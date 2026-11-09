1947 बंटवारे के बाद पहली बार खुला लाहौर का गुरुद्वारा, 79 साल बाद गूंजेगी गुरबाणी... PAK क्यों करा रहा 50 गुरुद्वारों का रेनोवेशन?

Lahore Gurdwara: पाकिस्तान ने लाहौर में स्थित सबसे पुराने गुरुद्वारे को फिर से खोल दिया है. अब श्रद्धालु यहां मत्था टेक सकेंगे.

गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब को खोल दिया गया है

भारत-पाक बंटवारे के बाद गुरुद्वारे को बंद कर दिया गया था

Lahore Gurdwara: भारत-पाकिस्तान बंटवारे के 79 साल बाद पाकिस्तान के लाहौर में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है. 8 नवंबर (रविवार) को गुरुद्वारा छेवीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब को धार्मिक परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन खोला गया. 1947 भारत-पाक बंटवारे के बाद गुरुद्वारे को बंद कर दिया गया था. अब रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इसे सभी के लिए खोल दिया गया.

इस मौके पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत कई अधिकारी और सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि धार्मिक विरासत को बचाने के लिए देशभर में 50 से ज्यादा गुरुद्वारों का रेनोवेशन किया जा रहा है.

गुरुद्वारे का गुरु हरगोबिंद साहिब से गहरा नाता

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार लाहौर की टेंपल रोड पर स्थित इस गुरुद्वारे का संबंध सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब से है. गुरु हरगोबिंद (1595-1644) दस सिख गुरुओं में छठे गुरु थे. उन्होंने सिखों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए समुदाय को संगठित किया था. सिख ऐतिहासिक मान्यताओं के मुताबिक, गुरु हरगोबिंद साहिब स्थानीय सिख संगत के निमंत्रण पर लाहौर पहुंचे थे. यहां वह भाई जीवन के घर पर तीन दिन रूक थे.

गुरु साहिब की मेजबानी करने को अपना सौभाग्य मानते हुए भाई जीवन ने अपने घर को गुरुद्वारे में बदल दिया. इसी स्थान पर आगे चलकर गुरुद्वारा छेवीं पातशाही स्थापित हुआ. गुरु हरगोबिंद साहिब को संत-सिपाही की परंपरा को मजबूत करने के लिए भी याद किया जाता है.

क्या है गुरुद्वारे से जुड़ी दो घोड़ों की कहानी?

इस गुरुद्वारे का इतिहास सिख योद्धा और प्रचारक भाई विधि चंद से भी जुड़ा है. ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान लाहौर के तत्कालीन गवर्नर ने दो घोड़ों को जब्त कर लिया था. ये घोड़े श्रद्धालुओं ने गुरु हरगोबिंद साहिब को भेंट करने के लिए दिए थे.

भाई विधि चंद ने घोड़ों को वापस लाने के लिए दो अलग-अलग अभियान चलाए. एक बार उन्होंने घास बेचने वाले और दूसरी बार ज्योतिषी का भेष धारण किया. इस तरह वह मुगल किले के शाही अस्तबल से दोनों घोड़ों को निकालकर गुरु साहिब तक पहुंचाया. यह भी कहा जाता है कि लाहौर आने के दौरान भाई विधि चंद इसी गुरुद्वारे में ठहरे थे. इस वजह से इस स्थान का सिख इतिहास में विशेष महत्व है.

1927 में SGPC ने संभाली थी जिम्मेदारी

गुरुद्वारे के प्रबंधन का इतिहास भी बहुत पुराना है. साल 1915 में स्थानीय सिख संगत ने इसके हॉल का विस्तार कराया था. इसके बाद 1921 में गुरुद्वारे के तत्कालीन केयर टेकर महंत हरि सिंह पर लगे आरोपों के बाद संगत ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और एक स्थानीय समिति बनाई.

साल 1927 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने गुरुद्वारे का प्रशासनिक नियंत्रण संभाल. इसके बाद 1947 में भारत-पााकिस्तान बंटवारे केसाथ यहां नियमित धार्मिक गतिविधियां बंद हो गईं.

पाक क्यों करा रहा गुरुद्वारों का रेनोवेशन?

गुरुद्वारे के दोबारा खुलने के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि इसके रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है. अब इसे सिख समुदाय के लिए खोल दिया गया है.

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 50 से अधिक गुरुद्वारों का रेनोवेशन किया जा रहा है. इसका मकसद सिख धार्मिक विरासत को सुरक्षित रखना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) के सचिव नासिर मुश्ताक ने कहा कि सिख और हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण बोर्ड की प्राथमिकताओं में शामिल है. गुरुद्वारे का पुनरुद्धार लाहौर की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में अहम कदम है.

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