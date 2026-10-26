'200 सीट हक है हमारा', कांग्रेस के पोस्टर पर भड़के अखिलेश.... कहा-सरकार आने पर हिसाब होगा, सीट शेयरिंग पर कहां फंसा है पेंच?

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा है. लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है.

यूपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर '200 सीट हक है हमारा' का पोस्टर लगा है

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पोस्टर को भाजपा की साजिश बताया

अखिलेश ने कहा कि BJP गठबंधन से डर कर नकली पोस्टर लगा रही है

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है. कांग्रेस के '200 सीट हक है हमारा' वाले पोस्टर पर अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया. साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा कि इसमें लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों की भी मिलीभगत है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पीडीए की सरकार आने पर सबका हिसाब होगा.

लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन से बीजेपी इतनी डर गई है कि नकली पोस्टर लगा रही है. अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव ने जीत सिर्फ पीडीए की होगी और सरकार बनने पर सबसे हिसाब मांगा जाएगा.

कांग्रेस के पोस्टर की क्या है सच्चाई?

कांग्रेस की ओर से सपा को करीब 170 सीटों की सूची को सौंपी गई है. कांग्रेस ने सीटों को लेकर तैयारी और संगठन की मजबूती का हवाला दिया है. कांग्रेस ने संभावित सीटों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जहां जीतने की संभावना बेहतर है. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने 19 अक्टूबर को यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में बेहतर संभावनाओं वाली सीटों पर ध्यान देने की बात की थी, जिससे की जीत की संभावना अधिक हो.

वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो जितनी सीटें जीत सकता है. वह उतनी लें. यानी मतबल साफ है कि अगर कांग्रेस 170 सीटें मांग रही है तो सपा के सामने इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी होगी.

‘गठबंधन’ से भाजपा के पेट में हुआ दर्द ‘नक़ली पोस्टर’ लगा रही, इतना गई डर उप्र के म्युनिसिपल उच्चाधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बिना पैसा जमा किये सरेआम पोस्टर लगवा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या तो इसका आधार भ्रष्टाचार है या शासन का दबाव। इन अज्ञात पोस्टरों को जब चोरी-छिपे लगाया जाता है तो स्थानीय राजस्व की हानि भी होती है, क्योंकि ऐसे पोस्टर बिना शुल्क के लगाए जाते हैं क्योंकि अगर शुल्क का आधिकारिक रूप से भुगतान किया गया तो भुगतान की रसीद भी काटनी पडेगी, ऐसे में साज़िशकर्ता का नाम बाहर आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। राजस्व की इस हानि का ख़ामियाज़ा संबद्ध अधिकारियों से भरवाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जाँच बैठाकर निलंबित भी कर देना चाहिए। ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रहीं हैं हम उनका रिकार्ड तारीख़वार रख रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी रख रहे हैं कि इस समय कौन सा अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार था। पीडीए सरकार आ रही है अब वही इन भ्रष्ट अधिकारियों का सारा कच्चा-चिट्ठा खोलेगी। ED-CBI से लेकर EOW तक सबकों सक्रिय करके, इन सब भ्रष्ट अधिकारियों का पक्का हिसाब-किताब किया जाएगा। October 25, 2026

गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अगर BJP को चुनौती देने है तो दोनों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है, जो अभी दिख नहीं रहा है.वहीं सपा और कांग्रेस के सामने दो अलग-अलग प्राथमिकताएं भी हैं. कांग्रेस अपनी राजनीतिक वापसी को मजबूत करना चाहती है, जबकि सपा अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों और मौजूदा विधायकों की सीटों को बचाए रखना चाहती है और जीत का आंकड़ा बढ़ाने पर फोकस कर रही है.

कांग्रेस के लिए बड़ी संख्या में सीटें हासिल करना तभी फायदेमंद होगा, जब उसके पास उन क्षेत्रों में मजबूत संगठन और जीतने वाले उम्मीदवार हों. वहीं, सपा के लिए भी सहयोगी को कम सीटें देना अपने आप में जीत की गारंटी नहीं है. गठबंधन को उन सीटों की पहचान करनी होगी, जहां दोनों दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ प्रभावी मुकाबला कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की अपेक्षा आगामी चुनाव के लिए बीजेपी मजबूत स्थिति में है. ऐसे में कांटे की टक्कर होगी.

कांग्रेस की नजर 2024 के प्रदर्शन पर, सपा कर रही विधानसभा के आंकड़ों की बात

कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसका राजनीतिक विस्तार हुआ है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली थीं. दोनों ने गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 80 में से 43 सीटें जीती थीं. राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसी आधार पर कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है.

समाजवादी पार्टी का आकलन अलग है. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली थी. उसका वोट शेयर 2.33 प्रतिशत रहा. समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 111 सीटों पर जीत हासिल की थी. ऐसे में सपा का मानना है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता.

अब आगे क्या?

सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने जो लिस्ट सपा को सौंपी है. उसमें 170 सीटों की मांग की गई है. कांग्रेस ने 170 सीटों को चार कैटेगरी A, B, C और D में बांटा है. यूपी कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सासंद इमरान मसूद ने हाल ही में समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस, अखिलेश यादव को सरकार बनाने में मदद करने के लिए अपनी राजनीतिक संभावनाओं से समझौता करके खुद को बर्बाद नहीं करेगी.

वहीं, अखिलेश यादव का कहना है कि भविष्य के चुनावों में भी सहयोगियों के साथ गठबंधन बना रहेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका फॉर्मूला सीटें नहीं, बल्कि जीत है. अभी तक सीट शेयरिंग को सपा-कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है.

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