Donald Trump की बदौलत क्यों WHO से अलग हुआ America, क्या होगा इसका असर?

एक साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंजिसमें प ने एक आर्डर पर साइन किए थे जिसमें अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन यानी WHO से हटाने की बात की गई थी.आइये जानें ट्रंप को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और किसलिए उन्होंने इसे अमेरिकी हितों के लिहाज से एक बड़ा कदम कहा था.

साल भर पहले की बात है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आर्डर पर साइन किए थे जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाओं को पंख मिले और भांति भांति की बातें हुईं। बता दें कि जिस आर्डर की यहां बात हुई उसमें इस बात का जिक्र था कि अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन यानी WHO से हटा दिया जाए. इसके बाद जब ट्रंप वाइट हाउस वापस लौटे थे तो उन्होंने 100 से ज्यादा दूसरे ऑर्डर्स पर साइन किये और अपनी उस 'सिग्नेचर' जिसमें अमेरिका को WHO से निकालने के लिए कहा गया था, को एक बड़ा कदम बताया था.

ध्यान रहे कि एक साल हो गया है. अमेरिका ने एक साल का नोटिस पीरियड पूरा कर लिया है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर WHO से हट गया है.

WHO छोड़ने की इच्छा के पीछे क्या तर्क दे बैठे डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी WHO छोड़ने की कोशिश की थी, ने सुझाव दिया है कि इसकी सदस्यता खत्म करने का मुख्य कारण खर्च में कटौती है. गुजरे साल साइनिंग के समय ट्रंप ने कहा था, 'वर्ल्ड हेल्थ ने हमें लूटा, हर कोई यूनाइटेड स्टेट्स को लूटता है. अब ऐसा नहीं होगा.'

बता दें कि WHO को इसके 193 सदस्य देशों में सरकारों और अन्य दानदाताओं से अनिवार्य और स्वैच्छिक योगदान दोनों से फंड मिलता है. अनिवार्य योगदान की गणना किसी देश की संपत्ति और आबादी के अनुसार की जाती है, और यह सालाना बदलता रहता है.

पेमेंट को लेकर अमेरिकी सरकार की शिकायतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा थीं, जिसमें शुरुआती सेक्शन में दावा किया गया था कि 'WHO यूनाइटेड स्टेट्स से गलत तरीके से बहुत ज़्यादा पेमेंट की मांग कर रहा है, जो दूसरे देशों के तय पेमेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है.'

इसमें आगे कहा गया था कि, 'चीन, जिसकी आबादी 1.4 अरब है, उसकी आबादी अमेरिका की आबादी का 300 प्रतिशत है, फिर भी वह WHO को लगभग 90 प्रतिशत कम योगदान देता है.'

लेकिन पैसे की बात से पहले, WHO द्वारा COVID महामारी और दूसरे ग्लोबल हेल्थ संकटों को संभालने के तरीके की कड़ी आलोचना की गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दावा किया गया कि वह 'तुरंत ज़रूरी सुधारों को अपनाने' में नाकाम रहा और उसने 'WHO सदस्य देशों के गलत राजनीतिक प्रभाव से आज़ादी दिखाने में असमर्थता'दिखाई.

WHO के अलावा, ट्रंप प्रशासन ने 7 जनवरी को 35 अंतरराष्ट्रीय और 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) संस्थाओं से हटने की योजनाओं की घोषणा की. इस फैसले को समझाते हुए, व्हाइट हाउस के एक मेमो में कहा गया कि ट्रंप ने 'बुनियादी ढांचे, सैन्य तैयारी और सीमा सुरक्षा जैसी घरेलू प्राथमिकताओं की ओर ध्यान और संसाधनों को मोड़कर अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी है, और अमेरिकी कंपनियों को विदेशी दखलअंदाजी से बचाने के लिए तेज़ी से काम किया है.'

मामले में रोचक यह कि पूर्व में बताया गया था कि अमेरिका को WHO छोड़ने से पहले 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होगा.

चूंकि ट्रंप की बदौलत अमेरिका का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन से निकलना चर्चा का विषय है, वेस्ट की मीडिया द्वारा इस पर खूब लिखा जा रहा है. NPR ने लिखा है कि अमेरिका पर $228m (£169m) बकाया था, लेकिन उसने 20 जनवरी तक इसका पेमेंट नहीं किया था.

क्या है WHO कैसे करता है ये काम?

ध्यान रहे कि WHO, यूएन की स्पेशलाइज़्ड हेल्थ एजेंसी है और इसे दुनिया भर में हेल्थ खतरों, जिसमें मपॉक्स, इबोला और पोलियो जैसी बीमारियों का फैलना शामिल है, से निपटने के लिए दुनिया के रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा गया है. यह गरीब देशों को टेक्निकल मदद भी देता है, वैक्सीन, सप्लाई और इलाज बांटने में मदद करता है और मेंटल हेल्थ और कैंसर सहित सैकड़ों हेल्थ कंडीशन के लिए गाइडलाइंस तय करता है.

यह आमतौर पर अपने सदस्य देशों को स्वास्थ्य संकट से निपटने के तरीके के बारे में सलाह देता है, लेकिन देशों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का इसके पास कोई अधिकार नहीं है.

अमेरिका के इस फैसले का क्या होगा असर?

एक्सपर्ट्स क कहना है कि इससे खतरनाक नए प्रकोपों ​​के खिलाफ दुनिया की सुरक्षा कमजोर हो सकती है, जो महामारी फैला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से इसके सबसे बड़े दानदाताओं में से एक रहा है और इसने इसे सैकड़ों ऐसे कर्मचारी दिए हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञता है.

अमेरिका ने पिछले एक दशक में WHO को हर साल लगभग $160m से $815m दिए हैं, जो इसके सालाना बजट $2bn से $3bn में योगदान देता है.

इस वजह से, विशेषज्ञों का कहना है कि देश का समर्थन खोने से कई वैश्विक स्वास्थ्य पहलें कमजोर हो सकती हैं, जिसमें पोलियो को खत्म करने का प्रयास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और नए वायरल खतरों की पहचान करने के लिए रिसर्च शामिल है.

गौरतलब है कि जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हेल्थ लॉ पर WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर के डायरेक्टर लॉरेंस गोस्टिन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी संसाधनों को खोने से WHO के ग्लोबल सर्विलांस और महामारी से निपटने की कोशिशों को बहुत नुकसान होगा.

उन्होंने कहा, 'इससे इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि हम नई बीमारियों को बेकाबू होते हुए, सीमाओं को पार करते हुए और संभावित रूप से एक महामारी को जन्म देते हुए देख सकते हैं.'

WHO ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

ट्रंप के ऑर्डर पर साइन करने के बाद जारी एक बयान में WHO ने कहा है कि, 'WHO दुनिया के लोगों, जिसमें अमेरिकी भी शामिल हैं, की सेहत और सुरक्षा की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है. यह बीमारियों की जड़ तक जाकर, मज़बूत हेल्थ सिस्टम बनाकर, और हेल्थ इमरजेंसी, जिसमें बीमारियों का फैलना भी शामिल है, का पता लगाकर, उन्हें रोककर और उन पर प्रतिक्रिया देकर यह काम करता है. यह अक्सर खतरनाक जगहों पर होता है जहां दूसरे लोग नहीं जा सकते.

'संयुक्त राज्य अमेरिका 1948 में WHO का संस्थापक सदस्य था और तब से 193 अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर WHO के काम को आकार देने और उसे चलाने में हिस्सा लेता रहा है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उसकी सक्रिय भागीदारी शामिल है.

'सात दशकों से ज़्यादा समय से, WHO और USA ने अनगिनत जानें बचाई हैं और अमेरिकियों और सभी लोगों को स्वास्थ्य खतरों से बचाया है. साथ मिलकर, हमने चेचक को खत्म किया, और साथ मिलकर हमने पोलियो को खत्म होने की कगार पर ला दिया है. अमेरिकी संस्थानों ने WHO की सदस्यता में योगदान दिया है और इससे फायदा भी उठाया है.

बताया जाता है कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य सदस्य देशों की भागीदारी से, WHO ने पिछले सात सालों में अपने इतिहास में सबसे बड़े सुधारों को लागू किया है, ताकि देशों में उनकी जवाबदेही, लागत-प्रभावशीलता और प्रभाव को बदला जा सके. यह काम जारी है.