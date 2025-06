जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों और मुख्य विपक्षी दल BJP के बीच उर्दू को लेकर ठन गई है. भाषा को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि स्थानीय दलों ने बीजेपी पर जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश का आरोप लगा दिया है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने LG से मांग की है कि में होने वाली नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू के वर्किंग नॉलेज की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए.

9 जून को जम्मू-कश्मीर सर्विस सलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 75 पदों के लिए वेकेंसी निकाली. JKSSB ने हमेशा की तरह अपने नोटिफिकेशन में लिखा कि लिखित परीक्षा में दूसरे पेपर में उर्दू के कामकाजी ज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह के दौर से उर्दू आधिकारिक भाषा है. महाराजा प्रताप सिंह सन 1885 से 1925 तक जम्मू-कश्मीर के महाराजा रहे, उनके बाद महाराजा हरि सिंह ने गद्दी संभाली थी. महाराजा हरि सिंह ने ही जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था.

महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में सन 1889 में सर वॉल्टर लॉरेंस को सेटलमेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया था. उन्होंने पांच साल का वक्त लगाकर जम्मू-कश्मीर का पहला लैंड सेटलमेंट पूरा किया. ये लैंड सेटलमेंट उर्दू में किया गया था. इसके बाद से जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग के सभी दस्तावेज उर्दू में ही बनाए गए. इस वजह से जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग में भर्ती के लिए उर्दू का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य रखा जाता है.

अगस्त, 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया. इसके बाद सितंबर, 2020 में जम्मू-कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास किया. इस बिल में जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को शामिल किया गया. बिल में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में अब इन पांचों भाषाओं का इस्तेमाल आधिकारिक कामकाज के लिए होगा.

