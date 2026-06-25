Explained: अचानक क्यों कांपने लगती है धरती, ​पहले से क्यों नहीं लग पाता भूकंप आने का पता, जानिए इसकी वजह 

वेनेजुएला में भूकंप ने बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया. यहां राहत बचाव कार्य चल रहा है. इसबीच ही लोगों के मन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं. इनका पता पहले से क्यों नहीं लगता है. इसके पीछे क्या वजह हैं.

.क्यों अचानक से आता है भूकंप, क्या है इसकी वजह

.दुनिया के कुछ क्षेत्रों में क्यों आते हैं ज्यादा भूकंप

.फॉल्ट लाइन क्या होती है और क्यों बनती है खतरे की वजह

.धरती के अंदर क्या चल रहा है, यह पता लगा पाना है मुश्किल

वेनेजुएला में अचानक आए भूकंप के झटकों ने पूरे देश को हिला दिया. यहां कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई. बिजली, इंटरनेट, रेल से लेकर हवाई अड्डा तक प्रभावित हैं. वहीं भूकंप की वजह से हजारों लोगों के मारे जाने की संभावना है. चारों तरफ चीख पुकार मच गई है. लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं. ऐसे लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर धरती में ऐसा क्या होता है कि अचानक पूरी धरती कांपने लगती है. सड़के फट जाती हैं. इतना ही नहीं इससे भी बड़ा सवाल है कि वैज्ञानिक इसका पहले से पता क्यों नहीं लगा पाते. अगर ऐसा होता तो लोग अलर्ट आने पर बच स​कते हैं. आइए जानते हैं...

क्यों अचानक से आता है भूकंप, क्या है इसकी वजह

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, हम जिस धरती पर रहते हैं. वह एक ठोस चट्टान नहीं बल्कि कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है. ये प्लेटें लगातार बेहद धीमी गति से खिसकती रहती हैं. आमतौर पर इनकी रफ्तार कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, लेकिन जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर अलग होती हैं या एक-दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तब इनमें तनाव पैदा होने लगता है. यह तनाव सालों तक जमा हो सकता है, जब चट्टानें इसे और सहन नहीं कर पातीं, तब अचानक ऊर्जा रिलीज होती है और धरती कांप उठती है. यही भूकंप है. इसकी तीव्रता उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है, जिसका एक एक बिंदू भी कई गुणा शक्तिशाली होता है.

दुनिया के कुछ क्षेत्रों में क्यों आते हैं ज्यादा भूकंप

कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि भूकंप कुछ देशों में ज्यादा क्यों आता है. इनमें जापान से लेकर वेनेजुएला भी शामिल है, जहां हर 10 से 20 साल में भूकंप के बड़े झटके महसूस किये जाते हैं. इनके अलावा कई समुद्री इलाकों से लेकर क्षेत्र स्थित है. भूवैज्ञानिकों की मानें तो इसकी वजह इन इलाकों का फॉल्ट लाइन के पास होना है.

फॉल्ट लाइन क्या होती है और क्यों बनती है खतरे की वजह

फॉल्ट लाइन धरती की सतह या उसके नीचे मौजूद वह दरार होती है, जहां चट्टानें एक-दूसरे के मुकाबले खिसकती हैं. जब टेक्टोनिक प्लेटों का दबाव बढ़ता है, तो अक्सर यही फॉल्ट लाइनें टूटने या सरकने का केंद्र बनती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार बड़े और विनाशकारी भूकंप अक्सर सक्रिय फॉल्ट लाइनों के आसपास ही पैदा होते हैं. ऊर्जा जितनी ज्यादा जमा होगी, झटके उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं. जैसा वेनेजुएला में भी भूकंप के आये झटकों से देखने को मिला है.

बड़े भूकंप अचानक नहीं आते, तनाव पहले से बन रहा होता है

अक्सर लोगों को लगता है कि भूकंप बिना किसी कारण के अचानक आ जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि धरती के अंद तनाव लंबे समय तक जमा होता रहता है. वैज्ञानिक लगातार सिस्मिक गतिविधियों, छोटे झटकों और प्लेटों की गति पर नजर रखते हैं. हालांकि अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे किसी भूकंप का सटीक समय पहले से बताया जा सके, लेकिन जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान जरूर की जा सकती है. अगर कोई शहर सक्रिय फॉल्ट लाइन के पास है, तो वहां भूकंप का खतरा ण्अपेक्षाकृत ज्यादा होता है. इसी वजह से भूकंप रोधी बिल्डिंग और घरों को बनाने पर जोर दिया जाता है.

भारत को लेकर क्यों बढ़ जाती है चिंता

भारत का उत्तरी हिस्सा विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है. इसी टकराव ने हिमालय का निर्माण किया था और यही प्रक्रिया आज भी जारी है. यही कारण है कि हिमालयी राज्यों, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को भूकंप के लिहाज से जोखिम वाले जोन में रखा गया है. भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत निर्माण, आपदा तैयारी और सही जानकारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

धरती के अंदर क्या चल रहा है, यह पता लगा पाना है मुश्किल

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) की मानें तो भूकंप धरती की सतह पर नहीं, बल्कि कई किलोमीटर नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से पैदा होता है. वहीं वैज्ञानिक भूकंपीय सेंसरों और उपग्रहों की मदद से गतिविधियों पर नजर तो रखते हैं, लेकिन धरती के भीतर सीधे झांकने का कोई तरीका नहीं है. यानी प्लेटों में जमा तनाव कितना है. कब टूटेगा या कितनी ऊर्जा निकलेगी, इसका सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है. हालांकि भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले इसका अलर्ट जारी किया जा सकता है.आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि कई बार भूकंप बिना किसी पूर्व चेतावनी के आ सकता है.

भूकंप से बचाव में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार

विशेषज्ञ मानते हैं कि भूकंप आने पर घबराने के बजाय "ड्रॉप, कवर और होल्ड" जैसी सुरक्षा तकनीकों को अपनाना चाहिए. साथ ही घर, ऑफिस और स्कूलों में आपदा तैयारी की नियमित समीक्षा जरूरी है. भूकंप के पीछे का विज्ञान, जितना बेहतर समझा जाएगा, उतनी ही बेहतर तैयारी की जा सकेगी. आखिरकार, खतरा धरती के नीचे छिपा हो सकता है, लेकिन उससे बचाव की शुरुआत हमारी जागरूकता से होती है.