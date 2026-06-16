क्यों दुनिया भर के बैंक अपना रहे प्लास्टिक करेंसी? कितने देशों में चल रहे ऐसे नोट

डीएनए एक्सप्लेनर
ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे कई देशों में प्लास्टिक के नोट चलन में हैं. लेकिन आखिर बैंकों को इन नोटों से इतना लगाव क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है?
आज के डिजिटल दौर में भले ही हम और आप यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन जेब में रखे कैश यानी नोटों की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है. जब हम नोटों की बात करते हैं, तो दिमाग में तुरंत कागज के नोटों की छवि उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में अब कागज के नोट इतिहास बनते जा रहे हैं? जी हां, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब कागज की जगह प्लास्टिक करेंसी यानी पॉलीमर नोटों (Polymer Notes) को अपना रहे हैं.
कागज के नोटों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे बहुत जल्दी फट जाते हैं, पानी या पसीने से गल जाते हैं और जेब में मुड़ने के बाद उनकी उम्र बहुत कम हो जाती है. द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों को हर साल लाखों-करोड़ों रुपये पुराने और फटे नोटों को बदलने और नए नोट छापने में खर्च करने पड़ते हैं. इसी सिरदर्द से बचने के लिए प्लास्टिक नोट्स का आइडिया आया.
दुनिया भर के कई बड़े और छोटे देश अपने यहां पूरी तरह या आंशिक रूप से प्लास्टिक करेंसी लागू कर चुके हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वह पहला देश था जिसने साल 1988 में अपनी करेंसी को पूरी तरह पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों में बदल दिया था. ऑस्ट्रेलिया के बाद इस तकनीकी बदलाव को दुनिया भर में सराहा गया.
आज ओमान, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, रोमानिया, कनाडा, मालदीव और ब्रिटेन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां के केंद्रीय बैंकों ने अपनी मुख्य करेंसी को प्लास्टिक नोट्स में तब्दील कर दिया है. ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने पाउंड के नोटों को पॉलीमर में बदलकर यह साबित कर दिया कि पारंपरिक देश भी अब इस नई तकनीक को अपना रहे हैं. दुनिया के करीब 30 से ज्यादा देशों में अब किसी न किसी रूप में प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल हो रहा है.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि पॉलीमर नोट लाने का प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और केंद्रीय बैंक इस पर आकलन कर रहा है. फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. वैसे सरकार लंबे समय से इस दिशा में प्रयासरत है. इससे पहले, फरवरी 2014 में सरकार ने देश के पांच शहरों- कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर, में परीक्षण के तौर पर 10 रुपये के एक अरब पॉलीमर नोट जारी करने की बात संसद में कही थी.
हालांकि, तकनीकी और परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से बाद में इस योजना को रोक दिया गया था. भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में पूरी करेंसी को बदलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल रही है, वो दिन दूर नहीं जब हमारी जेब में भी कड़कदार प्लास्टिक के नोट खनकते नजर आएंगे.