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Explainer: अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 18 अक्टूबर से लगाएगा टैरिफ, चीन को मिलेगी छूट?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 18 अक्टूबर से लगाएगा टैरिफ, चीन को मिलेगी छूट?

ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग के बाद दोनों देश 30-30 अरब डॉलर के टैरिफ की कटौती को तैयार हुए हैं, लेकिन रूसी प्रतिबंध कानून के तहत टैरिफ लगेगा या नहीं, इस पर क्लियरिटी नहीं है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 26, 2026, 04:22 PM IST

Explainer: अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 18 अक्टूबर से लगाएगा टैरिफ, चीन को मिलेगी छूट?

चीन को रूसी तेल खरीदने की छूट देंगे ट्रंप? (फोटो क्रेडिट-PBS और DD न्यूज)

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  • अमेरिका ने बुसान समझौते को 10 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है. 
  • यूएस में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का कानून बन गया है. 
  • ट्रंप को 18 अक्टूबर तक एलिजिबल देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला करना होगा. 

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले वाशिंगटन ने ऐसा ऐलान किया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है. अमेरिका ने चीन के साथ बुसान समझौते को दो महीने के लिए आगे बढ़ा दिया. ये वही समझौता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर थमा था. अब इस समझौते की वेलिडिटी 10 जनवरी, 2027 तक है यानी इस बीच वाशिंगटन और बीजिंग के बीच ट्रेड जैसा चल रहा था, वैसा ही चलता रहेगा. हालांकि इसमें एक नया पेच सामने आया है और वो है-  लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026. अमेरिका को इस कानून के जरिए रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की छूट मिली है. 

वाशिंगटन ने अमेरिका-चीन ट्रेड समझौते को तो 10 जनवरी 2027 तक आगे बढ़ा दिया है, लेकिन रूसी प्रतिबंधों से जुड़े टैरिफ प्रावधानों से बीजिंग को सार्वजनिक रूप से कोई छूट नहीं दी गई है. इससे जुड़ी किसी भी रियायत आधिकारिक तौर पर करनी जरूरी होगी. अमेरिका अगर चीन को इसकी छूट देता है तो इससे भारत के सामने अहम सवाल खड़ा हो जाएगा. फिलहाल तो इसका कोई क्लीयर जवाब नहीं है.

2025 में हुआ था बुसान समझौता

अमेरिका और चीन के बीज मौजूदा समझौते को बुसान समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 2025 में साउथ कोरिया के बुसान में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद हुआ था. इस डील के बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद में कमी आई और रेयर अर्थ मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खरीद को लेकर फैसले किए गए. यह समझौता 10 नवंबर को खत्म होने वाला था. 

चीन-अमेरिका के बीच बुसान समझौता

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 24 सितंबर को कहा कि वाशिंगटन और बीजिंग इस समझौते को 10 जनवरी 2027 तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. इससे दोनों देशों को ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए अधिक समय मिलेगा. 

रूस पर नए प्रतिबंध कानून में क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 18 सितंबर को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 पर हस्ताक्षर करके इसे कानून दिया है. इस कानून के एक प्रावधान में, राष्ट्रपति को कानून लागू होने के 30 दिनों के भीतर क्राइटीरिया पूरा करने वाले देशों से आने वाले वस्तुओं पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाना होगा. इस कानून में वैसे तो किसी देश का नाम नहीं लिया गया है. इसमें बजाय इसमें क्राइटीरिया निर्धारित किए गए हैं कि किन देशों को इसके दायरे में लाया जा सकता है.

किन देशों पर लागू होगा ये कानून?

कानून के प्रावधान के अनुसार, किसी देश को 18 सितंबर, 2026 से पहले के 12 महीनों की अवधि के दौरान रूसी कच्चे तेल या नेचुरल गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों में से एक होना चाहिए. उसे 18 अक्टूबर, 2026 को या उसके बाद रूसी कच्चे तेल या गैस की नई खरीद जानबूझकर करनी चाहिए. इसके अलावा एक प्रावधान उन देशों को कवर करता है, जो 12 महीने की अवधि के दौरान रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में सबसे बड़े पांच सहायक देशों में शामिल थे. 

अमेरिका कबसे लगा सकता है ये टैरिफ?

कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति को 18 सितंबर के 30 दिनों के भीतर योग्य देशों के लिए टैरिफ बढ़ाना अनिवार्य है, जिसके लिए डेडलाइन 18 अक्टूबर, 2026 तय की गई है. वैसे तो अधिकतम टैरिफ रेट 100 फीसदी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश इसके दायरे में आएगा, उस पर 100 फीसदी ही टैरिफ लग जाएगा. कानून के तहते जीरो से लेकर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है.  

रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंध

इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है. किसी भी टैरिफ को लागू करने या उसमें बदलाव करने से पहले संबंधित कांग्रेस कमेटी को लिखित रूप में जस्टिफिकेशन भी देना होगा, जिसमें बताना होगा कि अगर टैरिफ में बदलाव कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है और कोई देश टैरिफ लगाने के लिए योग्य है या नहीं. 

टैरिफ से किन देशों को मिल सकती है छूट?

अगर कोई देश रूसी कच्चे तेल या नेचुरल गैस की खरीद, बिक्री, आपूर्ति को बढ़ाने या घटना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि बाद में टैरिफ को एडजस्ट कर सकता है. इस कानून में एक छूट का भी प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि जो देश अपनी कुल प्राकृतिक गैस जरूरत का 15% से कम हिस्सा रूस से लेते हैं और निर्भरता लगातार घटा रहे हैं, उन्हें टैरिफ से छूट दी जा सकती है. यह कानून राष्ट्रपति को स्पेशल अधिकार भी देता है कि वो अगर चाहे तो किसी देश पर टैरिफ न लगाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें कांग्रेस को प्रमाणित करना होगा कि ये छूट अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है. 

अमेरिका ने भारत-चीन के साथ किया था अलग-अलग व्यवहार!

चीन को टैरिफ से छूट की मौजूदा बहस के बीच यह भी समझिए कि वाशिंगटन ने पिछले साल रूस से तेल की खरीद को कैसे संभाला था. अमेरिका ने 2025 में रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, लेकिन चीन के साथ अमेरिका ने एक अलग समझौता किया था.  

क्या चीन को मिलेगी रूसी प्रतिबंधों से छूट?

चीन को रूसी तेल खरीद की छूट मिलेगी या फिर उस पर टैरिफ लगाया जाएगा, अब तक ये सवाल ही बना हुआ है. ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश नॉन-सेंसिटिव सामानों के आयात पर 30-30 अरब डॉलर के रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट देंगे, लेकिन रूसी प्रतिबंध कानून के तहत टैरिफ लगेगा या नहीं, इस पर अब तक क्लियरिटी नहीं है. स्कॉट बेसेंट की घोषणा से भी यही समझ आ रहा है कि ट्रेड वॉर को बंद करने वाले समझौते को 10 जनवरी, 2027 तक बढ़ाया गया है. इसमें कहीं भी नए बिल से छूट जैसी कोई बात नहीं है. अगर अमेरिका की ओर से चीन को इस तरह की छूट मिलती है तो भारत के लिए यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण होगा. इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बदलाव आ सकता है. फिलहाल पूरा फोकस 18 अक्टूबर पर है, जब कानून पर हस्ताक्षर की 30 दिन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी. सवाल यही है कि वाशिंगटन किन देशों पर टैरिफ लगाता है और किन देशों को राष्ट्रीय हित में बताकर उन्हें छूट दी जाती है.

ये भी पढ़ें- ईरान का 7 दिनों का सीजफायर ऑफर, ट्रंप का इनकार और होर्मुज का नया मैप... पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

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