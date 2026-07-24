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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Kargil Vijay: कारगिल में घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का प्लान क्या था? 1980 में ही रची ही गई थी साजिश! जानिए पूरी कहानी

हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में लड़ा गया कारगिल का युद्ध पाकिस्तानी सेना के मुंह पर एक करारा तमाचा था. सियाचिन से भारतीय सेना को हटाना पाकिस्तान का एक पुराना सपना था जिसे कारगिल के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई थी.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 24, 2026, 06:09 PM IST

Kargil Vijay: कारगिल में घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का प्लान क्या था? 1980 में ही रची ही गई थी साजिश! जानिए पूरी कहानी

कारगिल युद्ध के समय परवेज मुशर्रफ थे पाक से सेना प्रमुख. (PTI File फोटो)

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  • पाकिस्तान ने 1980 के दशक में ही रची थी कारगिल हमले की साजिश
  • पाकिस्तानी सेना को 20 साल तक नहीं मिली सरकार से हरी झंडी
  • परवेज मुशर्रफ ने सेना प्रमुख बनने के बाद शुरू कराई घुसपैठ

Kargil Vijay Story: साल 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की योजना बहुत गुप्त तरीके से बनाई थी. पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ये साजिश तब रच रहे थे जब उनके देश का राजनीतिक नेतृत्व भारत से दोस्ती बढ़ाने का दिखावा कर रहा था. कारगिल घुसपैठ की साजिश परवेज मुशर्रफ, तब के पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, 10वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज के कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन ने मिलकर रची थी. कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ भले ही साल 1999 में हुई हो लेकिन, इसकी साजिश 1980 के दशक में ही रची गई थी. 

एक युद्धाभ्यास से आया था आइडिया

भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी किताब 'अ रिज टू फार' में लिखा है कि भारत पर हमला करने का विचार 1980 के दशक में पाकिस्तान के एक वॉर-गेम के दौरान आया था. कारगिल ऑपरेशन की योजना सबसे पहले 1980 के दशक में पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उल-हक के सामने रखी थी. 990 के दशक में इस योजना को प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के सामने भी रखा गया था. लेकिन दोनों ने इसे बहुत खतरनाक मानते हुए इस पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था.

कैप्टन अमरिंदर सिंह की किताब में इस बात का जिक्र है कि 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तानी सेना ने 'ऑपरेशन टुपैक' नाम का एक वॉर-गेम तैयार किया था. इसमें ये दिखाया गया था कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो क्या-क्या हो सकता है. लगभग एक दशक बाद, 1998 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने तो उन्होंने 'ऑपरेशन टुपैक' को आगे बढ़ाया और इसे लागू करने का फैसला किया. परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना का DGMO रहने के दौरान कश्मीर घाटी में गड़बड़ी करने की बहुत कोशिश की थी. इसमें नाकाम रहने पर 'ऑपरेशन टुपैक' में सुधार करके इसे 'ऑपरेशन बद्र' के नाम से फिर से शुरू किया गया. 

पाकिस्तान का प्लान क्या था?

कारगिल में लड़ाई शुरू करने के पाकिस्तान के फैसले के पीछे लंबे समय की रणनीतिक सोच थी. पाकिस्तान के मिलिट्री प्लानर्स इस घुसपैठ के जरिए लद्दाख में ऊंची चोटियों पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर तक जाने वाले अहम नेशनल हाईवे 1 अल्फा को देश के बाकी हिस्सों से काट देना चाहते थे. पाकिस्तान को लगा था कि इससे वह LoC पर मौजूदा स्थिति को बदल सकेगा और सियाचिन से भारतीय सेना को हटने के लिए मजबूर कर देगा. 

पाकिस्तान के परमाणु बम का घमंड था

कारगिल में घुसपैठे से एक साल पहले ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था. पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को लगा था कि भारत परमाणु युद्ध के दबाव के कारण ज्यादा ताकत से जवाब नहीं देगा. हालांकि सालों बाद मुशर्रफ ने ही अपनी आत्मकथा में माना था कि जब पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध शुरू किया तब उसके परमाणु वॉरहेड इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थे. 

पाकिस्तान ने कब शुरू की घुसपैठ की तैयारी

पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की तैयारी साल 1998 के अक्तूबर महीने में ही शुरू कर दी थी. स्कर्दू और गिलगित में तैनात फ्रंटियर फोर्स के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं. पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर ने कारगिल के इलाके की रेकी की. ये नवंबर 1998 का समय था और भारतीय सैनिक सर्दी के कारण ऊंची चोटियों को खाली कर चुके थे. जब ब्रिगेडियर मसूद ने मुशर्रफ को बताया कि कारगिल का पूरा इलाका खाली है तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने फैसला किया कि जितना इलाका कब्जा किया जा सके, उतना कर लेना है. 

मई 1999 में छिड़ा भीषण युद्ध

पाकिस्तानी सैनिक एक तय योजना के तहत सर्दियों में ही आकर चोटियों पर बैठ चुके थे. पाकिस्तानी सेना ने यहां मजबूत बंकर बना लिए थे और भारी हथियार जमा कर लिए थे. भारत को इस घुसपैठ की सूचना मई महीने में मिली. शुरू में भारतीय सेना को लगा कि केवल कुछ आतंकी हैं जो चोटियों तक आ गए हैं. लेकिन धीरे-धीरे स्थिति की गंभीरता सामने आ गई. लगभग डेढ़ महीने की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने कारगिल, बटालिक और द्रास सेक्टर की सभी चोटियों से दुश्मन को हटा दिया. 26 जुलाई को युद्ध में जीत की घोषणा की गई. तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है.

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