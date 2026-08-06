क्या है पाकिस्तान का 'अबाबील' प्रोजेक्ट? भारत की सीमा के पास तैनात किए स्पेशल कमांडो, 'दलदल' पर क्यों है मुनीर की नजर?

पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है. पाकिस्तान इस इलाके में रॉकेट फोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रहा है. पाकिस्तान नेवी ने इस इलाके में अपने स्पेशल कमांडो भी तैनात किए हैं.

पाकिस्तान ने सर क्रीक के संवेदनशील इलाके में सैन्य गतिविधि बढ़ाई

पाकिस्तान नौसेना ने 'अबाबील - द डिवाइन स्ट्राइक' प्रोजेक्ट शुरू किया

सर क्रीक इलाके में नए फारवर्ड बेस भी बना रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान ने एक बार फिर गुजरात में भारत से लगती सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं. पाकिस्तान नेवी ने सर क्रीक इलाके में अपने खास नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो तैनात करने शुरू किए हैं. पाकिस्तान इस इलाके में ड्रोन और उथले पानी में तेजी से चलने वाली होवरक्राफ्ट भी तैनात कर रहा है. पाकिस्तान ने सर क्रीक में नए सिरे से की जा रही सैन्य तैनाती को प्रोजेक्ट 'अबाबील' नाम दिया है.



क्या है 'अबाबील - द डिवाइन स्ट्राइक' प्रोजेक्ट?

सीएनएन न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान नौसेना ने सर क्रीक के संवेदनशील समुद्री इलाके में अपना सैन्य ढांचा मजबूत करना शुरू कर दिया है. अरब सागर के लगते इस दलदली इलाके में पाकिस्तान ने 'अबाबील - द डिवाइन स्ट्राइक' नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान नौसेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडोज को ऑपरेशन के लिए तैनात किया जा रहा है. पाकिस्तान इस इलाके में निगरानी और तेजी से कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक ड्रोन, होवरक्राफ्ट, स्पीडबोट्स तैनात कर रहा है और नए फारवर्ड बेस भी बना रहा है.

क्या है सर क्रीक इलाके से जुड़ा विवाद?

सर क्रीक भारत के गुजरात (कच्छ) और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबी जलधारा है. ये एक दलदली इलाका है जिसमें समुद्र का पानी आता-जाता रहता है. इस इलाके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से ही विवाद है. हालांकि ये क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की तरह कभी ज्यादा चर्चा में नहीं रहा. ये इलाका सामरिक दृष्टि और तटीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

पाकिस्तान इस पूरी खाड़ी को सिंध प्रांत का हिस्सा कहता है. पाकिस्तान का कहना है कि इसकी सीमा इसके किनारे से तय होनी चाहिए. भारत 'थालवेग सिद्धांत' का हवाला देते हुए कहता है कि इसकी सीमा खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए. दरअसल ये मामला कुछ ऐसा है कि अगर सर क्रीक की सीमा बीच से मान ली जाती है तो भारत को समुद्र का एक बड़ा हिस्सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में मिलेगा. वहीं, अगर पाकिस्तान का पक्ष माना जाता है तो

एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में पाकिस्तान का समुद्री क्षेत्र बढ़ जाएगा.

चीन -तुर्की की मदद भी ले रहा पाकिस्तान

सर क्रीक इलाके में सैन्य आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार योजना में पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद भी ले रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा खुद को अरब सागर और हिंद महासागर में एक बड़ी नौसेनिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है.

चर्चा में भारतीय रक्षा मंत्री का पुराना बयान

सर क्रीक में पाकिस्तानी गतिविधियों की खबर आते ही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अक्तूबर 2025 में दिया गया बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. अक्टूबर 2025 में विजयदशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच भुज एयरबेस से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी. राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो उसे ऐसा करारा जबाव मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.

राजनाथ सिंह ने कहा था, "1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था. आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है. आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है. भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है. जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है."

कितना तैयार है भारत?

अक्टूबर 2025 में दिया गया रक्षा मंत्री का बयान ये दिखाता है कि भारत को सर क्रीक इलाके में की जा रही पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी है. भारतीय सीमा सुरक्षा बल इस इलाके में 24 घंटे निगरानी करता है. BSF को भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और सेना का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है. भारत ने इस इलाके में गश्त और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए स्वदेशी एम्फिबियस कॉम्बैट बोट्स भी तैनात की हैं. इस इलाके में ब्रह्मोस की कोस्टल बैटरियां भी तैनात हैं. गुजरात का भुज एयरबेस भी इस इलाके से बेहद नजदीक है और पूरे सर क्रीक क्षेत्र पर नजर बनाए रखता है.