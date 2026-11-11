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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

बड़े नाले में जाता है मैनहोल का पानी... इमरान के सर्च ऑपरेशन में NDRF-DDMA-BSF ने किया बदलाव, पढ़ें 10 बड़े अपडेट

बच्चे के गिरते ही मां ने शोर मचाया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. दोपहर 3:28 बजे कंट्रोल रूम को कॉल मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं.

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Neelam

Updated : Nov 11, 2026, 10:47 AM IST

बड़े नाले में जाता है मैनहोल का पानी... इमरान के सर्च ऑपरेशन में NDRF-DDMA-BSF ने किया बदलाव, पढ़ें 10 बड़े अपडेट

बाहरी दिल्ली में पार्क में खेलते हुए मैनहोल में गिरा 4 साल का बच्चा (Image Source: Video Screen Grab/ X-IANS)

 

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बाहरी दिल्ली के रणहौला थाना इलाके में 18 घंटे से एक चार साल के मासूम को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को चार साल का बच्चा इमरान दिल्ली जल बोर्ड के सीवर मैनहोल में गिर गया. घटना नांगली विहार के पास दास गार्डन कॉलोनी के सामने की है. मंगलवार दोपहर से ही बच्चे को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन रातभर की मशक्कत के बावजूद उसका पता नहीं चल सका है. इलाके में मौजूद सभी मैनहोल की तलाशी की जा रही है और अब जांच का दायरा एक किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है.

  • रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, NDRF, DDMA और BSF की टीमें जुटी हुई हैं. जनकपुरी, द्वारका, नजफगढ़, मोती नगर और ज्वालापुरी समेत कई फायर स्टेशनों से दमकल की टीमें बुलाई गई हैं. 
  • पार्क की दीवार के दूसरी तरफ गंदा नाला है और इस एरिया में बने इन सभी मौनहोल का पानी इस नाले में ही जाता है तो अधिकारियों को डर है कि कहीं बचा बहकर गंदे नाले में न पहुंच गया हो.
  • रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एक फायर ऑफिसर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि रात 9.45 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वह यहां पहुंचे, लेकिन इमरान को ढूंढने में अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी है.
  • एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, फायर टीम समेत ऑपरेशन में जुड़ी तमाम टीमों ने जांच का दायरा एक किलोमीटर और बढ़ा दिया है. जिस मैनहोल में गिरा था, वहां सर्च करने के बाद दूसरे मैनहोल में बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिल सका है. इस वजह से टीमें दूसरे पॉइंट्स पर आगे बढ़ रही हैं. हर 200 मीटर पर एक मैनहोल है और हर मैनहोल की जांच की जा रही है.
  • दिल्ली पुलिस ने बताया कि रनहोला इलाके के गंदे नाले पर बने खेरी बाबा पुल के पास यह हादसा हुआ है. उन्होंने बताया कि रनहोला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.  
  • इमरान के पिता खुर्शीद आलम ने बताया कि, मंगलवार दोपहर इमरान अपनी मां शाहजहां और भाई के साथ पार्क में आया था. इसी दौरान छोटे बेटे इमरान को बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी तो वह नाले के पास बनी चारदीवारी के बगल में पहुंचा, जहां सीवर के मैनहोल पर फाइबर की शीट रखी हुई थी. उन्होंने बताया कि जैसे ही इमरान उस पर बैठा, शीट टूट गई और वह सीधे मैनहोल में जा गिरा.
  • इमरान को हम गुलुआ बुलाते थे, जब गुलुआ मैनहोल में गिरा तो बड़ा भाई चिल्लाया कि मम्मी-मम्मी देखो गुलुआ गटर में गिर गया. बड़ा भाई 5 साल का है. अभी तक कुछ नहीं हो पाया है. कोई बोल रहा है, इधर नहीं है, उधर नहीं है.
  • बच्चे के गिरते ही मां ने शोर मचाया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. दोपहर 3:28 बजे कंट्रोल रूम को कॉल मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं.
  • खुर्शीद आलम ने कहा, 'कल से यहां पर सब लोग हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. यहां पर आए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कर्मी कह रहे हैं कि नाले में खतरनाक गैस हैं और बच्चा अब यहां नहीं है, उसे आगे ढूंढ रहे हैं. बच्चे की चप्पल मिली हैं.' इमरान की माता का रो-रो कर बुरा हाल है.

 

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