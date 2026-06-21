Explained: जब पहली बार भारत ने रोका था पाकिस्तान का पानी, 1948 की इस घटना ने मचा दी थी खलबली

भारत से अलग होकर पाकिस्तान 1947 में एक नया देश बना. इसके कुछ समय बाद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ दिया गया. इसी बीच अप्रैल 1948 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तानी नेतृत्व को हिला कर रख दिया था.

पहली बार भारत ने अप्रैल 1948 में रोका था पाकिस्तान का पानी.

इस घटना ने पाकिस्तानी लीडरशिप में बेचैनी पैदा कर दी.

आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पानी ही है.

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट इस समय चरम पर है. पाकिस्तान को डर है कि भारत उसकी तरफ बहने वाली नदियों के बहाव को नियंत्रित कर सकता है. पहलगाम हमले के बाद जबसे भारत ने 1960 में हुई इस जलसंधि को स्थगित किया है, तबसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं. पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ले गया है. पाकिस्तान के मन में इस बात का डर बैठ चुका है कि एक दिन भारत उसका पानी रोक देगा. इस डर का सबसे बड़ा कारण है आजादी के तुरंत बाद हुई एक घटना.

भारत ने पहली बार कब रोका था पाकिस्तान का पानी?

1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया था. जब जमीन पर लकीर खींची गई तो पंजाब की ज्यादातर नहरें पाकिस्तान में चली गईं. लेकिन दो बड़ी नहरों, अपर बारी दोआब नहर (U.B.D.C.) और दीपालपुर नहर के हेडवर्क्स भारत में रह गए. यहां से पानी का बहाव नियंत्रित किया जाता था.

आजादी के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था. ये जंग लंबी चली. इसी दौरान अप्रैल 1948 में पूर्वी पंजाब सरकार ने पश्चिमी पंजाब की ओर बहने वाली इन दो नहरों में पानी की सप्लाई कुछ समय के लिए रोक दी. इससे पाकिस्तान बौखला गया और बातचीत की टेबल पर आया. कई दौर की बातचीत के बाद सप्लाई जल्द ही बहाल कर दी गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था. सिर्फ कुछ समय तक पानी रोकने से ही पाकिस्तान की खेती पर असर पड़ा. पीने के पानी की भी दिक्कत हो गई. इस घटना ने पाकिस्तानी लीडरशिप में बेचैनी पैदा कर दी. पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उसका भूगोल ऐसा है जहां वह नदी के बहाव की दिशा में नीचे की ओर स्थित देश है.

पाकिस्तान के रेगिस्तान बनने का डर

अप्रैल 1948 में हुई इस छोटी सी घटना ने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी थी. पाकिस्तान के रेगिस्तान बन जाने की बातें होने लगीं. इस घटना को पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया. जून 1957 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहर का पानी और कश्मीर, ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे भारत ने हमें अपनी पकड़ में रखा है. पाकिस्तानी पंजाब के तब के मुख्यमंत्री मुमताज दौलताना ने तो युद्ध की धमकी भी दे दी थी.

जब हुई सिंधु जल संधि

भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी 13 साल तक नदियों के पानी को लेकर कोई समझौता या संधि नहीं हुई थी. फिर 19 सितंबर 1960 को कराची के तट पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने विश्व बैंक के उपाध्यक्ष और सह-हस्ताक्षरकर्ता विलियम इलिफ की मौजूदगी में 'सिंधु जल संधि' पर हस्ताक्षर किए. भारत ने सिर्फ पानी देकर उदारता नहीं दिखाई. भारत ने तब पश्चिमी नदियों से वैकल्पिक नहरों के निर्माण के लिए पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड की भारी रकम भी दी. लेकिन, पाकिस्तान ने पीठ में खंजर घोपते हुए 1965 में भारत पर युद्ध थोपा.

सिंधु जल संधि की सबसे खास बात ये थी कि 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, कारगिल युद्ध और अनगिनत आतंकी हमलों के बाद भी ये जारी रही. लेकिन, अप्रैल 2025 में पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले ने भारत के सब्र की सीमा तोड़ दी. इस संधि को भारत सरकार ने स्थगित कर दिया. हालांकि, अब भी इसे रद्द करने की घोषणा नहीं की गई है. भारत का साफ संदेश है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता-पोषता रहेगा और इसका इस्तेमाल छद्म युद्ध के करता रहेगा, तब-तक सिंधु जल संधि बहाल नहीं होगी. प्रधानमंत्री मोदी का बयान अब तक गूंज रहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते.

भारत इस बार अपने रुख पर कितना अडिग है इसका भारत के शीर्ष नेतृत्व के बयानों से भी झलकता है. हाल ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों को बंद नहीं करता तो अभी तो हमने सिंधु जल समझौते को निरस्त किया है. अभी तो पानी रोका है, लेकिन अब हम पाकिस्तान को दाना-पानी के लिए मोहताज कर देंगे.