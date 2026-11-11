बड़े नाले में जाता है मैनहोल का पानी... इमरान के सर्च ऑपरेशन में NDRF-DDMA-BSF ने किया बदलाव, पढ़ें 10 बड़े अपडेट

बच्चे के गिरते ही मां ने शोर मचाया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. दोपहर 3:28 बजे कंट्रोल रूम को कॉल मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं.

बाहरी दिल्ली के रणहौला थाना इलाके में 18 घंटे से एक चार साल के मासूम को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को चार साल का बच्चा इमरान दिल्ली जल बोर्ड के सीवर मैनहोल में गिर गया. घटना नांगली विहार के पास दास गार्डन कॉलोनी के सामने की है. मंगलवार दोपहर से ही बच्चे को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन रातभर की मशक्कत के बावजूद उसका पता नहीं चल सका है. इलाके में मौजूद सभी मैनहोल की तलाशी की जा रही है और अब जांच का दायरा एक किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है.