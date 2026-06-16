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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्यों दुनिया भर के बैंक अपना रहे प्लास्टिक करेंसी? कितने देशों में चल रहे ऐसे नोट

ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे कई देशों में प्लास्टिक के नोट चलन में हैं. लेकिन आखिर बैंकों को इन नोटों से इतना लगाव क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है?

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Gaurav Barar

Updated : Jun 16, 2026, 02:17 PM IST

क्यों दुनिया भर के बैंक अपना रहे प्लास्टिक करेंसी? कितने देशों में चल रहे ऐसे नोट

प्लास्टिक के नोट (सांकेतिक तस्वीर- Source- Vista Create)

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  • दुनिया भर के केंद्रीय बैंक कागज की जगह प्लास्टिक नोट को अपना रहे
  • ये नोट कागज के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा चलते हैं
  • ऑस्ट्रेलिया साल 1988 में पूरी तरह प्लास्टिक करेंसी अपनाने वाला दुनिया का पहला देश था 
  • ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और वियतनाम समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में इनका इस्तेमाल हो रहा है

आज के डिजिटल दौर में भले ही हम और आप यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन जेब में रखे कैश यानी नोटों की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है. जब हम नोटों की बात करते हैं, तो दिमाग में तुरंत कागज के नोटों की छवि उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में अब कागज के नोट इतिहास बनते जा रहे हैं? जी हां, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब कागज की जगह प्लास्टिक करेंसी यानी पॉलीमर नोटों (Polymer Notes) को अपना रहे हैं.

क्यों प्लास्टिक नोट बन रहे बैंकों की पहली पसंद?

कागज के नोटों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे बहुत जल्दी फट जाते हैं, पानी या पसीने से गल जाते हैं और जेब में मुड़ने के बाद उनकी उम्र बहुत कम हो जाती है. द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों को हर साल लाखों-करोड़ों रुपये पुराने और फटे नोटों को बदलने और नए नोट छापने में खर्च करने पड़ते हैं. इसी सिरदर्द से बचने के लिए प्लास्टिक नोट्स का आइडिया आया.

प्लास्टिक करेंसी अपनाने के पीछे कई ठोस कारण-

  • लंबी उम्र- प्लास्टिक या पॉलीमर से बने नोट कागज के मुकाबले कम से कम ढाई से तीन गुना ज्यादा चलते हैं. ये नोट आसानी से फटते नहीं हैं और अगर गलती से कपड़े के साथ वॉशिंग मशीन में धुल भी जाएं, तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता.
  • नकली नोटों पर लगाम- नकली नोट छापने वाले गैंग के लिए प्लास्टिक नोटों की कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है. इन नोटों में ऐसी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स डाले जा सकते हैं, जिन्हें सामान्य मशीनों से नहीं बनाया जा सकता.
  • साफ-सफाई और सेहत- कागज के नोट बहुत जल्दी गंदे होते हैं और उन पर बैक्टीरिया या वायरस आसानी से चिपक जाते हैं. इसके उलट, प्लास्टिक नोटों पर गंदगी नहीं टिकती और इन्हें आसानी से साफ भी किया जा सकता है.
  • पर्यावरण के अनुकूल- सुनने में भले ही अजीब लगे कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, लेकिन ये नोट रिसाइकल किए जा सकते हैं. जब ये नोट पुराने हो जाते हैं, तो इन्हें नष्ट करने के बजाय पिघलाकर दूसरी प्लास्टिक की चीजें बनाई जा सकती हैं. साथ ही, इन्हें बार-बार छापना नहीं पड़ता, जिससे पेड़ भी बचते हैं. 

कौन-से देशों में चल रहे हैं ऐसे नोट?

दुनिया भर के कई बड़े और छोटे देश अपने यहां पूरी तरह या आंशिक रूप से प्लास्टिक करेंसी लागू कर चुके हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वह पहला देश था जिसने साल 1988 में अपनी करेंसी को पूरी तरह पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों में बदल दिया था. ऑस्ट्रेलिया के बाद इस तकनीकी बदलाव को दुनिया भर में सराहा गया.

आज ओमान, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, रोमानिया, कनाडा, मालदीव और ब्रिटेन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां के केंद्रीय बैंकों ने अपनी मुख्य करेंसी को प्लास्टिक नोट्स में तब्दील कर दिया है. ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने पाउंड के नोटों को पॉलीमर में बदलकर यह साबित कर दिया कि पारंपरिक देश भी अब इस नई तकनीक को अपना रहे हैं. दुनिया के करीब 30 से ज्यादा देशों में अब किसी न किसी रूप में प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल हो रहा है. 

क्या भारत में भी आएंगे प्लास्टिक नोट? 

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि पॉलीमर नोट लाने का प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और केंद्रीय बैंक इस पर आकलन कर रहा है. फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. वैसे सरकार लंबे समय से इस दिशा में प्रयासरत है. इससे पहले, फरवरी 2014 में सरकार ने देश के पांच शहरों- कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर, में परीक्षण के तौर पर 10 रुपये के एक अरब पॉलीमर नोट जारी करने की बात संसद में कही थी.

हालांकि, तकनीकी और परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से बाद में इस योजना को रोक दिया गया था. भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में पूरी करेंसी को बदलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल रही है, वो दिन दूर नहीं जब हमारी जेब में भी कड़कदार प्लास्टिक के नोट खनकते नजर आएंगे.

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