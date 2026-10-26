Rahul Gandhi Case: 'आप बरी होते हैं', राहुल गांधी के खिलाफ 8 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

आठ साल पुराने मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. उत्तर प्रदेश के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया है. सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस वक्त राहुल गांधी में वहां मौजूद थे. यह मामला गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ा है. साल 2018 में जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्‍यक्ष थे, तब राहुल गांधी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है. सुलतानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त, 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. फैसले के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और खुशी जताई.

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी के विरुद्ध 2018 के मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। यह फैसला न्यायपालिका में विश्वास और सत्य के संबल को और मजबूत करता है। सत्य की आवाज़ न कभी झुकी है, न कभी झुकेगी। नफ़रत और झूठ के हर आरोप के सामने संविधान, सत्य और न्याय की ताकत बुलंद रहेगी। — UP Congress (@INCUttarPradesh) October 26, 2026

जब कोर्ट फैसला सुना रहा था, तब एडवोकेट इसरार खान भी वहां मौजूद थे. उन्होंने बताया कि फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि सारे आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी को सहसम्मान बरी किया जाता है. राहुल गांधी अभी कोर्ट परिसर से बाहर गए हैं और कांग्रेसियों में खुशी की लहर है. बचाव पक्ष ने संबंधित प्रावधान का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि यह बयान 'गुड फेथ' (सद्भावना) में दिया गया था और राहुल गांधी का मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था.

राहुल गांधी सोमवार सुबह करीब 11:12 बजे सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत पहुंचे. उनकी पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी. अदालत में प्रवेश करने से पहले फरियादियों को परिसर के बाहर कतार में खड़ा किया गया. राहुल गांधी के कोर्टरूम में पहुंचने के बाद सिक्योरिटी कारणों से कोर्टरूम का दरवाजा बंद कर दिया गया. इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार के पास कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए जुटे रहे. पूर्व मंत्री ओपी सिंह भी करीब 400 गाड़ियों के काफिले और लगभग चार हजार लोगों के साथ पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की मौजूदगी चर्चा में रही.

विजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में पहले 13 अक्टूबर को फैसला आना था. शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया था कि 13 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज जस्टिस शुभम वर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की. उन्होंने कहा कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की पूरी टाइमलाइन ये है-

8 मई, 2018: राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए रैली के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की.

4 अगस्त, 2018: राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज हुआ.

27 नवंबर, 2023: कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा और उनके खिलाफ वारंट जारी किया.

20 फरवरी, 2024: राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई.

26 जुलाई, 2024: राहुल गांधी ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया.

9 अक्टूबर, 2024: शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज करवाई.

28 फरवरी, 2025: शिकायतकर्ता की तरफ से गवाह अनिल मिश्रा का बयान दर्ज हुआ.

8 दिसंबर, 2025: एक और गवाह रामचंद्र दुबे ने बयान दर्ज करवाया.

20 फरवरी, 2026: सीआरपीसी के सेक्शन 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ.

12 मार्च, 2026: एक आवेदन कोर्ट में दायर हुआ, जिसमें राहुल गांधी की आवाज के सैंपल के मिलान का अनुरोध किया गया था.

2 मई, 2026: एडिश्नल सिविल जज शुभम वर्मा ने वॉइस सैंपल मिलान का आवेदन खारिज कर दिया.

21 मई, 2026: वॉइस सैंपल के अनुरोध वाली याचिका खारिज किए जाने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर हुई.

15 जुलाई, 2026: एडिश्नल सिविल जज ने वॉइस सैंपल के अनुरोध वाली पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी.

10 सितंबर, 2026: निचली अदालत के फैसले को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने भी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी.

6 अक्टूबर, 2026: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई शुरू हुई.

12 अक्टूबर, 2026: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई खत्म हुई.

26 अक्टूबर, 2026: एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया.

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