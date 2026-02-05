ट्रुथ पर पीएम मोदी-शी जिनपिंग को एक पलड़े में तौल गए डोनाल्ड ट्रंप, जानें कैसे? 

ट्रुथ पर एक्टिव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तब एक पैटर्न को फॉलो करते दिखते हैं जब उनकी किसी वैश्विक नेता से बातचीत होती है. चीनी राष्ट्रपति से हुई बातचीत का जिक्र जैसे उन्होंने ट्रुथ पर किया कुछ वैसा ही अंदाज उनका तब था जब उनकी बात भारतीय पीएम से हुई थी.

दौर सोशल मीडिया का है. फेसबुक, X और इंस्टाग्राम किसी आम आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है. पीएम मोदी से लेकर देश के आम आदमी तक, शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन टूल्स का इस्तेमाल न करता हो. बात विदेश की हो तो वहां लोग हम भारतीयों से दो कदम आगे हैं. इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन में 'ट्रुथ' का जलवा है. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने फिर एलन मस्क से अनबन के बाद जिस तरह ट्रंप ट्रुथ पर एक्टिव हुए, तमाम अमेरिकी ऐसे थे जो इस नए प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गए.

लड़ते हुए दो मुल्कों में संधि कराने से लेकर बागी मुल्कों पर टैरिफ लगाने तक, छोटी हो या बड़ी अब ट्रंप अपनी सभी बातें ट्रुथ पर ही साझा करते हैं. और इस क्रम में ट्रंप ने टेलीफ़ोन पर हुई वो बातचीत भी इसी प्लेटफॉर्म पर साझा की, जो उनके और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई.

ध्यान रहे कि ट्रंप और शी के बीच 4 फरवरी को एक 'शानदार टेलीफोन बातचीत' हुई, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हमेशा की तरह तेज़ अंदाज़ में, ट्रुथ सोशल पर उन टॉपिक्स के बारे में पोस्ट किया, जिन पर दोनों राष्ट्रपतियों ने बात की थी, जिसमें अमेरिकी कृषि, विमानन और ऊर्जा प्रोडक्ट्स खरीदने के चीनी समझौतों पर चर्चा भी शामिल थी.

हालांकि, चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ द्वारा प्रकाशित बातचीत के बयान में ट्रंप के दावों में से ज़्यादातर बातों का ज़िक्र नहीं था, सिर्फ़ यह कहा गया था कि ट्रंप 'ताइवान को लेकर चीन की चिंताओं को महत्व देते हैं', और पूरी बातचीत पर शी का ही दबदबा था.

शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद ट्रंप का लेटेस्ट कदम, कई मायनों में वैसा ही है जैसा उन्होंने रविवार को PM मोदी से बात करने के बाद किया था. उन्होंने आगे बढ़कर ऐलान कर दिया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हो गई है.

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कोई पक्की ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, और न ही इसके लिए बातचीत खत्म होने का ऐलान हुआ है, फिर भी ट्रंप ने एक ट्रैम्पोलिन पर उछलते हुए बच्चे की तरह जल्दबाजी की और ट्रुथ सोशल इंडिया पर कहा कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा.

अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा. अमेरिकी खेती के सामान खरीदेगा. और अमेरिकी इंपोर्ट पर सभी टैरिफ खत्म कर देगा. ट्रंप की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर एक जॉइंट स्टेटमेंट 'अगले चार-पांच दिनों में' जारी किया जाएगा.

हालांकि, रविवार को ट्रेड डील पर ट्रंप की पोस्ट ने तुरंत मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया, जिससे भारत में कई लोगों को काफी मसाला मिल गया, जिन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप की शर्तें भारत के 'अमेरिकी दादागिरी' के आगे 'सरेंडर' करने जैसा है.

किसी ठोस डील के न होने पर, गोयल को कई बार भरोसा दिलाना पड़ा कि जब भी कोई डील साइन होगी, वह भारत के सबसे अच्छे हित में होगी और अमेरिकी खेती के इंपोर्ट से भारतीय किसानों के कल्याण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

इसी तरह, शी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जाकर चीन के राष्ट्रपति शी के साथ अपनी 'शानदार टेलीफोन बातचीत' के बारे में बताया. मोदी के साथ बातचीत के बाद की तरह ही, ट्रंप ने बड़े-बड़े दावे किए कि चीन अमेरिकी तेल और एनर्जी खरीदेगा, सोयाबीन, एयरक्राफ्ट इंजन और दूसरी चीज़ों की खरीदारी बढ़ाएगा, और दावा किया कि उन्होंने ताइवान, ईरान, रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे विषयों पर भी चर्चा की.

हालांकि, सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ द्वारा प्रकाशित बातचीत की रिपोर्ट में ट्रंप के सोयाबीन/एयरक्राफ्ट बिक्री या ईरान/रूस के बारे में किए गए किसी भी दावे का ज़िक्र नहीं था.

रिपोर्ट में कहा गया कि शी ने अमेरिका-चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की, अमेरिका के साथ सहयोग करने की चीन की इच्छा जताई, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ताइवान चीन का मुख्य मुद्दा है, यह ज़ोर देकर कहा कि यह द्वीप चीनी क्षेत्र है जिसे कभी भी अलग रहने नहीं दिया जाएगा, और अमेरिका को ताइवान को हथियार बेचने के मामले में बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी.

असल में, ट्रंप की पोस्ट और शिन्हुआ की रिपोर्ट में सिर्फ़ एक ही बात कॉमन है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति की शी की तारीफ़.

जैसा कि ट्रंप ने कहा, 'चीन के साथ रिश्ते, और राष्ट्रपति शी के साथ मेरे पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और हम दोनों समझते हैं कि इन्हें ऐसा ही बनाए रखना कितना ज़रूरी है.'

शिन्हुआ की रिपोर्ट भी इस बात को सपोर्ट करती है, जिसमें लिखा है, 'ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों महान देश हैं, और अमेरिका-चीन के रिश्ते दुनिया में सबसे ज़रूरी द्विपक्षीय रिश्ते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वह उनका बहुत सम्मान करते हैं.'

यह सब जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले उनकी मनमर्जी और इच्छाओं से तय होते हैं, और 4 फरवरी को शी के साथ बातचीत के बाद उनकी प्रतिक्रिया ने इस बात को और पक्का कर दिया.

पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद की तरह, ट्रंप ने एक बार फिर ऐसे समझौते करने का दावा किया जिनका असलियत से कोई लेना-देना नहीं था.

जहां तक ​​चीन की बात है, बातचीत का फोकस ताइवान के साथ चीन के विवाद में अमेरिका की दखलअंदाजी को लेकर चीन की रेड लाइन्स पर था, न कि सोयाबीन या एयरक्राफ्ट पर जैसा कि ट्रंप ने दावा किया था.

बहरहाल, शी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई? दोनों ने वास्तव में किन मुद्दों पर विचार साझा किये इस विषय में कोई जानकरी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक इस बातचीत का कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है. मामले में दिलचस्प है ट्रंप का पक्ष. ट्रुथ पर ट्रंप ने वही बातें की हैं जो उन्हें पसंद हैं. यानी ट्रंप ने एक बार फिर अपने खुद के अचीवमेंट्स को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए, चाहे वे असली हों या काल्पनिक, सही द्विपक्षीय समझौतों को नज़रअंदाज़ किया है.