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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: क्या संसद में परिसीमन बिल का समर्थन करेगी शरद पवार की पार्टी? BJP के खिलाफ विपक्षी एकता का भविष्य क्या है

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार फिर से परिसीमन के लिए संवैधानिक संशोधन को पारित कराने की कोशिश करेगी. इसके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों का समर्थन भी हासिल करना होगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 23, 2026, 05:33 PM IST

Explained: क्या संसद में परिसीमन बिल का समर्थन करेगी शरद पवार की पार्टी? BJP के खिलाफ विपक्षी एकता का भविष्य क्या है

शरद पवार ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की. (फोटो- IANS)

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  • परिसीमन बिल पास कराने के लिए समर्थन जुटा रही भाजपा
  • एनसीपी का शरद पवार गुट दे सकता है एनडीए को समर्थन
  • शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद अटकलें तेज

संसद के मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को जब विपक्षी सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे, ठीक इसी समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार तथा उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे. ये कोई गुप्त बैठक नहीं थी. शरद पवार और सुप्रिया सुले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीं. इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है. 

क्या परिसीमन बिल का समर्थन करेंगे शरद पवार?

 केंद्र सरकार मौजूदा मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है.  इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार संसद में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में एनसीपी (शरद पवार गुट) के आठ सांसद सरकार की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. यही कारण है कि पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.

अभी तक शरद पवार या सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल के समर्थन को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. NCP (SP) का भी आधिकारिक रुख यह है कि परिसीमन बिल पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि इससे पहले एनसीपी (एसपी) ने संकेत दिए थे कि यदि सरकार पूरे देश में 50 प्रतिशत सीटों की समान बढ़ोतरी का लिखित आश्वासन देती है, तो पार्टी इस विधेयक पर चर्चा करने को तैयार होगी. 

NCP (SP) के एनडीए में शामिल होने की भी अटकलें

सियासी अटकलें सिर्फ शरद पवार के परिसीमन बिल का समर्थन करने तक सीमित नहीं हैं. चर्चा ये भी है कि शरद पवार की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार भाजपा का स्पष्ट रुख है कि यदि शरद पवार गुट को आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल होना है, तो पहले एनसीपी के दोनों गुटों का आपसी मतभेद खत्म कर एक होना जरूरी होगा. भाजपा फिलहाल शरद पवार या उनके सहयोगियों को व्यक्तिगत रूप से एनडीए में शामिल करने के पक्ष में नहीं है. पार्टी चाहती है कि पहले दोनों एनसीपी गुटों का विलय हो, उसके बाद ही किसी संभावित राजनीतिक साझेदारी पर विचार किया जाए. इन चर्चाओं को इससे भी बल मिला है कि हाल ही में  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास 'वर्षा' पर सरकार में शामिल NCP और NCP (SP) के नेताओं की मुलाकात हुई थी. 

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के आरोप से मामला पेचीदा हुआ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने हाल ही में कहा कि  भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए NCP (SP) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस में फूट डालने के बाद, BJP अब इस कानून के लिए अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है.  उन्होंने कहा कि इस कानून का मुख्य मकसद परिसीमन को आसान बनाना है. चिदंबरम ने चेतावनी दी कि इस बिल का समर्थन करना बजट सत्र के दौरान इन पार्टियों द्वारा लिए गए रुख के साथ विश्वासघात होगा. उन्होंने कांग्रेस का यह रुख दोहराया कि मौजूदा फार्मूले के तहत परिसीमन से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है.

क्या टूट रही विपक्ष की एकता?

भाजपा का मुकाबला करने के लिए बना इंडिया गठबंधन धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है. ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस टूटकर लगभग बिखर चुकी है. तृणमूल के 20 लोकसभी सांसद अब खुलकर बीजेपी और एनडीए के साथ हैं. आम आदमी पार्टी में हुई फूट के बाद राज्यसभा में भी एनडीए की समर्थन बढ़ा है. हालांकि कांग्रेस को अब भी ये विश्वास है कि भाजपा  दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती. कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सुप्रिया सुले परिसीमन विधेयक के समर्थन का खंडन कर चुकी हैं. कांग्रेस ने कहा है कि यदि सरकार दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में सफल भी हो जाती है, तो यह शर्मनाक बहुमत होगा और भारत के संविधान का अपमान होगा.

संसद में एनडीए के पास कितनी ताकत?

पिछली बार जब केंद्र सरकार ने संसद में ये बिल पास कराने की कोशिश की थी तब उसके पास पर्याप्त संख्याबल नहीं था. इस बिल को BJP के नेतृत्व वाले NDA सांसदों के 298 वोट मिले थे, जबकि इसे पास कराने के लिए 362 वोटों की जरूरत थी. इस बार स्थिति बदली हुई है. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों का त्रिपुरा की 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया' में विलय हो चुका है और ये NDA को समर्थन दे चुकी है. शिवसेना उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं. इस तरह एनडीए के पास अब लोकसभा में 324 सांसद हैं. शरद पवार भी समर्थन देते हैं तो ये संख्या 332 तक पहुंच जाएगी. भाजपा अगर स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को मना लेती है तो आगे की राह और भी आसान हो जाएगी. DMK के पास 22 सांसद हैं. 

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