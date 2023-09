कौन हैं तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल, ED ने गिरफ्तार किया तो बिगड़ी तबीयत, अब होगी बायपास सर्जरी

डीएनए हिंदी: तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के कारण पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है. ED ने तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी (Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji) को करीब 18 घंटे पूछताछ के बाद बुधवार सुबह गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुए जॉब फॉर कैश घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है. आरोप है कि यह घोटाला बालाजी के अन्नाद्रमुक की सरकार में साल 2011 से 2016 के दौरान ट्रांसपोर्ट मंत्री रहने के दौरान हुआ है. हालांकि गिरफ्तारी के तत्काल बाद बालाजी के सीने में दर्द की शिकायत करने पर उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्विटर पर आरोप लगाया है कि ED ने बालाजी को टॉर्चर किया है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की इन धमकियों से DMK (द्रमुक) नहीं घबराएगी और इसका जवाब लोग 2024 में सबक सिखाकर देंगे. उन्होंने आरोप लगाया है कि बालाजी का स्वास्थ्य जानने गए तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

#WATCH | Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji breaks down as ED officials took him into custody in connection with a money laundering case and brought him to Omandurar Government in Chennai for medical examination pic.twitter.com/aATSM9DQpu

गरीब किसान से प्रदेश के प्रभावी मंत्री बने हैं बालाजी

47 साल के सेंथिल बालाजी तमिलनाडु की करुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. गरीब किसान परिवार से संबंध रखने वाले बालाजी को पश्चिमी तमिलनाडु के प्रभावी नेताओं में से एक माना जाता है. वे OBC गोउंदार समुदाय से आते हैं, जिसे तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव परिणामों के लिहाज से अहम वोटबैंक माना जाता है.

जयललिता के संरक्षण में शुरू की थी राजनीति

बालाजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के संरक्षण में शुरू की थी. वे अन्नाद्रमुक में रहने के दौरान जयललिता के खास लोगों में गिने जाते थे. पहली बार साल 2006 में बालाजी अन्नाद्रमुक के टिकट पर ही जीत हासिल कर विधानसभा में पहुंचे थे. जयललिता की सरकार में 2011 से 2015 तक वे मंत्री भी रहे. चार बार विधायक बन चुके बालाजी ने जयललिता के 2016 में निधन के बाद अन्नाद्रमुक में चली वर्चस्व की लड़ाई के बीच साल 2018 में पार्टी छोड़कर द्रमुक का दामन थाम लिया था. एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक की सरकार बनने पर उन्हें बिजली और एक्साइज जैसे अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं. उन्हें द्रमुक सरकार का अहम चेहरा माना जाता है.

VIDEO | "The DMK government in Tamil Nadu is being harassed in all possible manners. But they have decided to fight and not let the opposition unity break," says Congress leader Pramod Tiwari on the ED arrest of Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji. pic.twitter.com/lt4Yq2PW5o