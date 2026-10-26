FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'200 सीट हक है हमारा', कांग्रेस के पोस्टर पर भड़के अखिलेश.... कहा-सरकार आने पर हिसाब होगा, सीट शेयरिंग पर कहां फंसा है पेंच?

'200 सीट हक है हमारा', कांग्रेस के पोस्टर पर भड़के अखिलेश.... कहा-सरकार आने पर हिसाब होगा, सीट शेयरिंग पर कहां फंसा है पेंच?

6 राउंड की मीटिंग और अयूब खान का एक ऐलान... चीन के खिलाफ भारत-PAK का जॉइंट फ्रंट कैसे बनते-बनते रह गया?

6 राउंड की मीटिंग और अयूब खान का एक ऐलान... चीन के खिलाफ भारत-PAK का जॉइंट फ्रंट कैसे बनते-बनते रह गया?

Gold Rate: 14 हजार रुपये सस्ता हुआ सोना, 1 लाख के नीचे जाएगा? एक्सपर्ट ने किया बड़ा खुलासा

Gold Rate: 14 हजार रुपये सस्ता हुआ सोना, 1 लाख के नीचे जाएगा? एक्सपर्ट ने किया बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास

'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास

गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास

गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास

वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल

वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'200 सीट हक है हमारा', कांग्रेस के पोस्टर पर भड़के अखिलेश.... कहा-सरकार आने पर हिसाब होगा, सीट शेयरिंग पर कहां फंसा है पेंच?

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा है. लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Oct 26, 2026, 09:38 AM IST

'200 सीट हक है हमारा', कांग्रेस के पोस्टर पर भड़के अखिलेश.... कहा-सरकार आने पर हिसाब होगा, सीट शेयरिंग पर कहां फंसा है पेंच?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (इमेज क्रेडिट - X/ @yadavakhilesh)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • यूपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर '200 सीट हक है हमारा' का पोस्टर लगा है
  • सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पोस्टर को भाजपा की साजिश बताया
  • अखिलेश ने कहा कि BJP गठबंधन से डर कर नकली पोस्टर लगा रही है

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है. कांग्रेस के '200 सीट हक है हमारा' वाले पोस्टर पर अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया. साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा कि इसमें लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों की भी मिलीभगत है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पीडीए की सरकार आने पर सबका हिसाब होगा. 

लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन से बीजेपी इतनी डर गई है कि नकली पोस्टर लगा रही है. अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव ने जीत सिर्फ पीडीए की होगी और सरकार बनने पर सबसे हिसाब मांगा जाएगा. 

कांग्रेस के पोस्टर की क्या है सच्चाई?

कांग्रेस की ओर से सपा को करीब 170 सीटों की सूची को सौंपी गई है. कांग्रेस ने सीटों को लेकर तैयारी और संगठन की मजबूती का हवाला दिया है. कांग्रेस ने संभावित सीटों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जहां जीतने की संभावना बेहतर है. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने 19 अक्टूबर को यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में बेहतर संभावनाओं वाली सीटों पर ध्यान देने की बात की थी, जिससे की जीत की संभावना अधिक हो. 

वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो जितनी सीटें जीत सकता है. वह उतनी लें. यानी मतबल साफ है कि अगर कांग्रेस 170 सीटें मांग रही है तो सपा के सामने इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी होगी. 

गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अगर BJP को चुनौती देने है तो दोनों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है, जो अभी दिख नहीं रहा है.वहीं सपा और कांग्रेस के सामने दो अलग-अलग प्राथमिकताएं भी हैं. कांग्रेस अपनी राजनीतिक वापसी को मजबूत करना चाहती है, जबकि सपा अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों और मौजूदा विधायकों की सीटों को बचाए रखना चाहती है और जीत का आंकड़ा बढ़ाने पर फोकस कर रही है. 

कांग्रेस के लिए बड़ी संख्या में सीटें हासिल करना तभी फायदेमंद होगा, जब उसके पास उन क्षेत्रों में मजबूत संगठन और जीतने वाले उम्मीदवार हों. वहीं, सपा के लिए भी सहयोगी को कम सीटें देना अपने आप में जीत की गारंटी नहीं है. गठबंधन को उन सीटों की पहचान करनी होगी, जहां दोनों दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ प्रभावी मुकाबला कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की अपेक्षा आगामी चुनाव के लिए बीजेपी मजबूत स्थिति में है. ऐसे में कांटे की टक्कर होगी. 

कांग्रेस की नजर 2024 के प्रदर्शन पर, सपा कर रही विधानसभा के आंकड़ों की बात
कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसका राजनीतिक विस्तार हुआ है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली थीं. दोनों ने गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था और  80 में से 43 सीटें जीती थीं. राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसी आधार पर कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है. 

समाजवादी पार्टी का आकलन अलग है. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली थी. उसका वोट शेयर 2.33 प्रतिशत रहा. समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 111 सीटों पर जीत हासिल की थी. ऐसे में सपा का मानना है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता.

अब आगे क्या?

सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने जो लिस्ट सपा को सौंपी है. उसमें 170 सीटों की मांग की गई है. कांग्रेस ने 170 सीटों को चार कैटेगरी A, B, C और D में बांटा है. यूपी कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सासंद इमरान मसूद ने हाल ही में समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस, अखिलेश यादव को सरकार बनाने में मदद करने के लिए अपनी राजनीतिक संभावनाओं से समझौता करके खुद को बर्बाद नहीं करेगी.

वहीं, अखिलेश यादव का कहना है कि भविष्य के चुनावों में भी सहयोगियों के साथ गठबंधन बना रहेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका फॉर्मूला सीटें नहीं, बल्कि जीत है. अभी तक सीट शेयरिंग को सपा-कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है. 

ये भी पढ़ें - यूपी BJP का ‘रिपोर्ट कार्ड’ तैयार करेगी दिल्ली की टीम, किसे मिलेगा टिकट, कहां है वोटरों की नाराजगी? सबकी होगी पड़ताल 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास
गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास
गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास
वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल
वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल
ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?
ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?
हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे
हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे
MORE
Advertisement
Advertisement