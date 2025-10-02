Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद 

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

Harmful Effects of Mobile: गर्दन झुकाकर फोन देखने की आदत दे सकती है ये खतरनाक बीमारी, तुरंत करें सुधार

2099 तक प्यासी मर जाएगी भारत समेत 7 देशों की 1 अरब आबादी, हिमालय में तबाही वाली बारिश और पिघलते ग्लेशियर दे रहे संकेत?

Bigg Boss 19 से बाहर निकालने के लिए परिवार ने दिए 2 करोड़? Awez Darbar ने खुद बताया सारा सच

Kantara Chapter 1 Review: रोमांच, रहस्य और आस्था का संगम है 'कांतारा', हॉलीवुड लेवल VFX सीट से बांधकर रखेगा

दुर्गा पूजा पर अजय देवगन-काजोल ने दिया फैंस को तोहफा, अपनी प्रोडक्शन कंपनी में किया ये बदलाव

Blood Pressure ही नहीं, सेहत से जुड़ी कई बीमारियों को दूर रखता है चिया सीड्स, ऐसे करें इस्तेमाल

VIDEO: पटना में बारिश ने लगा दी रावण की 'लंका', दहन से पहले ही दशानन का झुक गया सिर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद 

Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

2099 तक प्यासी मर जाएगी भारत समेत 7 देशों की 1 अरब आबादी, हिमालय में तबाही वाली बारिश और पिघलते ग्लेशियर दे रहे संकेत?

साइंस मैगजीन Down To Earth की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने इस बात की चिंता जताई है कि पिछले 40 साल में हिमालय पर मौसम चक्र पूरी तरह उलट गया है.

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Oct 02, 2025, 05:50 PM IST

2099 तक प्यासी मर जाएगी भारत समेत 7 देशों की 1 अरब आबादी, हिमालय में तबाही वाली बारिश और पिघलते ग्लेशियर दे रहे संकेत?

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इस साल मानसून से जुड़ी खबरें जिसने भी पढ़ी होंगी, उसका सबसे ज्यादा ध्यान हिमालयी क्षेत्रों में सुदूर अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक मची तबाही पर जरूर गया होगा. सैकड़ों लोगों की जान गई है. हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है. गांव के गांव नक्शे से साफ हो गए हैं, जबकि हाइवे ध्वस्त होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हिमालय में भारी बारिश से आने वाली बाढ़, भूस्खलन से होने वाली तबाही हर साल बढ़ती हुई एक आम आदमी भी महसूस कर रहा है. बारिश में बादल के अचानक फट पड़ने की घटनाएं जहां पहले कई साल में एक या दो देखने को मिलती थी, वहीं अकेले इस साल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ही ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा वाकये दर्ज किए गए हैं. उत्तराखंड के धराली में जो तबाही का मंजर रहा है, उसे शायद ही कोई आने वाले सालों में जल्दी से भूल सकेगा. लेकिन इस तबाही के लिए प्रकृति से ज्यादा इंसान जिम्मेदार है, ये बात हम लोग भूल रहे हैं. हिमालय लगातार 'चेतावनी' दे रहा है. उस चेतावनी को अनसुना करने का अंजाम ही अब सामने आ रहा है.

वैज्ञानिकों की मानी जाए तो यह महज तबाही का ट्रेलर है यानी 'पिक्चर अभी बाकी है दोस्त'. वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण हिमालयी इलाके अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जहां से दोबारा रिकवर हो पाना असंभव हो गया है. इसका नतीजा है कि अगली सदी शुरू होने से पहले यानी साल 2099 तक दुनिया के तीसरे ध्रुव यानी हिमालय पर बर्फ का नामोनिशान मिट सकता है. इसका मतलब है कि हिमालय से निकलने वाली गंगा-यमुना समेत 10 प्रमुख नदियां सूख जाएंगी, जिसके चलते भारत समेत दक्षिण एशिया के करीब 7 देशों की 1 अरब से ज्यादा आबादी (उस समय तकरीबन डेढ़ अरब) प्यासी मर जाएगी. एक वैज्ञानिक ने तो यह भी चेतावनी दी है कि इन 7 देशों की सभ्यता ठीक उसी तरह लुप्त हो जाएगी, जिस तरह इसी इलाके में कभी सूखे के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता (Indus Valley Civilisation) का विलोप हुआ था.

पहले जान लीजिए हिमालय के ग्लेशियर कितने जरूरी हैं
अमूमन हम लोग हिमालय के ग्लेशियरों को महज इस नजरिये से देखते हैं कि वे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चादर बिछा देते हैं, जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में कमी आ जाती है. हम यह भी जानते हैं कि इन्हीं ग्लेशियरों से गंगा-यमुना समेत उत्तर भारत की अधिकतर बड़ी नदियां निकली हैं. लेकिन इन नदियों के पानी पर निर्भरता महज खेतों की सिंचाई तक ही सीमित नहीं है. ये नदियां एक बड़े इलाके के गले की प्यास बुझाने के भी काम आती है. अकेले देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो वहां घरों में होने वाली जल सप्लाई में 91% हिस्सेदारी है.

  • 45% दिल्ली के गले की यमुना नदी के पानी से बुझती है, जिससे करीब 450 MGD (Million Gallons per Day) पानी मिलता है.
  • 27% दिल्ली गंगाजल से प्यास बुझाती है, जिससे 270 MGD पानी की सप्लाई गंगनहर से पाइपलाइन के जरिये की जाती है.
  • 23% दिल्ली के घरों में पानी पंजाब की सतलुज नदी का आता है, जिसका 230 MGD पानी भाखड़ा बांध से नहर के जरिये आता है.
  • 45% पानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी गंगाजल की सप्लाई का होता है, जो करीब 240 MGD पानी गंगनहर से लेता है.
  • इस आंकड़े से आप खुद समझ सकते हैं कि यदि हिमालय से निकलने वाली नदियां सूख जाएं तो दिल्ली और उससे सटे शहरों की करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की आबादी प्यासी रह जाएगी. इसी तरह से हिमालयी नदियों पर सात देशों की 1 अरब जनता निर्भर है.

40 साल में उलट गया है हिमालय पर चक्र
साइंस मैगजीन Down To Earth की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने इस बात की चिंता जताई है कि पिछले 40 साल में हिमालय पर मौसम चक्र पूरी तरह उलट गया है. Indian Institute of Science (Bengaluru) के वैज्ञानिक अनिल कुलकर्णी (Anil Kulkarni) के मुताबिक, 1980 के बाद हिमालयी इलाके में ग्लोबाल वार्मिंग दुनियाभर के मुकाबले ज्यादा तेजी से असर दिखा रही है. दुनिया भर में जहां इस दौरान औसत तापमान में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिमालय 2% से ज्यादा गर्म हो गया है.

बारिश-बर्फ का संतुलन पलट गया है
कुलकर्णी ने सबसे ज्यादा चिंता बारिश-बर्फ का संतुलन बिगड़ने को लेकर जताई है. हिमालय पर पानी आने का स्तर तो बहुत ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन इसके रूप में तब्दीली आ गई है. बर्फबारी घट रही है, जबकि बारिश बढ़ रही है. इससे तापमान बढ़ने और बर्फीली चादर घटने की दो बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं, जो हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पीछे हटने यानी खत्म होने का कारण बन रही हैं. ग्लेशियर के पीछे हटने पर मोरेन (मिट्टी के ढीले कण, बोल्डर और ग्लेशियर द्वारा धकेलकर लाई गई बड़ी चट्टानें) पीछे रह जाती हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाले पानी की अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं. ये झीलें हल्के से भी मौसमी असर (मामूली भूकंप, ज्यादा बारिश या बादल फटने) से टूट जाती हैं और फिर उत्तराखंड के धराली जैसी तबाही को अंजाम देती हैं. पिछले 30-40 साल में हिमालयी इलाके में ऐसी झीलों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसका असर इस इलाके में लगातार बढ़ रही फ्लैश फ्लड्स से मच रही तबाही में देखा जा सकता है. कुलकर्णी के मुताबिक, इस सदी के अंत तक सेंट्रल हिमालय, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी के 80-90 फीसदी ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, जिनका दोबारा रिकवर होना नामुमकिन है.

हिमालय में बारिश अपनी निर्णायक सीमा पर है
रिपोर्ट में आगे डॉ. एसपी सती के हवाले से कहा गया है कि हिमालय के हर हिस्से की एक निर्णायक सीमा है. चाहे ग्लेशियर हो या बारिश और यहां तक कि हरियाली की भी एक निर्णायक सीमा है. इस साल मची तबाही को आधार बनाएं तो बारिश अब अपने इस निर्णायक स्तर के करीब पहुंच चुकी है. डॉ. सती वीर चंद्रसिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के प्रमुख वैज्ञानिक हैं. सती के मुताबिक, इस साल अगस्त में पश्चिमी हिमालय में सामान्य से 140% ज्यादा बारिश हुई है. पूरे मानसून सीजन में यह बढ़ोतरी करीब 120% रही है. इसका भयानक प्रभाव हुआ है. यदि बारिश सामान्य से 150% ज्यादा का स्तर लांघती है तो सभी घाटियां पानी में डूब जाएंगी. हालांकि डॉ. सती यह भी कहते हैं कि इस साल की तबाही कुछ दुर्लभ परिस्थितियों का भी नतीजा थी, जिसमें मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, एकसाथ मिल गए. साथ ही वे यह भी चेतावनी देते हैं कि ऐसे साझा इवेंट पिछले 20 साल में दोगुने हो गए हैं और ज्यादा अनियमित होते जा रहे हैं. इसके चलते लद्दाख और जांस्कर जैसे बेहद कम बारिश वाले ट्रांस-हिमालयी इलाकों में भी असामान्य वर्षा देखने को मिल रही है.

2030 से मचनी थी जो तबाही, पहले ही आ गई
मानसून की शुरुआत में होने वाली ज्यादा बारिश भी कम तबाही करती है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल मिट्टी की ऊपरी सतह तक सीमित रहता है. लेकिन अगस्त या सितंबर तक ऊपरी सतह की मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता पूरी हो चुकी होती है. ऐसे में हल्की बारिश भी ज्यादा बड़े पैमाने पर भूस्खलन को जन्म दे सकती है, क्योंकि इसका असर सतह में काफी अंदर तक होता है और इससे मिट्टी का जुड़ाव हिल जाता है. इस साल धराली और चिशोती में मची तबाही का यही कारण है. डॉ. सती यह भी कहते हैं कि इस तरह की तबाही की आशंका जताई जा रही थी. वे साल 2007 में आई इंटरगवर्नमेंटल पैनल की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट का हवाला देते हैं, जिसमें साल 2030 या 2050 से ऐसा प्रभाव होने की आशंका जताई जा रही थी. डॉ. सती कहते हैं कि मौजूदा हालात में हम कह सकते हैं कि यह प्रभाव अनुमान से कहीं पहले ही पड़ना शुरू हो गया है.

बारिश घट रही है, लेकिन तबाही वाली वर्षा बढ़ रही
रिपोर्ट में Wadia Institute of Himalayan Geology (Dehradun) की वैज्ञानिक स्वप्नमिता सी. वैदेसवरन ने एक नई चिंता जताई है. उनके मुताबिक, पिछले 100 सालों के जलवायु डाटा का विश्लेषण करने पर तापमान के बढ़ने और ओवरऑल बारिश के घटने का ट्रेंड साफ दिखता है, लेकिन अब बारिश जब भी हो रही है तो भयंकर बादल फटने जैसा प्रभाव हो रहा है. यह जलवायु परिवर्तन का सबसे आदर्श संकेत है. मुझे सबसे ज्यादा ये बात चिंतित कर रही है कि भयंकर बारिश होने की घटनाएं पिछले एक दशक में सामान्य जैसी हो गई है यानी से पहले से ज्यादा हो रही हैं. हम अब तक नहीं जानते कि इनका फ्यूचर पैटर्न कैसा होगा? हमें इसकी तत्काल निगरानी शुरू करने और तैयारियां करने की जरूरत है.

हिमालयी प्रोजेक्ट्स में भूवैज्ञानिक की मौजूदगी हो अनिवार्य
स्वप्नमिता की सलाह है कि हिमालयी इलाके में जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, उनमें भूवैज्ञानिकों की सलाह अवश्य ली जाए. उनके मुताबिक, हिमालय सिस्मोटेक्टोनिकली एक्टिव जोन है. टेक्टोनिक प्रक्रियाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं और जलवायु भूमि की शक्ल बदल देती है. वनों की कटाई और भू उपयोग में बदलाव भी अस्थिरता ला रहे हैं. वे धराली का उदाहरण देती हैं, जहां देवदार के जंगलों की जगह सेब के बगीचे लगा दिए गए, जिससे स्थानीय इकोसिस्टम और सूक्ष्म जलवायु बिगड़ गई. उनका कहना है कि सड़कों को पहाड़ी इलाकों में बनाने से पहले भूवैज्ञानिक सर्वे जरूर किए जाएं. इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जिससे पानी की धाराओं पर सीधे ढलानों में कटाई कर दी जाती है. इससे 'कट-स्लोप' बनता है और पूरा पहाड़ ढहने की स्थिति में आ जाता है. इसलिए किसी भी पहाड़ी विकास परियोजना में भूवैज्ञानिक की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए.

यूरोप-अफ्रीका तक से आ रहा हिमालय पर प्रभाव
नैनीताल के आर्य भट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान (एरीज) के निदेशक एवं वरिष्ठ वायुमंडलीय वैज्ञानिक प्रो. मनीष कुमार नजा के मुताबिक, विभिन्न स्थानीय स्रोतों से हो रहे वायु प्रदूषण से ब्लैक कार्बन उठकर ग्लेशियरों की बर्फ पर जम रही है, जो सूरज की गर्मी को सोखती है और ग्लेशियरों के पिघलने की दर तेज हो जाती है. इसके लिए केवल भारत या दक्षिण एशिया ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी हवाओं के जरिये धूल और प्रदूषण हिमालय तक पहुंचकर इसे प्रभावित कर रहे हैं.  उनके मुताबिक, हिमालय के 55,000 से ज्यादा ग्लेशियर इतनी तेजी से पिछल रहे हैं कि जल्द ही खत्म हो जाएंगे और भयानक जल संकट पैदा हो जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
कौन हैं John Krasinski? जिन्हें पीपल मैगजीन ने 2024 के लिए माना Sexiest Man Alive
कौन हैं John Krasinski? जिन्हें पीपल मैगजीन ने 2024 के लिए माना Sexiest Man Alive
बंगाल: उपचुनाव के बीच TMC नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने फेंके बम, कई लोग घायल
बंगाल: उपचुनाव के बीच TMC नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने फेंके बम, कई लोग घायल
सूर्या-राहुल और टीम इंडिया का वेलकम... चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाक कप्तान Mohammad Rizwan का प्यारा मैसेज
सूर्या-राहुल और टीम इंडिया का वेलकम... चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाक कप्तान Rizwan का प्यारा मैसेज
Coaching Institute ने 100% सफलता की गारंटी दी तो... मोदी सरकार ने तय कर दिए नियम
Coaching Institute ने 100% सफलता की गारंटी दी तो... मोदी सरकार ने तय कर दिए नियम
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE