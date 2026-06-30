Explained: भारत को क्यों भेजने पड़े सियाचिन में सैनिक? 22,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर में क्या गड़बड़ कर रहा था पाकिस्तान, जानिए पूरी कहानी

Operation Meghdoot: 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान ने सियाचिन में दखल देना शुरू कर दिया. खतरे को भांपकर भारत ने अप्रैल 1984 में 'ऑपरेशन मेघदूत' नाम से मिशन चलाया. भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए साल्टोरो रिज की रणनीतिक जगहों पर कब्जा किया.

सियाचिन विवाद की जड़ें 1949 के कराची समझौते से जुड़ी हैं.

सियाचिन ग्लेशियर लगभग 18,000 से 22,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है.

भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को 'ऑपरेशन मेघदूत' लॉन्च किया गया था.

Siachen Battlefield: दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्धक्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना पूरे साल 24 घंटे डटी रहती है. हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित यह ग्लेशियर लगभग 18,000 से 22,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है. यहां सबसे बड़ा दुश्मन मौसम है. सेना के जवानों के यहां माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के तापमान में बर्फीले तूफानों के बीच डटे रहना होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों को तैनात करने की जरूरत पड़ी क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारतीय सेना को इस इलाके पर कब्जे के लिए सैन्य इतिहास के सबसे कठिन ऑपरेशन में से एक लॉन्च करना पड़ा. आइये जानते हैं सियाचिन विवाद, इसके इतिहास और वर्तमान स्थिति की पूरी कहानी.

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सियाचिन ग्लेशियर का विवाद कैसे शुरू हुआ?

सियाचिन विवाद की जड़ें 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते से जुड़ी हैं. आजादी के बाद जब भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ तब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज और कबायली लड़ाकों को काफी पीछे धकेल दिया. इस लंबे युद्ध का अंत कराची समझौते से हुआ. 27 जुलाई 1949 को हुए इस ऐतिहासिक समझौते में एक 'युद्धविराम रेखा' तय की गई. इसी रेखा को अब 'लाइन ऑफ कंट्रोल' के नाम से जाना जाता है. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों से होते हुए ये रेखा पहाड़ो में एक 'NJ9842' नामक पॉइंट जाकर रोक दी गई. इसके आगे का इलाका बेहद दुर्गम था.

भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं कि कराची समझौते और शिमला समझौते, दोनों में लिख दिया गया कि NJ9842 से यह रेखा "उत्तर की ओर ग्लेशियरों की तरफ" जाएगी. 'NJ9842' बिंदु के आगे का इलाका इंसानों के रहने के लायक नहीं था. इसी अस्पष्टता का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की.

1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान ने चालाकी से अंतरराष्ट्रीय नक्शों, खासकर अमेरिकी मानचित्रों में NJ9842 पॉइंट से सीधे पूर्व की ओर काराकोरम दर्रे तक एक सीधी बिंदीदार रेखा खींचनी शुरू कर दी. इसके जरिए पाकिस्तान ने पूरे सियाचिन क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपना बताने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण की अनुमति भी देने लगा.

जब भारतीय सेना को पाकिस्तान के मंसूबे पता चले

यूट्यूब चैनल Monks & Warriors पर एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी (रि.) बताते हैं कि 1970 के दशक के अंतिम सालों में रतीय सेना के दिग्गज पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार को इस बात का पता चला. ये बात सेना मुख्यालय तक भी पहुंची. इसके बाद भारत ने टोह लेने के लिए अपने सैन्य पर्वतारोहण अभियान भेजे जिससे पाकिस्तान के मंसूबों की पुष्टि हुई. यहां जाने वाले भारतीय जवानों को सिगरेट के पैकेट और कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिससे पता चला कि इस इलाके में इंसानों की मौजूदगी रही है.



जब भारत ने चलाया ऑपरेशन मेघदूत

1980 के 1983 के बीच भारत ने इस इलाके में सैनिकों के कई दल पर्वतारोहण के लिए भेजे. लेकिन, इसी बीच 1984 की शुरुआत में भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान 'ऑपरेशन अबाबील' के तहत सियाचिन ग्लेशियर के मुख्य दर्रों पर स्थायी कब्जा करने के लिए सर्दियों के खास गियर यूरोपिय देशों से खरीद रहा है. यूरोप के कई देशों के सर्दियों के कपड़े और उपकरणों का दिया गया ऑर्डर इतना बड़ा था कि मार्केट में सारा सामान ही खत्म हो गया था. भारत पाकिस्तान के बुरे मंसूबे जान चुका था. इसके बाद एक बेहद साहसिक ऑपरेशन की योजना बनाई गई. भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर 13 अप्रैल 1984 को 'ऑपरेशन मेघदूत' लॉन्च किया.

तब सेना में कैप्टन के पद पर रहे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी (रि.) ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था. इससे पहले की पाकिस्तान कुछ कर पाता भारतीय सेना के एक प्रशिक्षित दल ने साल्टोरो रिज (Saltoro Ridge) की मुख्य चोटियों और 'सिया ला' व 'बिलाफोंड ला' जैसे महत्वपूर्ण दर्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. इस सफलता के बाद भारतीय सेना ने बिलाफोंड ला सेक्टर में सोनम पोस्ट और अमर पोस्ट बनाए थे. लेकिन, भारतीय सेना की चुनौती यहीं समाप्त नहीं हुई. 1986 में सियाचिन ग्लेशियर से 15 किमी दूर पहाड़ की चोटी पर पाकिस्तान ने 'कायद' पोस्ट बना ली. अब यहां से पाकिस्तानी भारतीय सप्लाई रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग करते थे.

ऑपरेशन राजीव की कहानी

भारतीय सेना ने जल्द ही ये समझ लिया कि सिर्फ साल्टोरो रिज पर कब्जा करने से काम नहीं बनेगा. इसके बाद 1987 में 23-26 जून के बीच भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी सेना से रणनीतिक कायद पोस्ट छीनने के लिए ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया.मेजर वरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने मिशन शुरू किया. इस बेहद मुश्किल ऑपरेशन में भारत को अपने सैनिक भी खोने पड़े. अंत में नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में 26 जून 1987 की रात सफल हमला हुआ और कायद पोस्ट भारत के कब्जे में आ गया. इस मुश्किल ऑपरेशन के लिए सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र भी मिला.

सियाचिन की वर्तमान स्थिति

आज पूरा सियाचिन भारतीय सेना के कंट्रोल में है. पाकिस्तान की कायद पोस्ट का नाम अब सूबेदार बाना सिंह के सम्मान में 'बाना पोस्ट' है. बाना पोस्ट से भारतीय सैनिक सियाचिन बेस कैंप से बिलाफोंड ला तक के रास्ते पर नजर रखते हैं. बाना पोस्ट 6,553 मीटर या 21,500 फीट की ऊंचाई पर है. इस जगह का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है. यह भारत के लिए एक 'बफर ज़ोन' की तरह है. सियाचिन, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले गिलगित-बाल्टिस्तान और चीन के नियंत्रण वाले अक्साई चिन को आपस में जुड़ने से रोकता है. यहां टिके रहना मुश्किल है लेकिन, चीन-पाकिस्तान के गठजोड़ को तोड़ने के लिए भारत का सियाचिन पर डटे रहना बेहद जरूरी है.