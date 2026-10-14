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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

14 मंजिला बिल्डिंग, 602 फ्लैट... माफिया अतीक की जमीन पर बनेगी पद्म आवास योजना, CM योगी करेंगे शिलान्यास

प्रयागराज जिले के लूकरगंज में 5 साल पहले योगी सरकार ने माफिया अतीक के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई थी, जिस पर पीएम आवास योजना का निर्माण कराया गया था.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Oct 14, 2026, 12:52 PM IST

14 मंजिला बिल्डिंग, 602 फ्लैट... माफिया अतीक की जमीन पर बनेगी पद्म आवास योजना, CM योगी करेंगे शिलान्यास

सीएम योगी 15 अक्टूबर को योजना का शिलान्यास करेंगे (इमेज क्रेडिट - पीटीआई)

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  • माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर बनेगी आवास योजना
  • 14 मंजिला पद्म आवास योजना की बिल्डिंग में 602 फ्लैट बनाए जाएंगे
  • 150 करोड़ की लागत से प्राधिकरण बनाएगा पद्म आवास योजना
  • सीएम योगी 15 अक्टूबर को आवास योजना का करेंगे शिलान्यास 

यूपी के प्रयागराज जिले के चकिया इलाके में कभी माफिया अतीक की हनक और रसूख के आगे कोई सर उठाने के लिए तैयार नहीं था. अब उसी इलाके में माफिया के कब्जे से मुक्त हुई सरकारी जमीन पर योगी सरकार पद्म आवास योजना बनाने जा रही है. आवास योजना की लागत लगभग 150 करोड़ की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर को भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा. 

14 मंजिला इमारत में बनेंगे 602 फ्लैट

प्रयागराज के चकिया इलाके में पद्म आवास योजना के लिए 9,811.35 वर्ग मीटर सरकारी जमीन चिह्नित की गई है, जो मृतक माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई है. इस जमीन पर पहले माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों का कब्जा था. सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद अब यहां आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है.

कितनी होगी एक फ्लैट की कीमत?

प्रयागराज विकास प्राधिकरण करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना का निर्माण करेगा. योजना के तहत 14 मंजिला इमारत में 602 दो बेडरूम वाले फ्लैट बनाए जाने हैं. प्रत्येक फ्लैट की कीमत 28 से 30 लाख रुपये के बीच प्रस्तावित बताई गई है. 

15 अक्टूबर को सीएम करेंगे भूमि पूजन

15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सीएम योगी भूमि पूजन के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे. वह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन करेंगे. सीएम योगी के भूमि पूजन के बाद पद्म आवास योजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा. पीडीए वीसी ऋषिराज ने बताया कि इस सरकारी जमीन पर माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा था. अब अतिक्रमण को मुक्त कराके यहां आवासीय योजना तैयार की जाएगी.

क्या कहते हैं स्थानीय लोग? 

चकिया इलाके में माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर पद्म आवास योजना बनाने के योगी सरकार के फैसले से स्थानीय लोगों में खुशी है. स्थानीय निवासी मदन लाल का कहना है कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है, क्योंकि ये सरकारी जमीन थी और इस पर कब्जा था. वहीं दीपक कुशवाहा का कहना है कि योगी सरकार का ये काम बेहद प्रशंसनीय है.

पहले भी मुक्त कराई थी जमीन

योगी सरकार ने करीब 5 साल पहले जिले के लूकरगंज में माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाया था, जिसका आवंटन किया जा चुका है और यहां करीब 72 परिवार रहते हैं. इस योजना का भी भूमि पूजन सीएम योगी ने किया था. साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आवास की चाभी सौंपने के लिए भी सीएम योगी यहां पहुंचे थे. 

अब चकिया में पद्म आवास योजना के जरिए एक बार फिर सरकारी जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की तैयारी है. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 150 करोड़ रुपये है. निर्माण पूरा होने और आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि फ्लैट किन पात्र लोगों को और किन शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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