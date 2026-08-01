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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

गुजरात-महाराष्ट्र नहीं, भारत के इस हिस्से पर है पाकिस्तान की बुरी नजर, पनडुब्बी से देगा चुनौती! कैसे निपटेगी इंडियन नेवी?

पाकिस्तान की हैंगोर-क्लास पनडुब्बियां चीन के टाइप 039A डिजाइन पर आधारित हैं. पाकिस्तान नेवी इनमें से कुछ को बंगाल की खाड़ी में तैनात करना चाहती है. जानिए इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 01, 2026, 10:15 PM IST

गुजरात-महाराष्ट्र नहीं, भारत के इस हिस्से पर है पाकिस्तान की बुरी नजर, पनडुब्बी से देगा चुनौती! कैसे निपटेगी इंडियन नेवी?

पाकिस्तान नेवी को कुल 8 हैंगोर-क्लास पनडुब्बियां मिलेंगी. (AI इमेज)

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  • बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात करना चाहता है पाकिस्तान
  • ये खाड़ी लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है
  • भारत का ईस्टर्न नेवल कमांड इसी इलाके में स्थित है

भारतीय नौसेना का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चीन से हैंगोर-क्लास का पनडुब्बियां हासिल कर रहा है. पाकिस्तान नेवी को ऐसी कुल 8 पनडुब्बियां मिलनी हैं. इनमें से पहली पाकिस्तान पहुंच भी चुकी है. चीन में बनी अपनी नई हैंगोर-क्लास पनडुब्बियों को पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की योजना बना रहा है. ये दिखाता है कि पाकिस्तान के नौसैनिक रुख में बदलाव आया है और अब ये भारत के गुजरात-महाराष्ट्र को छोड़कर भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े और तट पर फोकस कर रहा है. पाकिस्तान का ये पैंतरा कितना खतरनाक है और भारत के पास इससे निपटने के क्या उपाय हैं, आइये जानते हैं. 

क्यों पाकिस्तान की योजना को गंभीरता से लेना चाहिए?

बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बने हालात पाकिस्तान के फेवर में हैं. बांग्लादेश में अब चीन भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अगस्त 2025 में कहा था कि अगली बार हम पूरब से शुरुआत करेंगे. ये इस बात का साफ संकेत था कि पाकिस्तान भारत के सुरक्षित पूर्वी समुद्री तट को खतरे में डालने की योजना बना रहा है. 

1971 के बाद पहली बार होगा ऐसा

नौसेनिक मामलों पर नजर रखने वाले पोर्टल 'मरीन इनसाइट' की जून 2026 की एक रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के इरादों का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान हैंगोर-क्लास पनडुब्बियों को अरब सागर से आगे बंगाल की खाड़ी में भी तैनात करने की सोच रहा है. ऐसा हुआ तो 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी समुद्री इलाके में पहली बार पाकिस्तान की नौसैनिक मौजूदगी होगी. ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि हैंगोर-क्लास पनडुब्बी को सेवा में शामिल किए जाने के दौरान पाकिस्तान नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुल कर ऐसे इरादे जताए थे. 

पाकिस्तानी हैंगोर-क्लास पनडुब्बियां कितनी ताकतवर?

चीन में बनीं पाकिस्तान की हैंगोर-क्लास पनडुब्बियां चीन के टाइप 039A डिजाइन पर आधारित हैं. ये डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं लेकिन एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस होने के कारण पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में बहुत ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं. ये पनडुब्बियां आधुनिक टॉरपीडो और एंटी-शिप मिसाइलों से भी लैस हैं. AIP सिस्टम वाली पनडुब्बियों को गहरे समंदर में खोज पाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए सतह पर आती हैं. 

बंगाल की खाड़ी भारत के लिए अहम क्यों है?

बंगाल की खाड़ी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत अहम है. ये खाड़ी लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है. इस इलाके में विशाखापत्तनम में भारत का ईस्टर्न नेवल कमांड और भारत का बेहद गोपनीय न्यूक्लियर पनडुब्बी बेस INS वर्षा स्थित है. पाकिस्तानी पनडुब्बी की मौजूदगी इन ठिकानों की निगरानी के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है. भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री रास्ते भी इन्हीं इलाकों से होकर गुजरते हैं. यहां  पाकिस्तान की किसी भी नौसैनिक मौजूदगी को विशेषज्ञ एक खतरे की तरह देखते हैं. 

भारत के रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

इस मामले पर इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए नेवल स्टाफ के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा (रिटायर्ड) ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है. लेकिन इसका असर तब तक सीमित रहेगा जब तक कि यह किसी बंदरगाह पर रखरखाव और तैयारी के लिए रुके नहीं. एडमिरल लांबा ने कहा कि हमें यह पता लगाना होगा कि पाकिस्तान की कितनी पनडुब्बियां ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और उनके तैनात होने की सबसे ज्यादा संभावना कहां है. अगर हमे पूर्वी तट पर किसी बंदरगाह के पास हैंगोर की तैनाती की पता चलता है तो उस इलाके में एंटी-सबमरीन ऑपरेशन तेज करने होंगे. 

पूर्व सबमरीन ऑपरेटर वाइस एडमिरल ए.के. सिंह का भी कहना है कि जब तक पाकिस्तान को बांग्लादेश में रीफ्यूलिंग सुविधा नहीं मिलती तब तक ये भारत के लिए बड़ी समस्या नहीं है. उनका यह भी मानना ​​है कि पाकिस्तान नेवी को लंबी दूरी की तैनाती के मामले में महारत हासिल करने में अभी कई साल लगेंगे. हालांकि वह ये भी कहते हैं कि हैंगोर पनडुब्बियों के लिए सबसे मददगार बंदरगाह बांग्लादेश का BNS पेकुआ हो सकता है. अगर पाकिस्तान को इस बंदरगाह पर रुकने और रीफ्यूलिंग की सुविधा मिल जाती है तो हैंगोर पनडुब्बियों का पेट्रोलिंग का समय काफी बढ़ जाएगा. लेकिन इसमें भारत के लिए भी एक अच्छी बात है. बांग्लादेश के किसी भी बंदरगाह पर कोई पाकिस्तानी सबमरीन रुकती है तो इंडियन नेवी के लिए इसकी गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा. 

एंटी सबमरीन वॉरफेयर में कितना ताकतवर है भारत?

हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए भारतीय नौसेना लंबे समय से अपनी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ा रही है. अब इसके पास अत्यधिक आधुनिक और बहुस्तरीय पनडुब्बी रोधी क्षमता है. भारत के पास अमेरिका में बने P-8I पोसाइडन विमान हैं जो भारतीय नौसेना के सबसे मारक और लंबी दूरी की ढाल हैं. ये विमान उन्नत रडार और सोनारबॉय से लैस हैं. ये हिंद महासागर में सैकड़ों मील दूर छिपी पनडुब्बी का पता लगाकर उन्हें मार्क-54 टॉरपीडो और हारपून मिसाइलों से नष्ट कर सकते हैं.

MH-60R रोमीओ हेलीकॉप्टर

भारतीय नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों और विमानवाहक पोतों पर MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात हैं. ये भी अमेरिका से खरीदे गए हैं और पूरी दुनिया में पनडुब्बी रोधी अभियान के लिए सबसे खतरनाक प्लेटफार्म माने जाते हैं. MH-60R हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक 'डिपिंग सोनार' और टॉरपीडो से लैस होकर समुद्र के ऊपर लगातार गश्त लगाते हैं. इसके अलावा नेवी के पास लंबी दूरी के अनमैन्ड सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन भी हैं जो समुद्री निगरानी में मदद करते हैं. 

नौसेना के ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट

तटीय और कम गहरे पानी में में छिपी पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए भारत 16 नए स्वदेशी 'डॉल्फिन हंटर्स' को शामिल कर रहा है. इनमें अभय सोनार और RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर लगे हैं. इनके अलावा सतह पर तैरने वाले भारतीय नौसेना के लगभग सभी बड़े युद्धपोत स्वदेशी सोनार और एंटी-सबमरीन हथियारों से लैस हैं. INS कमोर्टा, किल्टन और कवरत्ती को तो विशेष रूप से पनडुब्बी के शिकार के लिए ही डिजाइन किया गया है. विशाखापट्टनम, कोलकाता और शिवालिक श्रेणी के विध्वंसक पोत स्वदेशी सोनार प्रणाली से लैस हैं.

भारतीय नौसेना के लिए DRDO ने लो-फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी विकसित किया है जो युद्धपोतों को गहरे पानी में छिपी दुश्मन की सबमरीन का पता पता लगाने की क्षमता देते हैं. इसके अलावा भारत ने प्रमुख जलमार्गों पर 'अंडरवाटर सेंसर्स' का जाल बिछा रखा है. ऐसे में कोई भी अनजान पनडुब्बी भारत के करीब आने से पहले ही ट्रैक हो जाती है. 

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