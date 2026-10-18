एक समय पर दो ट्राई सीरीज, 55 साल के वनडे इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा; पाकिस्तान से इंग्लैंड तक 6 टीमों ने रचा इतिहास

2 ODI Tri-Series Played simultaneously: वनडे फॉर्मेट के 55 साल के इतिहास में पहली बार एक ही समय पर दो ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जो एक ही समय पर दो अलग-अलग देशों में 6 टीमों के बीच खेली जा रही है.

टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी और साल 1971 में पहली बार वनडे मुकाबला खेला गया था. वनडे फॉर्मेट के 55 साल के इतिहास में पहली बार एक ही समय पर दो ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है. एक ही समय पर दो अलग-अलग देशों में 6 टीमों के बीच ट्राई सीरीज हो रही है. पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक कुल 6 टीमों ने इतिहास रचा है और ऐसा करने वाली पहली टीमें बन गई हैं.

यूएई में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच पहली ट्राई सीरीज खेली जा रही है. इसके बाद पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच भी ट्राई सीरीज खेली जा रही है. टी20 क्रिकेट में अक्सर एक ही समय पर दो ट्राई सीरीज हो चुकी हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में ये पहली बार है.

कब और कहां खेली जा रही हैं दोनों ट्राई सीरीज?

17 अक्टूबर से यूएई में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाव्बे के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहला मैच हो चुका है. बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच मैच से इस सीरीज की शुरुआत हुई थी, जिसमें जिम्बाब्वे ने 99 रनों से जीत लिया था. इसके अलावा, सीरीज का दूसरा मैच जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच होगा. तीसरा मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा. इस सीरीज में टॉप-2 टीमों के बीच फाइनल खेला जाना है. इस ट्राई सीरीज का फाइनल 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.

इसके अलावा, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज की शुरुआत रविवार 18 अक्टूबर से हुई है. ट्राई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. दूसरा मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा, जबकि तीसरा मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है. सीरीज का चौथा मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा. पांचवां मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. छठा मैच मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. इन मैचों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा. इस ट्राई सीरीज का फाइनल 31 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा. ये सीरीज की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है.

वनडे इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

वनडे क्रिकेट की शुरुआत 55 साल पहले साल 1971 में हुई थी. ऐसे में आईसीसी की फुल मेंबर टीमों में अब तक एक बार भी एक समय पर दो ट्राई सीरीज नहीं खेली गई हैं. वनडे में ऐसा पहली बार है, जब दो अलग-अलग देशों में 6 टीमें अलग-अलग ट्राई सीरीज एक ही समय में खेल रही हैं.

पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाव्बे की टीमों ने इतिहास रचा है. ये 6 टीमों में से 3-3 टीमों के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है. ऐसे में ये सभी टीमों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दरअसल, वनडे क्रिकेट में एक ही समय पर दो ट्राई सीरीज खेलने वाली टीमें बन गई हैं.

बारिश के कारण हुई थी वनडे फॉर्मेट की शुरुआत

वनडे फॉर्मेट की शुरुआत एक संजोग से हुई थी. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, जिसकी तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. मैच रद्द होने की वजह से फैंस काफी निराश हो गए थे. इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्डों ने मिलकर एक दिन के मैच का फैसला रखा किया था.

5 जनवरी 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहली बार वनडे मैच खेला गया था. इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट और 42 गेंदों से जीत लिया था. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 190 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से पूरा कर दिया. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इतिहास का पहला वनडे 40-40 ओवरों का खेला गया था.

पहले एक ओवर में होती थीं 8 गेंदें

क्रिकेट में पहले एक ओवर में 8 गेंदें होती हैं. काफी सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाज एक ओवर में 8 गेंद फेंकता था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 1979-80 के बाद एक ओवर में 6 गेंदों लागू कर दिया था. उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट से लेकर वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में एक ओवर में 6 गेंदें ही फेंकी जाती हैं.

वनडे इतिहास का पहला वनडे मैच 40-40 ओवरों का खेला गया था, लेकिन फिर इसमें बदलाव कर दिया गया था और वनडे फॉर्मेट 60-60 ओवरों का खेला जाने लगा था. उसके बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई. पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया. 1975, 1979 और 1983 ये तीनों वर्ल्ड कप 60-60 ओवरों के खेले गए थे. उसके बाद साल 1987 में आईसीसी ने एक और बड़ा बदलाव किया. इस बार आईसीसी ने 60 ओवरों को घटाकर 50 ओवर कर दिया. यानी 1987 के बाद से वनडे फॉर्मेट 50-50 ओवरों का खेला जा रहा है.