CRPF Raising Day: क्या काम करती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेना और BSF से कैसे अलग है? जानिए सबकुछ

गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन काम करने वाली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है. CRPF के पास वर्तमान में 3 लाख से ज्यादा कर्मी हैं. इस बल की स्थापना के 87 साल पूरे हो गए हैं.

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने भारत के एकीकरण में भी भूमिका निभाई थी

CRPF एक बड़ा संगठन है और इसके पास 3 लाख से ज्यादा कर्मी हैं

सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो बटालियन जंगल युद्ध में माहिर है

Central Reserve Police Force: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना स्थापना दिवस मना रही है. देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने वाली इस फोर्स को 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पहली बार गठित किया गया था. आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया. CRPF देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है. इसका काम सेना और सीमाओं की सुरक्षा करने वाले BSF से अलग है. आइए जानते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आखिर करती क्या है.

क्या करती है सीआरपीएफ

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मुख्य रूप से देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है. यह नक्सलवाद, दंगे और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटती है. CRPF गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. यह भीड़ प्रबंधन. दंगा नियंत्रण, आतंकवाद/विद्रोह विरोधी अभियान, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय, विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों में चुनाव के दौरान, वीआईपी सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भागीदारी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्य जैसे काम करती है.



भारत के एकीकरण में भूमिका

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने भारत के एकीकरण में भी अहम भूमिका निभाई थी. आजादी के बाद गुजरात में जूनागढ़ और कठियावाड़ ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया था. इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में बल ने केंद्र सरकार की मदद की. आजादी के तुरंत बाद कच्‍छ, राजस्‍थान और सिंध से लगी सीमाओं पर भी CRPF की तैनाती की गई.

जब आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तब इस बल को जम्‍मू-कश्‍मीर की पाकिस्‍तानी सीमा पर भी तैनात किया गया. लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्‍टूबर 1959 को चीनी हमले को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने नाकाम कर दिया था. तब चीनी हमले को नाकाम करने में CRPF के दस जवानों ने देश के लिए सर्वोच्‍च बलिदान दिया. उनकी शहादत की याद में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्‍मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है.

1962 में भी सक्रिय रही सीआरपीएफ

1962 के चीनी आक्रमण के दौरान सीआरपीएफ ने अरूणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को सहायता प्रदान की थी. इस आक्रमण के दौरान CRPF के 8 जवान शहीद हुए थे. पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में भी CRPF ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लोहा लिया.

CRPF की संरचना कैसी है?

CRPF के प्रमुख डायरेक्टर जनरल होते हैं. उनकी मदद के लिए 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल, 9 इंस्पेक्टर जनरल, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक डायरेक्टर (मेडिकल) होते हैं. CRPF को दस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में बांटा गया है. हर सेक्टर के प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल होते हैं. हर सेक्टर में एक या ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और/या ऑपरेशनल रेंज होती हैं. इसके प्रमुख पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) रैंक के अधिकारी होते हैं.

सीआरपीएफ एक बड़ा संगठन है और इसके पास 3 लाख से ज्यादा कर्मी हैं. इसमें लगभग 1,200 जवानों वाली 247 बटालियन हैं. हर बटालियन की कमान कमांडेंट रैंक के अधिकारी के पास होती है और इसमें CRPF की सात कंपनियां होती हैं. एक कंपनी में लगभग 135 जवान होते हैं. कंपनी का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट (कंपनी कमांडर) करते हैं.

देश के नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि में नक्सलवाद का मुकाबला करने में CRPF ने अहम भूमिका निभाई है. सकी विशेष विंग कमांडो बटालियन कोबरा जंगल में युद्ध लड़ने में माहिर है. दंगों को नियंत्रित करने के लिए इसके पास रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में विशेष दंगा नियंत्रण यूनिट है. सीआरपीएफ ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद व आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है.

अब मिला मणिपुर का जिम्मा

देश के कई हिस्सों में सफल उग्रवाद विरोधी अभियान चला चुकी सीआरपीएफ को अब हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में सुरक्षा मजबूत करने और स्थायी शांति बहाल करने के लिए तैनात किया गया है. यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) की दो बटालियनों को भेजा गया है जो सशस्त्र उपद्रवियों के खिलाफ अभियान शुरू करेंगी. इस साल मार्च के अंत में नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में स्थित 207 बटालियन और असम में स्थित 210 बटालियन को मणिपुर में स्थानांतरित किया है.