह मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें और उनके दोनों साथी सौरव और आशुतोष को फ्लाइट में ही डिटेन कर लिया.

गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अभिजीत दीपके लोगों से कुछ अपील करते दिख रहे हैं. वीडियो में वह कह रहे हैं, 'हेलो एवरीवन, अगर आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो सुनिए, मैं, आशुतोष और सौरव तीनों अरेस्ट हो चुके हैं. हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा. जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, वह अजिंक्य शिंदे को फॉलो करें, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन को आगे लेकर जाएगा.' अंजिक्य शिंदे सीजेपी के नेशनल ऑर्गनाइजेशन इंचार्ज हैं.

IMPORTANT Until Abhijeet Dipke, Saurav Das and Ashutosh Ranka are in detention, CJP’s Organization In-Charge Ajinkya Shinde will lead this protest at Jantar Mantar. Abhijeet had pre-recorded this video last night in anticipation of a potential arrest. @AjinkyaCJP https://t.co/WSQ69mKfTV — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026

अभिजीत के अरेस्ट होने पर क्या बोलीं मां?

अभिजीत को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत क्यों नहीं दी गई, इस पर पुलिस का कहना है कि 10 दिन पहले प्रदर्शन लेटर दिया जाता है, लेकिन सीजेपी का लेटर 7 अक्टूबर को मिला. हालांकि, अभिजीत और उनके साथियों ने कहा था कि वह इजाजत नहीं मिलने के बाद भी प्रदर्शन करेंगे. अभिजीत के अरेस्ट की खबर सुनने के बाद उनकी मां ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. उन्होंने सवाल उठाया कि देश लिए काम करने वाले बच्चों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कौन करता है.