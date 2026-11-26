हाईकोर्ट में कार्यवाही समाप्त हुए 15 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनों वकीलों का कहना है कि उन्हें अब तक उनकी बकाया फीस नहीं मिली है.

मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमलों में शामिल आतंकी अजमल कसाब के वकीलों ने अपनी बकाया राशि दिए जाने के लिए अपील की है. अजमल कसाब के बचाव में दो वकीलों को नियुक्त किया गया था. उनका कहना है कि उन्होंने नौ महीना बॉम्बे हाईकोर्ट में पैरवी की थी. इस दौरान उन्हें कई दूसरे केस भी छोड़ने पड़े थे.

अमीन सोलकर और फरहाना शाह को साल 2010 में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अजमल कसाब के लिए नियुक्त किया गया था. दोनों वकीलों को हाईकोर्ट ने ही नॉमिनेट किया था और 8 जून, 2010 को महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MSLSA) ने एक अधिसूचना जारी कर उन्हें नियुक्त किया था. उन्हें कसाब को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ उसकी अपील में बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व करना था.

तत्कालीन सचिव ए के सोनावणे के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना के अनुसार, सोलकर को विशेष लोक अभियोजक के बराबर फीस दी जानी थी, जबकि फरहाना शाह को मौत की सजा की पुष्टि से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक के बराबर फीस मिलनी थी.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह राशि हर दिन 1,500 से 2,000 रुपये के बीच थी. हालांकि, हाईकोर्ट में कार्यवाही समाप्त हुए 15 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनों वकीलों का कहना है कि उन्हें अब तक उनकी बकाया फीस नहीं मिली है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अमीन सोलकर ने बताया, 'मैं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से बार-बार पत्राचार कर रहा हूं, लेकिन इस दिशा में कोई सकारात्मक प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है.' दोनों वकीलों के अनुसार, जब भी वह एमएसएलएसए के सामने यह मामला उठाते हैं, तो उनसे विस्तृत बिल और ज्ञापन जमा करने को कहा जाता है. इनमें यह बताना होता है कि वह आरोपी की ओर से अदालत में कितनी तारीखों पर और कितने घंटे उपस्थित रहे.

वकीलों का कहना है कि इतने सालों बाद इस तरह के दस्तावेज मांगना सही नहीं है. उनका कहना है कि एक दशक से भी अधिक समय बीत चुका है और किसी से कोर्ट में बिताए गए रोजाना के घंटों का इतना सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की उम्मीद कैसे की जा सकती. अजमल कसाब को 21 नवंबर, 2012 को पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी.

अमीन सोलकर ने कहा कि उनकी नियुक्ति संबंधी पत्रों में स्पष्ट रूप से उनकी फीस अभियोजन पक्ष के वकीलों के वेतनमान के बराबर तय की गई थी. उन्होंने सवाल किया कि सरकार को उसी वेतनमान का इस्तेमाल करके हमारी बकाया फीस चुकाने से कौन रोक रहा है. फरहाना शाह ने भी इसी चिंता को दोहराते हुए सवाल किया कि जब सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के आदेश में उनकी फीस का ढांचा स्पष्ट रूप से तय किया गया था, तो फिर विस्तृत मदवार ज्ञापन जमा करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है.

फरहाना शाह ने कहा, 'हमने नौ महीने तक इस मामले की पैरवी के लिए अपना पूरा दिन दिया. हमें अपने दूसरे सभी मुकदमों को पीछे रखना पड़ा, ताकि इस मामले की सुनवाई में कोई बाधा न आए.' उन्होंने बताया कि अधिसूचना में यह प्रावधान था कि हाईकोर्ट का फैसला आते ही उनकी फीस का भुगतान कर दिया जाएगा.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वकीलों को फीस जारी कराने के लिए औपचारिक बिल और ज्ञापन जमा करना जरूरी होता है. वहीं, कसाब का मुकदमे के दौरान बचाव करने वाले वकील अब्बास काजमी ने कहा कि उनकी फीस का भुगतान समय पर कर दिया गया था. काजमी ने विशेष न्यायाधीश एम एल तहलियानी की अदालत में कसाब का बचाव किया था.

अब्बास काजमी ने कहा कि मुकदमा पूरा होने के तुरंत बाद सरकार ने उनकी फीस का भुगतान कर दिया था. कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोई आरोपी अपना वकील नियुक्त करने में असमर्थ होता है, तो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए एक वकील नॉमिनेट करती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2010 में कसाब की मौत की सजा की पुष्टि और उसकी अपील पर सुनवाई शुरू की थी. फरवरी 2011 में हाईकोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी. इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले की पुष्टि कर दी.

गिरफ्तारी के बाद कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था. बाद में 21 नवंबर, 2012 को पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी गई. मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे, जिनमें छह अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे. इन हमलों के दौरान भारी हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने शहर के प्रमुख ठिकानों पर 60 घंटे से अधिक समय तक आतंक मचाया था.



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