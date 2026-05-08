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24 घंटे में पलट गए स्टालिन? AIADMK ने दिया साथ मिलकर सरकार बनाने का ऑफर, DMK कर रह विचार

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24 घंटे में पलट गए स्टालिन? AIADMK ने दिया साथ मिलकर सरकार बनाने का ऑफर, DMK कर रह विचार

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस जारी है. सबसे बड़ी पार्टी TVK के नेता विजय बहुमत जुटाने के लिए जूझ रहे हैं. दूसरी तरफ, AIADMK ने DMK से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है.

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Kusum Lata

Updated : May 08, 2026, 10:07 AM IST

24 घंटे में पलट गए स्टालिन? AIADMK ने दिया साथ मिलकर सरकार बनाने का ऑफर, DMK कर रह विचार

AIADMK ने सरकार बनाने के लिए लिए DMK से समर्थन मांगा है. पार्टी के विधायकों ने फैसला MK स्टालिन पर छोड़ा है.

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विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तमिलनाडु में उथल-पुथल जारी है. सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TVK के नेता थलपति विजय अब तक सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटा नहीं पाए हैं. इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK नेता MK स्टालिन ने एक दिन पहले AIADMK के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना से इनकार कर दिया था. अब उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों से कहा है कि AIADMK ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की मांग की है. कहा जा रहा है कि DMK का नेतृत्व गंभीरता से इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि वो AIADMK को बाहर से सपोर्ट दे सकता है.

ये भी पढ़ें: क्या बहुमत के बिना भी सरकार बना सकते हैं विजय? या लागू होगा राष्ट्रपति शासन 

क्या है तमिलनाडु विधानसभा का नंबर गेम

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है. 108 सीटें जीतकर विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहीं, सत्तासीन DMK 59 सीटों पर सिमट गई. राज्य की दूसरी प्रमुख पार्टी AIADMK के खाते में 47 सीटें गई हैं. कांग्रेस को 5 और अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिली हैं. TVK को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया है. विजय ने दो सीटों पर चुनाव जीता है, इसलिए उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा. ऐसे में विजय के पास खुद को मिलाकर 112 विधायकों का समर्थन है. बहुमत के लिए उन्हें 6 और विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है. 

स्टालिन को करना होगा मुश्किल फैसला

DMK और AIADMK तमिलनाडु की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं. दोनों एक-दूसरे की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी भी हैं. विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी TVK की अप्रत्याशित जीत ने इन दोनों पार्टियों को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जहां विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए उन्हें आपस में हाथ मिलाना पड़ सकता है. यह स्टालिन के लिए एक मुश्किल फैसला है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टालिन ने विधायक दल की बैठक में विधायकों से यह कहा है कि AIADMK ने समर्थन की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, विधायकों ने ये फैसला स्टालिन पर छोड़ा है कि वो जो तय करेंगे वो उन सभी को मान्य होगा.

ये भी पढ़ें: विजय को शपथ लेने क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल? क्या कहता है नियम?

अन्य पार्टियों पर टिकी सबकी नज़र

अब अगर DMK और AIADMK हाथ मिलाते हैं, तो उनके पास 106 विधायकों का समर्थन होगा. यानी वो बहुमत के आंकड़े से 12 सीट दूर होंगे. यानी अब नज़र उन 'अन्य' पार्टियों पर टिकी हैं, जिनके पास 15 सीटें हैं. इनमें PMK के पास 4, IUML के पास 2, CPI- 2, VCK- 2, CPM- 2, BJP- 1, DMDK- 1 और AMMKMNKZ के पास 1 सीट हैं.

इनमें से बीजेपी के एक विधायक का समर्थन AIADMK के साथ जाएगा. IUML और VCK ने DMK के साथ रहने का फैसला किया है. हालांकि, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि DMK अगर AIADMK से हाथ मिलाती है, तब ये पार्टियां क्या तय करती हैं. बता दें कि केरल में IUML और कांग्रेस का गठबंधन है. विजय ने CPI, CPM, AMMK से समर्थन मांगा है. वहीं, अगर AIADMK सरकार बनाती है, तो उसे DMK के साथ-साथ इन ज्यादातर पार्टियों के समर्थन की ज़रूरत होगी.

राज्यपाल ने नहीं दिया विजय को सरकार बनाने का न्योता

विजय ने 6 और 7 मई को राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की थी. 7 मई की मुलाकात के बाद लोकभवन की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, इसमें कहा गया कि राज्यपाल ने विजय को समझाया है कि सरकार बनाने के लिए विधानसभा में बहुमत होना ज़रूरी है, वो अभी तक बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं.

राज्यपाल के इस फैसले का तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारे में विरोध शुरू हो गया है. MNM नेता और अभिनेता कमल हासन ने ट्वीट किया था कि विजय सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने का मौका देना चाहिए. उन्होंने लिखा था, 'बहुमत विधानसभा में साबित करना ज़रूरी है, लोकभवन में नहीं.'

ये भी पढ़ेंः कैसे तय होता है बहुमत का आंकड़ा? ये फॉर्मूला जान लेंगे, तो कभी नहीं होंगे कन्फ्यूज़

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