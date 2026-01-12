FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 January 2026: धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump? 

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump? 

हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कई विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ईरान के सुरक्षा बलों पर सीमित हमले शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जा रहा है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 12, 2026, 09:50 PM IST

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump? 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान में सरकार के खिलाफ आवाम के सड़क पर आने के बाद, जो कुछ भी हो रहा है उसपर एक के बाद एक कई बड़े अपडेट बाहर आ रहे हैं. इसी क्रम में जो जानकारियां सीएनएन ने कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है. यदि उनपर यकीन करें तो इतना साफ़ है कि निकट भविष्य में दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़े गतिरोध की साक्षी बनेगी.  CNN ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश भर में जानलेवा विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. दिलचस्प ये कि इस चर्चा को बल तब मिला है जब ट्रंप ने तेहरान को प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा बल प्रयोग न करने की चेतावनी दी थी.

आखिर किस पशोपेश में हैं डोनाल्ड  ट्रंप?

हाल के दिनों में ट्रंप को कई विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ईरान के सुरक्षा बलों पर सीमित हमले शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. व्हाइट हाउस से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN को बताया कि जिन विकल्पों पर चर्चा हो रही है, उनमें ईरान में अमेरिकी सैनिक भेजना शामिल नहीं है.

बताया यह भी जा रह है कि ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन के अलावा दूसरे उपायों पर भी विचार किया है. इनमें ईरानी सेना या शासन के सिस्टम को टारगेट करने वाले साइबर ऑपरेशन, सीनियर अधिकारियों या एनर्जी और बैंकिंग जैसे अहम सेक्टरों पर नए प्रतिबंध, और ईरान के अंदर इंटरनेट एक्सेस को बेहतर बनाने के कदम शामिल हैं.

एक विकल्प जिस पर चर्चा हुई है, वह है स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करना, ताकि प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट बंद होने पर भी इंटरनेट इस्तेमाल करने में मदद मिल सके. ऐसा ही सपोर्ट 2022 में पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के समय ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ने भी दिया था.

अब तक ट्रंप ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन?

CNN से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस बात की चिंता है कि मिलिट्री हमले उल्टा असर डाल सकते हैं. उन्हें डर है कि बाहरी हमले ईरानियों को अपनी सरकार के पीछे एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकते हैं या ईरान को मिलिट्री तरीके से जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसा सकते हैं.

इन चिंताओं के बावजूद, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर हिंसा जारी रहती है तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए तैयार है. ट्रंप ने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा कि, 'अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो हम दखल देंगे.' ईरान मुद्दे पर पत्रकारों से मुखातिब हुए ट्रंप ने ये भी कहा था कि, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ज़मीन पर सेना भेजेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हम उन्हें बहुत, बहुत ज़ोर से वहीं मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा.'

ध्यान रहे बीते दिन किये गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने बहुत साफ़ लहजे में इस बात को लिखा था कि, 'ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, शायद पहले कभी नहीं देखा होगा. USA मदद के लिए तैयार है. !!!'

अमेरिका की बातों के जवाब में क्या बोला ईरान ?

ईरान ने किसी भी अमेरिकी दखल के खिलाफ चेतावनी दी है. संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अगर वाशिंगटन ने कार्रवाई की तो अमेरिकी सैन्य और कमर्शियल साइट्स को टारगेट माना जाएगा. उन्होंने कहा, 'अगर अमेरिका ईरान या कब्ज़े वाले इलाकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो अमेरिकी सैन्य और शिपिंग सेंटर्स को जायज़ टारगेट माना जाएगा.'

ईरान में मौत और गिरफ्तारियों को लेकर क्या कहते हिन् आंकड़े 

अपनी रिपोर्ट में CNN ने ईरान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (HRA) के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 15 दिनों में कम से कम 490 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 10,600 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. मामले का हैरान करने वाला पक्ष CNN क उस बात का जिक्र है जिसमें उसने कहा है कि वह अब तक इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका.

गौरतलब ही कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक फोन कॉल पर ईरान के विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ सीरिया और गाजा में हो रहे घटनाक्रम पर भी गंभीर चर्चा की है. इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि वे स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. IDF के एक प्रवक्ता ने कहा, 'विरोध प्रदर्शन ईरान का अंदरूनी मामला है,' और कहा कि सेना तैयार है.

बता दें कि जैसे हालत हैं कई अमेरिकी एजेंसियां ​​विकल्प तैयार करने में लगी हुई हैं. आने वाले दिनों में और ज़्यादा औपचारिक ब्रीफिंग होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रंप की अध्यक्षता में वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक भी शामिल है. ट्रंप सीधे सैन्य कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना, विरोध प्रदर्शन जारी रहने और मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ अपने विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. 

यदि ऐसा होता है तो हम फिर उसी बात को दोहराएंगे कि दुनिया निकट भविष्य में फिर एक ऐसे गतिरोध की साक्षी बनेगी जिसके परिणाम किसी भी हाल में ईरान और उसके समर्थकों के पक्ष में नहीं होंगे.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
MORE
Advertisement