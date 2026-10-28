बांग्लादेश से लाया, हैदराबाद में निकाह किया, 5 महीने बंधक बनाकर पति ने 3 दोस्तों संग किया रेप, पीड़िता ने बताई आपबीती

हैदराबाद में 5 महीने तक 18 वर्षीय लड़की को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी लड़की का प्रेमी अभी फरार है.

गिरफ्तार तीनों आरोपी रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो हदाराबाद के एक कैंप में रहते हैं

मुख्य आरोपी लड़की का प्रेमी एक होटल में काम करता था, जो अभी फरार है

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम गठित की है

एक कमरा, बंद लड़की, तीन चाबी और बार-बार लुटती आबरू. हैनियत की यह कहानी करीब 5 महीने पहले बांग्लादेश में लिखी गई, जिसे सुनकर रोंगटे खेड़े हो जाएंगे. एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने लेकर म्यांमार की 18 वर्षीय लड़की अपने प्रेमी के साथ करीब 5 महीने पहले हैदराबाद आई, यहां उसके साथ एक- दो बार नहीं, बल्कि 5 महीनें तक चार हैवानों ने बंधक बनाकर बार-बार रेप किया. रेप करने वाला कोई दूसरी नहीं प्रेमी और उससे तीन दोस्त थे.

लड़की 5 महीने तक घर में कैद रही और हैवानियत होती रही. मामला का तब सामने आया, जब 23 अक्टूबर को मकान मालिक किराया लेने पहुंचा, जो कई महीनों से बकाया था. मकान मालिक किराया लेने पहुंचा तो अंदर किसी के होने का शक हुआ और उसने ताला तोड़ कर दरवाजा खोला. दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गया, अंदर लड़की थी.

मकान मालिक को बताई आपबीती

मकान मालिक को उसने आपबीती बताई, जिसके बाद वह लड़की को उसके रिश्तेदारों के पास ले गया और 26 अक्टूबर को पीड़िता की शिकायत पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन में प्रेमी सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने अगले दिन 27 अक्टूबर को तीन आरोपियों के गिरफ्तार कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी लड़की का प्रेमी अभी फरार है. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी हैदराबाद के एक कैंप में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी हैं.

बांग्लादेश में हुई मुलाकात, प्यार और शादी

18 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह म्यांमार की रहने वाली है और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में रह रही थी. यहीं पर उसकी मुलाकात मोहम्मद फैयाज नाम के युवक से हुई. उसके और फैयाज के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया. फैजान उसे हैदाराबाद लेकर आया. हैदराबाद आने की जानकारी उसके परिजनों को नहीं थी.

हैदराबाद में निकाह और शुरू हुआ हैवानियत का खेल

हैदराबाद पहुंचने के बाद दोनों ने निकाह कर लिया और किराये के मकान में रहने लगे. शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था. पीड़िता के अनुसार, शादी के करीब एक महीने बाद हालात बदलने लगे. पीड़िता ने दावा किया कि पति के तीन दोस्तों घर पर आने लगे.

पति पर दोस्तों से दुष्कर्म कराने का आरोप

युवती ने आरोप लगाया कि उसका पति मोहम्मद फैयाज जब घर से बाहर जाता था, तो वह बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता था और चाबी तीन दोस्तों अहमद, मुजीब और नूर कमाल को दे देता था. फैयाज की गैरमौजूदगी में उसके दोस्त चाबी से घर का दरवाजा खोलकर अंदर आते थे और उसके साथ दुष्कर्म करते थे. उसने यह भी दावा किया कि जब उसने पति को इस बारे में बताया, तो उसका व्यवहार सामान्य रहा.

बंधक बनाया, परिवार से संपर्क भी नहीं कर पाई

युवती के मुताबिक, वह कई महीनों तक घर के अंदर बंधक बनी रही. बाहर से ताला लगा होने के कारण उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल था. उसके पास मोबाइल फोन तक नहीं थी और वह परिवार से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी. उसने आरोप लगाया कि पति के दोस्त उसे जान से मारने की धमकाते भी थे.

23 अक्टूबर को मकान मालिक पहुंचा, सामने आया मामला

23 अक्टूबर को मकान मालिक किराया लेने के लिए पहुंचा. उस समय दरवाजे पर ताला लगा हुआ था. मकान मालिक को युवती के घर के भीतर होने शक हुआ और उसने ताला तोड़ दिया. उसके मकान मालिक को आपबीती बताई. इसके बाद मकान मालिक ने उसकी मदद की और रिश्तेदारों के पास पहुंचाया.

रिश्तेदार तक पहुंची युवती, दर्ज कराई शिकायत

26 अक्टूबर लड़की मोहम्मद रशीद नाम के एक रिश्तेदार के पास पहुंची और इसके बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. राजेंद्रनगर के डीसीपी एस. श्रीनिवास ने बताया कि पीड़िता एक रिश्तेदार के साथ बीते सोमवार को पुलिस के पास आई थी. पुलिस अधिकारियों ने अनुवादकों की मदद से भरोसा सेंटर में पीड़िता का बयान दर्ज किया और बाद में उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया.

मुख्य आरोपी, जो एक होटल में काम करता है और दो साल से अधिक समय से शहर के शरणार्थी शिविर में रह रहा है, वह अभी फरार है. तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फैयाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम लगाई गई है. मुख्य आरोपी पहले से शादीशुदा है और इसकी जानकारी युवती को नहीं थी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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