कब और किसने करवाया था वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का निर्माण? अब क्या है विवाद, जानिए पूरा इतिहास

वाराणसी में ज्ञानवापी के बाद एक और मस्जिद को लेकर कानूनी और प्रशासनिक रार छिड़ हुई है.

वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है गंज-ए-शहीदा मस्जिद

रेलवे प्रशासन द्वारा कथित तौर पर दिए गए नोटिस के बाद विवाद गरमाया

मस्जिद को रेलवे की जमीन पर 'अवैध अतिक्रमण' बताते हुए हटाने के लिए कहा गया

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने इस मस्जिद का मुद्दा उठाकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की

उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर हमेशा से अपने घाटों, संस्कृति और धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है. लेकिन पिछले कुछ समय से यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से जुड़े कानूनी विवादों को लेकर भी चर्चा में है. ज्ञानवापी के बाद वाराणसी की एक और पुरानी मस्जिद, गंज-ए-शहीदा मस्जिद सुर्खियों में है. काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस मस्जिद को लेकर भी विवाद चल रहा है. आपको बताते हैं कि इस मस्जिद का इतिहास क्या है, इसे किसने बनवाया था और आखिर विवाद क्या है.

गंज शहीदा मस्जिद का इतिहास और निर्माण

इस मस्जिद के इतिहास को लेकर दो अलग-अलग दावे और पहलू देखने को मिलते हैं-

पहला पहलू- क्या यह 1000 साल पुरानी है?- बीबीसी की रिपोर्ट, स्थानीय लोग और कुछ पारंपरिक कथाओं के अनुसार, इस स्थल का संबंध ग्यारहवीं शताब्दी (करीब 1000 साल पहले) के मुस्लिम योद्धा सैयद सालार मसूद गाजी से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि उस दौर में हुए टकराव के बाद इस जगह का नाम 'गंज-ए-शहीदा' पड़ा, जिसका सीधा मतलब होता है शहीदों का ठिकाना.

क्या यह 1000 साल पुरानी है?- बीबीसी की रिपोर्ट, स्थानीय लोग और कुछ पारंपरिक कथाओं के अनुसार, इस स्थल का संबंध ग्यारहवीं शताब्दी (करीब 1000 साल पहले) के मुस्लिम योद्धा सैयद सालार मसूद गाजी से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि उस दौर में हुए टकराव के बाद इस जगह का नाम 'गंज-ए-शहीदा' पड़ा, जिसका सीधा मतलब होता है शहीदों का ठिकाना. दूसरा पहलू- आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज क्या कहते हैं?- मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ऐतिहासिक और राजस्व रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वर्तमान मस्जिद के ढांचे का निर्माण हिजरी सन 1034 यानी ईस्वी सन 1624-25 के आसपास हुआ था यानी दस्तावेजी तौर पर यह मस्जिद लगभग 400 साल पुरानी है. 1883-84 के पुराने सरकारी बंदोबस्त नक्शों और राजस्व रिकॉर्ड में भी इस मस्जिद का स्पष्ट जिक्र मिलता है.

क्या है मौजूदा विवाद?

इस मस्जिद को लेकर कुछ दिन पहले विवाद तब गरमाया था जब रेलवे प्रशासन की तरफ से एक नोटिस सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर सामने आया. इस नोटिस में दावा किया गया था कि गंज-ए-शहीदा मस्जिद का ढांचा रेलवे की जमीन पर किया गया एक अवैध अतिक्रमण है. नोटिस के अनुसार, रेलवे प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को इसे हटाने के लिए 20 जून 2026 तक की समयसीमा दी थी. नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर तय समय तक मस्जिद को खुद नहीं हटाया गया, तो रेलवे प्रशासन कानूनन इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकता है. इस नोटिस के बाहर आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी.

मस्जिद कमेटी का पक्ष

रेलवे के इस कदम पर मस्जिद कमेटी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस पूरी तरह से भ्रामक और कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है. कमेटी का सबसे बड़ा तर्क यह है कि जब बनारस में रेलवे लाइन बिछी और काशी रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, यह मस्जिद उससे सैकड़ों साल पहले से वहां मौजूद है. कमेटी के मुताबिक, खुद रेलवे ने पूर्व में दिए एक हलफनामे में माना था कि रेलवे के आने से पहले यह ढांचा वहां था.

अदालती फैसले का सच

रेलवे के नोटिस में जिस पुराने अदालती मुकदमे (जो अगस्त 2024 में खारिज हुआ था) का हवाला दिया जा रहा है, उसे लेकर कमेटी ने साफ किया कि वह मुकदमा मस्जिद के पूर्वी हिस्से की जमीन को लेकर था, न कि मुख्य मस्जिद के ढांचे को लेकर. कमेटी ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इस कथित नोटिस पर किसी सक्षम रेलवे अधिकारी के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही जारी करने की तारीख.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उठाया मसला, भारत ने दिया जवाब

अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इस मंदिर पर कमेंट किया है. जरदारी ने रविवार (21 जून 2026) को एक्स पर वाराणसी स्थित मस्जिद गंज शहीदा और भारत के अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर कथित खतरे का मुद्दा उठाया. जरदारी की इसी टिप्पणी के जवाब में भारत सरकार ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जरदारी के इस बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए बेतुका और अनावश्यक करार दिया. भारत ने दोटूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि अपने देश में अल्पसंख्यकों का लगातार उत्पीड़न करने और मानवाधिकारों के बदतर रिकॉर्ड वाले देश की तरफ से ऐसा बयान आना हास्यास्पद है. भारत ने इसे पाकिस्तान की नफरत और कट्टरता की राष्ट्रीय नीति से प्रेरित एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश बताया है.

ताजा स्थिति क्या है?

फिलहाल 20 जून की मियाद बीतने के बाद भी यथास्थिति बनी हुई है और मुस्लिम समुदाय के नेताओं का कहना है कि वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हर कानूनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे. प्रशासन भी पूरी नजर बनाए हुए है ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे.

