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Explainer: वेनेजुएला में क्यों जाते हैं सबसे ज्यादा भूकंप, जानें यहां 100 साल में आने वाले अब तक के बड़े भूकंप और उनकी तीव्रता

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: वेनेजुएला में क्यों जाते हैं सबसे ज्यादा भूकंप, जानें यहां 100 साल में आने वाले अब तक के बड़े भूकंप और उनकी तीव्रता

वेनेजुएला में भूकंप के दो झटकों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है. इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब वेनेजुएला में भूकंप आया हो, इससे पहले भी यहां कई बार तेज तीव्रता वाले भूकंप आया है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 25, 2026, 02:43 PM IST

Explainer: वेनेजुएला में क्यों जाते हैं सबसे ज्यादा भूकंप, जानें यहां 100 साल में आने वाले अब तक के बड़े भूकंप और उनकी तीव्रता

वेनेजुएला में क्यों जाते हैं सबसे ज्यादा भूकंप

(Credit Image Social Media)

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.यहां पिछले 100 से 150 सालों में कितनी बार भूकंप आया
.सबसे ज्यादा भूकंप वेनेजुएला में ही क्यों आते हैं 
.वेनेजुएला का अब तक सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा 
.साल 1812 में आया था 7.5 की तीव्रता का भूकंप

लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम मात्र 1 मिनट में भूकंप के दो भीषण झटकों ने तबाही मचा दी. देश की राजधानी कराकास समेत दर्जनों शहरों में बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई. इतना ही नहीं यहां का एयरपोर्ट से लेकर रेलवे लाइन, बस सर्विस, बिजली और इंटरनेट सेवा ठप हो गई है. देश में अलग अलग जगहों पर गिरी बिल्डिंगों में हजारों लोगों के दबकर मरने की खबर है. हालांकि बचाव कार्य जारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला का अब तक सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा है, यहां पिछले 100 से 150 सालों में कितने भूकंप आये हैं. सबसे ज्यादा भूकंप वेनेजुएला में ही क्यों आते हैं और इनकी ​तीव्रता कितनी है. इन सभी सवालों का जवाब जानत हैं...

यहां पिछले 100 से 150 सालों में कितने भूकंप आये हैं

वेनेजुएला के इतिहास पर नजर डालें तो इस देश ने कई बार आपदाओं को झेला है. इसकी वजह यहां की भौगोलिक स्थिति का ऐसा होना है. यहां पिछले 150 सालों में सबसे बड़े 4 भूकंप आये हैं. आइए जानते हैं कब कब आये और इनकी तीव्रता और नुकसान...

साल 2018 में आया था भूकंप

24 जून से पहले यहां 21 अगस्त 2018 को देश के उत्तरी तट के पास भूकंप आया था. उस समय के भूकंप की ​तीव्रता 7.3 थी, जो इस बार के पहले भूकंप से एक प्वाइंट ज्यादा है, लेकिन इस भूकंप का केंद्र मैदानी इलाकों की जगह समुद्री था. इसकी वजह से उस भूकंप में मैदानी इलाकों में नुकसान बेहद सीमित था, लेकिन इसके झटके दूर दूर यानी कोलंबिया तक महसूस किये गये थे. 

साल 1967 में आया था भूकंप

2018 से पहले वेनेजुएला में खतरनाक भूकंप 1967 में 6.6 तीव्रता के आसपास था, जो कराकास से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर आया था. इसमें भी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई थी, जिसमें करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. यह समय बदलाव का था. इसके बाद यहां ​घर से लेकर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के नियमों में बड़े बदलाव कड़े किये गये. 

साल 1812 में आया था 7.5 की तीव्रता का भूकंप

साल 1812 में आजादी की लड़ाई के बीच कराकास में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था. इसमें करीब 30 हजार लोग मारे गये थे. इसे देश का सबसे काला दौर माना जाता है. इससे उभरने में देश को काफी समय लगा. 

सबसे ज्यादा भूकंप वेनेजुएला में ही क्यों आते हैं

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वह हमेशा ज्यादा भूकंप के खतरे की जद में रहता है. यह देश धरती के भीतर मौजूद दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स, 'कैरिबियन प्लेट' और 'दक्षिण अमेरिकी प्लेट', के जोड़ पर बसा हुआ है. इन प्लेट्स में होने वाली हलचल के कारण यहां सबसे ज्यादा औ भयंकर भूकंप आते रहते हैं. 

वेनेजुएला का अब तक सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS)  के अनुसार, वेनेजुएला का अब तक सबसे और खतरनाक भूकंप बुधवार शाम यानी 24 जून 2026 राजधानी से 160 किलोमीटर दूर मोरोन के पास एक के बाद एक दो भूकंप आये. इनें पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 और दूसरी की 7.5 तीव्रता के पास है. यह पिछले एक सदी में देश के सबसे बड़े भूकंपों में से एक था, जिसने कराकास और तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है. इसमें 10000 से लेकर 100000 लाख लोगों तक की मौत का आंकड़ा पहुंच सकता है.

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