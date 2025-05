डीएनए एक्सप्लेनर

कौन है Vaibhav Taneja, दिल्ली के छोरे को Elon Musk अपनी Tesla में दे रहे 11,57,0000000 रुपये की रिकॉर्ड सैलरी

Who is the Vaibhav Taneja: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) वैभव तनेजा का नाम इस समय हर तरफ चर्चा में है. दरअसल वैभव को साल 2024 में 139.5 मिलियन डॉलर (करीब 1157 करोड़ रुपये) का सैलरी पैकेज मिला, जिससे वे दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन वाले CFO बन गए हैं.