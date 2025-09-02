Add DNA as a Preferred Source
Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या बला हैं Labubu Dolls? जानें क्यों दुनिया हो रही है इन क्यूट मॉन्स्टर्स की दीवानी? 

कुछ लोगों ने हैंडबैग से लटकने वाली रोएँदार, शरारती दिखने वाली Labubu Dolls पाने के लिए हज़ारों पाउंड खर्च किए हैं. आइये जानें ऐसा क्या हुआ जिसके चलते मॉन्स्टर्स सी दिखने वाली ये डॉल्स अचानक ही लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हो गयीं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 02, 2025, 07:37 PM IST

क्या बला हैं Labubu Dolls? जानें क्यों दुनिया हो रही है इन क्यूट मॉन्स्टर्स की दीवानी? 
सोशल मीडिया के इस दौर में, कब कौन सी चीज लोगों को पसंद आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. लाबुबू डॉल का भी मामला कुछ-कुछ ऐसा ही है. जैसा ट्रेंड है किसी ट्रोल जैसी दिखने वाली लाबुबू डॉल ने कस्टमर वर्ल्ड पर कब्ज़ा कर लिया है. लोगों के बीच इनके क्रेज का लेवल क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके निर्माता, पॉप मार्ट ने इस साल अब तक लगभग 400% शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि कुछ ने तो इन खिलौनों पर हज़ारों डॉलर खर्च कर दिए हैं.

इन रोएंदार डॉल्स को लेकर मचे होड़ के कारण चीनी खुदरा विक्रेताओं के स्टोर के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और खबर तो ये भी है कि ग्राहकों के बीच झगड़े से बचने के लिए कंपनी को अपने 16 यूके स्टोर्स पर इनकी बिक्री बंद करनी पड़ी.

चूंकि बाजार में युवाओं के बीच इनकी मांग बहुत ज्यादा है. इसलिए इसकी पूर्ति के लिए अब अलग-अलग ने इसकी कॉपी बनाने की शुरुआत कर दी है और  दिलचस्प ये कि इन्हें कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि असली और नकली के बीच का भेद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

अब जबकि भारत समेत विदेश में लोग लाबुबू डॉल्स को हाथों हाथ ले रहे हैं. सवाल ये है कि आखिर लाबुबू डॉल्स इतनी लोकप्रिय कैसे हुईं, ये कब से बाज़ार में हैं और इनकी असल कीमत कितनी है? आइये जानें लाबुबू डॉल्स से जुड़ी हर एक बात. 

तो आखिर क्या हैं लाबुबू डॉल्स?

शरारती दिखने वाली ये आलीशान गुड़िया पॉप मार्ट की एक श्रृंखला 'द मॉन्स्टर्स' का हिस्सा हैं, जिसे हांगकांग के कलाकार और लेखक कासिंग लुंग ने बनाया है. लाबुबू और बाकी मॉन्स्टर्स पहली बार 2015 में नॉर्डिक पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक चित्र पुस्तक त्रयी में दिखाई दिए थे, जिसके बाद पॉप मार्ट ने 2019 में इन्हें रोएंदार गुड़िया में बदल दिया.

इसकी शुरुआत एक किरदार के रूप में हुई थी, जिसे पॉप मार्ट एक 'एल्विश प्राणी' के रूप में वर्णित करते हैं जो 'दयालु और हमेशा मदद करने की चाह रखने वाला' है, लेकिन 'अक्सर गलती से इसके विपरीत कर बैठता है'.

अब, लाबुबू एक पूर्ण ब्रांड बन गया है, जिसके रंग, चेहरे के भाव और कभी-कभी कपड़े भी अलग-अलग होते हैं. लाबुबू का सबसे लोकप्रिय प्रकार लगभग 15 सेमी का पेंडेंट है, जिसे अक्सर लोगों के बैग में लगाया जाता है.

ये आमतौर पर 'ब्लाइंड बॉक्स' में बेचे जाते हैं - यानी आप एक लाबुबू के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं चलता कि आपको कौन सा प्रकार मिला है, जब तक आप खरीदने के बाद पैकेजिंग नहीं खोलते.

पॉप मार्ट अलग-अलग थीम वाली अलग-अलग सीरीज़ जारी करता है, और कुछ आकृतियां दूसरों की तुलना में बहुत दुर्लभ संग्रहणीय होती हैं. लेकिन बिक्री के लिए हर तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं, दोगुने से भी बड़े आकार की आलीशान गुड़िया से लेकर, कठोर मूर्तियां, लाबुबू-थीम वाले बैग, कप और लैपटॉप केस तक.

मोबाइल फ़ोन पर लटकाने के लिए डिज़ाइन किए गए लाबुबू पेंडेंट के छोटे संस्करण अगस्त के अंत में लॉन्च होने वाले हैं, जो इस उन्माद को और बढ़ाने का वादा करते हैं.

आखिर कैसे इतनी पॉपुलर हुई लाबुबू डॉल्स?

2019 से ही मौजूद होने के बावजूद, लाबुबू डॉल्स का क्रेज पिछले साल ही ज़ोर पकड़ पाया, जिसका श्रेय मुख्य रूप से के-पॉप ग्रुप ब्लैकपिंक की लिसा को जाता है, जिन्होंने अप्रैल 2024 में इन्हें अपने बैग में लगाना शुरू किया और इनके डिब्बों की तस्वीरें पोस्ट कीं.

उन्होंने इंटरव्यूज़ में इनका प्रचार किया और नवंबर 2024 के एक वीडियो में वैनिटी फेयर को बताया कि ये उनका "सीक्रेट ऑब्सेशन' बन गए हैं. वीडियो के नीचे कई टॉप कमेंट्स, जहां लिसा कई लाबुबू डॉल्स को खोलती हैं, इसे ही इस क्रेज की शुरुआत का श्रेय देते हैं.

अन्य सेलिब्रिटी विज्ञापनों ने लाबुबू गुड़िया को न केवल एक खिलौना, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट में बदलने में मदद की, ब्रिटिश गायिका दुआ लीपा ने 2024 के अंत में इन्हें अपने बैग में लगाया और रिहाना को फरवरी 2025 में ऐसा करते देखा गया.

तब तक, ये गुड़िया सोशल मीडिया पर छा चुकी थीं और टिकटॉक पर इनके अनबॉक्सिंग वीडियो को लाखों व्यूज़ मिल चुके थे.

जैसे-जैसे खिलौने तेज़ी से बिकने लगे, उन्हें खोजने के तरीके बताने वाले वीडियो भी खूब लोकप्रिय होने लगे.

लाबुबू ब्रिटेन में इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि अप्रैल में, पॉप मार्ट को इन्हें पूरी तरह से अपनी दुकानों से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसा ग्राहकों द्वारा इन्हें पाने के लिए होड़ लगाने और दुकानों के बाहर रात भर कतार में खड़े रहने की खबरों के बाद किया गया.

ग्राहकों को पॉप मार्ट के ऑनलाइन स्टोर पर एक ऑनलाइन रैफ़ल में भाग लेने के लिए कहा गया ताकि उन्हें एक खिलौना मिल सके.

अमेरिका में यह क्रेज चरम पर पहुंच गया है, जहां कैलिफ़ोर्निया में पुलिस ने कई दिनों की लगातार यात्राओं में चोरी हुए 30,000 डॉलर (£22,238) मूल्य के 14 लाबुबू डॉल्स के बक्से बरामद किए और उन्हें दोबारा बेचने की योजना बनाने के संदेह में दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया.

खबर है कि अभी बीते दिनों हीनकाबपोश चोरों के एक समूह ने लॉस एंजिल्स के एक स्टोर से 7,000 डॉलर (£5,189) मूल्य के ये खिलौने चुरा लिए थे.

कितनी है लाबुबू की कीमत?

पॉप मार्ट वर्तमान में अपनी यूके वेबसाइट पर पेंडेंट ब्लाइंड बॉक्स £18 प्रति पीस की दर से बेच रहा है. लाबुबू की अन्य संग्रहणीय वस्तुएं इससे भी ज़्यादा कीमत पर मिल सकती हैं.  सबसे महंगी एक देवदूत-थीम वाली 58 सेमी की गुड़िया है जिसकी कीमत £215 है.

लेकिन अगर आप अभी वेबसाइट पर जाएं, तो आप देखेंगे कि लाबुबू की हर वस्तु - यहां तक कि नई के रूप में चिह्नित वस्तुएं भी - पूरी तरह से बिक चुकी हैं. इस गुड़िया के कुछ दुर्लभ संग्रह संस्करण नीलामी में हज़ारों में बिके हैं. थ्री वाइज़ लाबुबू मई में $28,300 (£20,983) में और सैकाई x सेवेंटीन x लाबुबू जुलाई में $31,250 (£23,167) में बिकी थी.

कई ग्राहकों ने इन्हें सेकंड-हैंड खरीदने का सहारा लिया है.

ब्रिटेन की एक संग्रहकर्ता, एशले बुशी ने बताया कि उन्होंने टिकटॉक शॉप, विंटेड और फेसबुक री-सेल ग्रुप्स पर घंटों स्क्रॉल करने के बाद, 13 लाबुबू खिलौनों पर £1,000 से ज़्यादा खर्च किए.

जुलाई में, शू ब्रांड वैन्स के सहयोग से बनाया गया एक सीमित संस्करण लाबुबू eBay पर $10,585 (£7,844) में बिका - फोर्ब्स के अनुसार, द्वितीयक बाज़ार में किसी भी खिलौने की बिक्री से कहीं ज़्यादा है.

नकली लाबुबू मॉन्स्टर्स वास्तविक खतरा पैदा कर सकते हैं

असली खिलौने की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए 'लाफुफुस' लेबल वाले नकली लाबुबू गुड़िया का उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन ब्रिटेन के व्यापार मानकों और अमेरिकी सरकार, दोनों ने चेतावनी दी है कि ये खतरनाक हो सकते हैं.

उन्होंने कहा है कि उचित सुरक्षा जांच के बिना, नकली खिलौनों में दम घुटने का खतरा, ज़हरीले पदार्थ या दोषपूर्ण घटक हो सकते हैं जो बच्चों को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं.

बहरहाल चूंकि इन डॉल्स को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है. लोग इन्हें खरीदने के लिए स्टोर के बाहर घंटों लाइन में लगे हैं.  सवाल ये है कि क्या आप भी इन्हें खरीद के ट्रेंडसेटर बनना चाहेंगे? अपने को एलीट कहलाना चाहेंगे? 

