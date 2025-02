सोशल मीडिया पर अक्सर ही अपने पोस्ट के चलते विवाद खड़ा कर सुर्खियां बटोरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं. ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक विचित्र एआई-जनरेटेड वीडियो साझा किया है, जिसमें उनकी प्रस्तावित योजना के तहत गाजा का एक दृश्य दिखाया गया है. 78 साल के ट्रंप ने बिना किसी टिप्पणी के साझा किए गए फुटेज में युद्ध से तबाह हुए क्षेत्र को दिखाया है, जिसके बाद एक कैप्शन दिखाई देता है- 'Gaza 2025... What's Next?'

इसके बाद यह क्षेत्र विदेशी बीच, दुबई शैली की गगनचुंबी इमारतों, लक्जरी नौकाओं और पार्टी करने वाले लोगों के साथ एक मध्य पूर्वी स्वर्ग में तब्दील हो गया है.इसमें एक 'ट्रंप गाजा' टॉवर और अमेरिकी राष्ट्रपति की एक विशाल, सुनहरी मूर्ति शामिल है. वीडियो में एक बच्चे को सड़क पर चलते हुए भी दिखाया गया है, जिसके हाथ में राष्ट्रपति के सिर का एक विशाल, सुनहरा गुब्बारा है.

वीडियो में ट्रंप को बिलकुल नाममात्र के कपड़े पहने एक बेली डांसर के साथ नाचते हुए भी दिखाया गया है. वीडियो में आगे ये भी दिखाता है कि ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होटल रिसॉर्ट के पूल में सनबाथ लेते हुए कॉकटेल का आनंद ले रहे हैं.

वीडियो को लेकर दिलचस्प यह है कि इसमें एलन मस्क भी कई बार फुटेज में दिखाई देते हैं. एक्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के अरबपति बॉस - जो अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का भी नेतृत्व करते हैं, उन्हें वीडियो में लोगों के लिए डॉलर को हवा में उछालते हुए भी दिखाया गया है.

वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना भी है जिसके बोल अलग ही विवाद को जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि वीडियो को पहली बार फरवरी की शुरुआत में व्हाइट हाउस से कोई स्पष्ट संबंध नहीं रखने वाले खातों द्वारा ऑनलाइन साझा किया गया था.

गौरतलब है कि ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में इजरायल और हमास के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी योजना की घोषणा की थी. इसमें दो मिलियन गाजावासियों को पड़ोसी अरब देशों में स्थानांतरित करना और इस क्षेत्र को 'मध्य पूर्व के रिवेरा' के रूप में विकसित करना शामिल है. ट्रंप ने गाजा को एक 'विध्वंस स्थल' के रूप में वर्णित किया, जहां 'लगभग हर इमारत ढह गई है'.

इजरायल-हमास युद्धविराम के बाद क्या होगा, इस बारे में अपने विचार को सामने रखते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि, 'अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा और हम इसके साथ काम भी करेंगे.'

उन्होंने कहा था कि इससे पहले कि वह 'नष्ट इमारतों से छुटकारा पाए', और 'इसे समतल करें' अमेरिका 'साइट पर मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा'.

गाजा के तहत अपनी योजना में ट्रंप ने कहा था कि, 'मैंने जिन लोगों से बात की है, वे सभी इस विचार से खुश हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस भूमि के टुकड़े का मालिक हो, उसका विकास करे और हजारों नौकरियां पैदा करे.'

