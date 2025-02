Sajjan Kumar Sentenced: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दंगों के दौरान बाप-बेटे को जिंदा जलाकर मारने के मामले में आरोपी सज्जन कुमार को 41 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा मांगी थी. अभियोजन ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानने की मांग कोर्ट से की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह सिख विरोधी दंगों से जुड़ा दूसरा मामला है, जिसमें सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले दिल्ली कैंट इलाके में भड़की हिंसा से जुड़े मामले में भी सज्जन कुमौर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

सरस्वती विहार में हुई हिंसा से जुड़े केस में सुनाई गई है अब सजा

सज्जन कुमार कांग्रेस का पूर्व सांसद है. उसे ही सिख विरोधी दंगों को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड माना जाता है. सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुई हिंसा से जुड़े केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है. दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया गया था. सरस्वती विहार में 1 नवंबर 1984 को हुई इस हत्या में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने IPC की धारा 147, 148, 149, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के तहत सज्जन कुमार को मास्टरमाइंड बनाते हुए केस दर्ज किया था.

1984 anti-Sikh riots case | Delhi's Rouse Avenue court awards life sentence to Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh riots case



He was convicted in a case related to the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on November 1, 1984.



Former Congress MP Sajjan Kumar… pic.twitter.com/ixktHeU9LJ