Explainer: अमेरिका-ईरान के 60 दिन के रोडमैप में क्या है? होर्मुज पर क्यों है सबसे ज्यादा फोकस

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के रोडमैप के लिए अब एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी. यह कमेटी दोनों देशों की मध्यस्थता प्रक्रिया की राजनीतिक निगरानी करेगी, जहां बातचीत में गैप या अन्य तकनीकी समस्याएं आ रही हैं. उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगी.

.अमेरिका ईरान में तनाव के बाद फिर शुरू हुई बातचीत

.दोनों के बीच 60 दिन के रोडमैप के साथ इन मुद्दों पर होगी बात

.होर्मुज जलडमरूमध्य पर है सबसे ज्यादा फोकस

.क्या मध्य पूर्व में नई शक्ति-संतुलन राजनीति शुरू हो रही है

अमेरिका और ईरान में तनाव के बाद एक बार फिर से बातचीत के लिए सहमति बन गई है. दोनों देशों के राष्ट्रपति और अधिकारी स्विट्जरलैंड में एकजुट हुए हैं. अमेरिका और ईरान ने एक ऐसे 60-दिवसीय रोडमैप पर सहमति जताई है, जिसका लक्ष्य सिर्फ बातचीत जारी रखना नहीं बल्कि एक अंतिम समझौते तक पहुंचना है. इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया की राजनीतिक निगरानी रखेगी. इसमें आने वाली तकनीकी सस्याओं को बातचीत से सुलझाया जाएगा. वहीं दुनिया के ज्यादातर देशों की नजर अमेरिका और ईरान की बातचीत पर टिकी हुई है. इसकी वजह इनके किसी भी फैसले का प्रभाव दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति पर पड़ना है. इसका कारण समुद्री व्यापार वैश्विक तेल, गैस समय अन्य सामानों का आयात होना है. आइए जानते हैं 60 दिनों के रोडमैप में दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर बात होगी, दुनिया की क्यों टिकी है फैसले पर नजर, होर्मुज जलडमरूमध्य पर क्यों है सबसे ज्यादा फोकस...

पर्दे के पीछे क्या तय हुआ और क्यों है यह अलग?

स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए एक नया सिस्टम बनाने पर सहमति बनी है. इस व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि अब बातचीत सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीकी स्तर पर उन मुद्दों पर बात होगी, जो किसी भी समझौते को जमीन पर लागू करने के लिए बेहद जरूरी हैं. इसके तहत अलग-अलग ग्रुप बनाये जाएंगे, जो परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों, निगरानी तंत्र, सत्यापन प्रक्रिया और विवाद समाधान जैसे संवेदनशील मामलों पर काम करेंगे. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीधा संचार चैनल भी स्थापित किया जाएगा, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या सैन्य तनाव को शुरुआती में ही रोका जा सके.

होर्मुज जलडमरूमध्य पर है सबसे ज्यादा फोकस

अब नई बातचीत में प्रमुख उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन को माना जाता है. दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा होर्मुज से गुजरता है. पिछले कुछ सालों में यहां कई बार तनाव की स्थिति बनी है. इसी के प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महंगाई और अस्थिरता बढ़ी है. यही वजह है कि अब बातचीत सिर्फ राजनीतिक समझौते पर नहीं, बल्कि व्यापारिक और समुद्री सुरक्षा पर भी होगी. अगर यहां स्थिरता बनी रहती है, तो वैश्विक सप्लाई चेन को बड़ी राहत मिलेगी.

लेबनान में युद्धविराम और शांति

रॉयर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान के 60 दिन के समझौते में सबसे बड़ी बाधा लेबनान से हिजबुल्लाह ​और इजरायल है. इजरायल और लेबनान के बीच हुई सीजफायर ने 60 दिन के शांति समझौते को तनाव में बदल दिया. अब 60 दिन के रोडमैप में सबसे पहले लेबनान में संघर्ष-निरोधक व्यवस्था को लागू करने बात तय हुई है. इसमें पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है. इसके लिए बफर जोन बनाने पर बात हुई है. इसमें दक्षिणी लेबनान में 'सुरक्षा क्षेत्र'स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां से हिजबुल्लाह की गतिविधियां रोकने के साथ ही लेबनानी सेना के हाथों में कंट्रोल होगा.

क्या मध्य पूर्व में नई शक्ति-संतुलन राजनीति शुरू हो रही है

इस पूरी प्रक्रिया का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इसमें केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि कतर और पाकिस्तान जैसे देश भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि छोटे देश भी अब केवल दर्शक नहीं बनना चाहते, वे खुद को मध्यस्थ और स्थिरता लाने वाले खिलाड़ियों के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं. अगर यह मॉडल सफल होता है तो भविष्य में मध्य पूर्व के अन्य विवादों में भी क्षेत्रीय देशों की भूमिका बढ़ सकती है. यह वैश्विक कूटनीति में एक नया ट्रेंड साबित हो सकता है, जहां बड़े देशों के साथ क्षेत्रीय साझेदार भी समाधान का हिस्सा बनें.

लेबनान से जुड़ा नई सुरक्षा बॉडी क्या बताती है

बातचीत के दौरान संघर्ष-रोकथाम बॉडी बनाने पर भी सहमति बनी है, जिसका उद्देश्य लेबनान में संभावित सैन्य तनाव को कंट्रोल करना होगा.ईरान की न्यूज एजेंसी के अनुसार, IRNA का दावा है कि अमेरिका और ईरान दोनों समझ चुके हैं कि किसी भी स्थानीय संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है. इसलिए केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर भी समानांतर काम किया जा रहा है. यह कदम बताता है कि वार्ता का लक्ष्य केवल तत्काल तनाव कम करना नहीं, बल्कि लंबे समय की स्थिरता का ढांचा तैयार करना है.

क्या 60 दिन में हो सकता है ऐतिहासिक समझौता

अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की स्थिति आज से नहीं दशकों पुरानी है. ऐसे में 60 दिन कोई लंबा समय नहीं है. फिर भी इस बार बातचीत की संरचना, तकनीकी कार्य समूहों की भागीदारी, सीधा संचार चैनल और बहुपक्षीय मध्यस्थता के लगे देश और लोग उम्मीद बढ़ा रहे हैं. अगर रोडमैप के अनुसार, बातचीत होती है तो यह सिर्फ दो देशों के रिश्तों में सुधार नहीं होगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

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