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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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40 विला, 2 शहर और 5.52 करोड़ की प्रॉपर्टी... कौन हैं राजस्थान के IAS-IPS दंपती? बेटों-ससुराल वालों के नाम भी खरीदी संपत्ति

राजस्थान के सीनियर IAS शिखर अग्रवाल और IPS पत्नी प्रशाखा माथुर ACB की जांच के घेरे में हैं. दोनों को मौजूदा तैनाती से हटाकर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है.

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Manoj Mishra

Updated : Nov 01, 2026, 12:19 PM IST

40 विला, 2 शहर और 5.52 करोड़ की प्रॉपर्टी... कौन हैं राजस्थान के IAS-IPS दंपती? बेटों-ससुराल वालों के नाम भी खरीदी संपत्ति

IAS शिखर अग्रवाल और IPS प्रशाखा माथुर (फोटो - IAS Shikhar Agrawal/ Facebook)
 

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  • IAS शिखर अग्रवाल पर कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है 
  • ACB का आरोप हैं कि IAS शिखर ने पद का दुरुपयोग किया 
  • IAS अग्रवाल ने रिसाॅर्ट कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया 

राजस्थान में करोड़पति IAS-IPS दंपती का खुलासा हुआ है. अधिकारी दंपती के नाम पर कुल 40 विला है, जिसकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक है. दंंपती ने बेटों और सुसराल वालों के नाम पर भी करोड़ों की सपत्ति खरीदी. ये खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो की शुरुआती जांच में हुआ है. आरोप है कि IAS अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक निजी होटल-रिसॉर्ट कंपनी को फायदा पहुंचाया और बदले में खुद और परिवार के सदस्यों के नाम पर बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर विला खरीदे.

ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि शुरुआती जांच में ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आईएएस अग्रवाल ने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया. अग्रवाल, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उदयपुर और अलवर जिलों में एक कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदे. यह कंपनी होटल और रिसॉर्ट चलाती है और ये विला/कॉटेज बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदे गए थे.

जांच एजेंसी का आरोप है कि IAS अग्रवाल ने रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में ढील दिलाने, प्रमाणपत्रों की उचित जांच के बिना मंजूरी देने और कंपनी को एक विशेष रियायती वित्तीय पैकेज दिलाने में मदद की. वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इन संपत्ति लेन-देनों की CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल पोस्टिंग के इंतजार में रखना ही काफी नहीं है.

कौन हैं करोड़पति IAS-IPS? 

सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है. शिखर अग्रवाल,  राजस्थान कैडर 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने 1992 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री हासिल की है. वह उद्योग विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे, आय से अधिक संपत्ति आरोप के बाद उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है. 

प्रशाखा माथुर, राजस्थान कैडर 1995 बैच की IPS अधिकारी हैं. उन्होंने 1994 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए किया गया. उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है. 2022 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला था. वह जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर में एडीजीपी (प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर) के पद पर तैनात थीं. आरोप सामने आने के बाद उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है. 

दो रिसॉर्ट में खरीदे 40 विला  

ACB की शुरुआती जांच में उदयपुर और अलवर के दो रिसॉर्ट में कुल 40 विला की खरीद का मामला सामने आया है. इनकी बताई गई कुल कीमत करीब 5.52 करोड़ रुपये है. जांच का केंद्र गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो अनंता ब्रांड के तहत होटल और रिसॉर्ट संचालित करती है.

15 लाख में खरीदे 20 विला

उदयपुर के बुजड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में मार्च 2026 में 20 विला खरीदे गए. इनमें 10 विला IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और 10 उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर हैं. हर विला की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है. इन 20 संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है. 

बेटों और ससुराल वालों के नाम पर संपत्ति 

अलवर के अजाबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 16 विला की खरीद का भी पता चला है. इनमें 8 विला दंपती के नाम पर खरीदे गए, जिनमें चार-चार दोनों के नाम पर हैं. इसके अलावा 4 विला उनके दो बेटों के नाम और 4 विला IAS अधिकारी के सास-ससुर के नाम पर खरीदे गए हैं. इनकी कीमत करीब 15 से 16.5 लाख रुपये प्रति विला बताई गई है.

कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप 

ACB की जांच सिर्फ संपत्तियों की खरीद तक सीमित नहीं है. एजेंसी यह भी जांच रही है कि शिखर अग्रवाल ने अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर रहते हुए गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ तो नहीं पहुंचाया. आरोपों में रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, जरूरी प्रमाणपत्रों की जांच किए बिना मंजूरी और विशेष रियायती वित्तीय पैकेज दिलाने जैसे मामले शामिल हैं.

27 मार्च 2026 को वित्त विभाग ने कंपनी को विशेष रियायती वित्तीय पैकेज जारी किया था. इसी डेट को उदयपुर के 20 विला की रजिस्ट्री होने की जानकारी भी जांच में सामने आई है. एजेंसी इस समय और सरकारी फैसलों, संपत्तियों की खरीद के बीच संबंधों की पड़ताल कर रही है. राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जांच की मंजूरी दी है. अभी आरोपों की जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें - INDIA ब्लाॅक की महारैली रामलीला मैदान में, राहुल-अखिलेश संभालेंगे मोर्चा, 25 दिन में 7 बार विपक्ष एकजुट, 1 नवंबर की डेट पर सियासत

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