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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: भारत ने पिछले एक साल में किन मिसाइलों का परीक्षण किया? जमीन-आसमान और समंदर में कितनी बढ़ी ताकत

भारत ने पिछले एक साल में कई तरह की मिसाइलों का परीक्षण किया है. इसमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एडवांस्ड अग्नि मिसाइल, रेल-लॉन्चर से अग्नि-प्राइम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सफल टेस्ट शामिल हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 19, 2026, 04:17 PM IST

Explainer: भारत ने पिछले एक साल में किन मिसाइलों का परीक्षण किया? जमीन-आसमान और समंदर में कितनी बढ़ी ताकत

पिछले एक साल में भारत की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ी. (AI इमेज)

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TRENDING NOW

  • पिछले एक साल में भारत की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ी.
  • DRDO ने कई बैलिस्टिक, क्रूज और इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफल परीक्षण किए.
  • पनडुब्बी से के-4 मिसाइल के परीक्षण से भारत एलीट क्लब में शामिल हुआ. 

भारत ने पिछले एक साल में कई ऐसी मिसाइलों के सफल परीक्षण किए हैं जिससे देश की सामरिक ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है. ये मिसाइलें जमीन, आसमान और समुद्र, हर जगह से लॉन्च की गई हैं. खास बात ये है कि पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद DRDO ने मिसाइल परीक्षणों की गति बढ़ाकर दुश्मन को साफ संदेश दिया है. भारत ने न सिर्फ हमलावर मिसाइलें बल्कि, एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइलों के भी सफल परीक्षण किए हैं. इनमें से कुछ को परमाणु हमला करने में भी सक्षम हैं. 

पृथ्वी-II और अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जुलाई 2025 में पृथ्वी-II और अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया. ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किए गए थे. ये दोनों ही मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं इसलिए इनके परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में हुए. भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित पृथ्वी-II की रेंज 250 से 350 किलोमीटर के बीच है. यह  500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक या परमाणु वारहेड ले जा सकती है. वहीं, अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किमी है. 

पहाड़ों में आकाश प्राइम का परीक्षण

भारत ने जुलाई 2025 में ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने के मिशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था. आकाश प्राइम सिस्टम को भारतीय सेना की तीसरी और चौथी ‘आकाश रेजिमेंट’ में शामिल किया जाएगा. ये मिसाइल खास तौर से ऊंचाई वाले इलाकों की रक्षा के लिए बनाई गई है. आकाश प्राइम सिस्टम की रेंज 50 किमी तक है. 

'प्रलय' मिसाइलों का सफल 'साल्वो लॉन्च'

31 दिसंबर 2025 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने ओडिशा के तट से ने एक ही लॉन्चर से तेज़ी से दो 'प्रलय' मिसाइलों का सफल 'साल्वो लॉन्च' किया था. यह इस मिसाइल का 'यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल' था जो सफल रहा. अब इस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को सेना में शामिल करने की राह साफ हो गई है. 150 से 500 किमी रेंज वाली प्रलय खास तौर से पारंपरिक युद्ध के दौरान दुश्मन के अहम ठिकाने तबाह करने के लिए विकसित की गई है. 

पनडुब्बी से  K-4 मिसाइल का टेस्ट

भारत ने दिसंबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में समंदर के नीचे सबमरीन से  K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया. K-4 मिसाइल को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से दागा गया था. इस मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर है. K-4 सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) के सफल परीक्षण से भारत  उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम हैं. सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के अलावा भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ये ताकत है. 

रेल-लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण

सितंबर 2025 में भारत ने सैन्य क्षमता को मजबूत करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की. इस दौरान मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का परीक्षण रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा. रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया, जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने की क्षमता है. यह अगली पीढ़ी की मिसाइल 2,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है. 

एडवांस्ड अग्नि मिसाइल (MIRV) सिस्टम का परीक्षण

भारत ने मई 2026 में 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल (MIRV) सिस्टम वाली एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया. MIRV टेक्नोलॉजी अग्नि-5 जैसी  इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को  कई अलग-अलग वॉरहेड ले जाने में मदद करती है. इसका मतलब है कि भारत की एक ही मिसाइल अलग-अलग जगहों पर हमला कर सकती है. इन वॉरहेड में दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को धोखा देने के लिए 'डिकॉय' (नकली लक्ष्य) भी शामिल हो सकते हैं.

रुद्रम-II मिसाइल का सफल परीक्षण

जून 2026 में भारत ने लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली रुद्रम-II एंटी रेडियेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया. भारतीय वायु सेना के सुखोई 30-एमकेआई विमान से दागी गई रुद्रम-II ने अपने पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ भेदा. इस मिसाइल को खास तौर से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए विकसित किया गया है. रुद्रम-II की रेंज 300 किमी है और एक बार दुश्मन की रडार लोकेशन लॉक करने के बाद यह उसे तबाह करके ही रुकती है. 

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण

भारत ने जून 2026 में दुश्मन के अलग-अलग तरह के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई अहम तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी पर एंटी-शिप क्षमता के खिलाफ मल्टी-लेयर्ड डिफेंस का प्रदर्शन करने के लिए 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए. भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कैटेगरी में खड़ा हो गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता वाली बीएमडी प्रणाली मौजूद है. 

लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 15 जून को  डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल' (LRLACM) का सफल उड़ान परीक्षण किया. LRLACM स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है. LRLACM को भारत की टॉमहॉक भी कहा जा रहा है क्योंकि यह जमीन और समुद्र दोनों जगह से लॉन्च की जा सकती है. LRLACM की रेंज 1500 किमी बताई गई है. यह एक सबसोनिक स्पीड से हमला करने वाली मिसाइल है. 

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