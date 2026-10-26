6 राउंड की मीटिंग और अयूब खान का एक ऐलान... चीन के खिलाफ भारत-PAK का जॉइंट फ्रंट कैसे बनते-बनते रह गया?

ब्रिटिश पीएम ने यूएस प्रेसिडेंट को लिखी चिट्ठी में कहा कि चीन के बड़े हमले के खिलाफ डिफेंस के लिए पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए एक जॉइंट इंडियन-पाकिस्तानी प्लान की जरूरत है.

1962 में नेहरू ने चीन के खिलाफ अमेरिका से मांगी थी मदद

चीन ने 21 नवंबर को एकतरफा कर दिया सीजफायर का ऐलान

अमेरिका-ब्रिटेन ने भारत-PAK को साथ लाने की बनाई थी योजना

PAK ने 1963 में चीन को सौंपा शक्सगाम घाटी का 5180 वर्ग KM हिस्सा

20 अक्टूबर, 1962. चीन की सेना ने लद्दाख और नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (अरुणाचल प्रदेश) में घुसपैठ शुरू कर दी. ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन भारतीय सेना इस ठंडे इलाके के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी. भारतीय सेना को इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ.

प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने चीन के इस हमले से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से मिलिट्री मदद भेजने की रिक्वेस्ट की. नेहरू ने यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी को चिट्ठी लिखी कि हमें एयर ट्रांसपोर्ट, रडार सिस्टम और फाइटर जेट्स जल्दी से मुहैया कराए जाएं.

सीआईए के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट ब्रूस रीडेल के मुताबिक, नेहरू ने अमेरिका को चीन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील भी की थी. रीडेल ने अपनी किताब 'जेएफके फॉरगोटन क्राइसिस: तिब्बत, सीआईए और इंडो-चाइन वॉर' में लिखा, 'नेहरू कैनेडी से चीन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील कर रहे ताकि पीएलए को हराने के लिए हवाई हमलों में मदद मिल सके.'

चीन हमले के बाद नेहरू ने अमेरिका से मांगी थी मदद

रीडेल ने लिखा, 'नेहरू ने कहा कि हमें कम से कम 12 स्क्वाड्रन सुपरसोनिक ऑल वेदर फाइटर जेट्स की जरूरत है. हमारे देश में मॉडर्न रडार की कोई व्यवस्था नहीं है. जब तक हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है तब तक अमेरिकी एयरफोर्स के जवान इन फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम को चलाएं. नेहरू ने तिब्बत पर हमला करने के लिए B-47 बॉम्बर्स के दो स्क्वाड्रन भेजने की भी अपील की. इसमें भारतीय पीएम ने कैनेडी को आश्वासन दिया कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया जाएगा.'

क्यूबा मिसाइल संकट में उलझे थे अमेरिका-USSR

चीन ने जब भारत पर हमला किया था, उस समय अमेरिका और रूस क्यूबा मिसाइल संकट में उलझे हुए थे. ड्रैगन ने इस मौके का फायदा उठाया कि इस दौरान भारत की मदद करने के लिए इनमें से कोई भी देश नहीं आएगा. जब उसने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन से भारत को मदद मिल सकती है तो 21 नवंबर को उसने एकतरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया. चीन अरुणाचल प्रदेश से तो पीछे हट गया, लेकिन उसने लद्दाख के एक हिस्से पर (अक्साई चिन) पर कंट्रोल बनाए रखा. हालांकि अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को अब भी लग रहा था कि चीन किसी भी समय दोबारा भारत पर हमला कर सकता है.

ब्रिटिश PM ने कैनेडी को लिखी थी चिट्ठी

अमेरिका और ब्रिटेन को लगा कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप को कम्युनिस्ट ताकतों से बचाना है तो चीन के खिलाफ भारत और पाकिस्तान के जाइंट डिफेंस के आइडिया पर काम करना होगा. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के आर्काइव्ज के मुताबिक, ब्रिटिश पीएम हैरोल्ड मैकमिलन ने 13 दिसंबर, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को चिट्ठी लिखी. इसमें उन्होंने चीन के खिलाफ सबकॉन्टिनेंट की सुरक्षा के लिए भारत-पाकिस्तान को मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया. मैकमिलन ने कैनेडी से कहा कि इससे कश्मीर में विवाद सुलझ जाएगा और इन दोनों देशों को वेस्टर्न न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ले आएंगे ताकि ये कम्युनिस्ट प्रभाव में नहीं आ पाएं.

चीन के खिलाफ जॉइंट इंडियन-पाकिस्तानी प्लान की जरूरत: ब्रिटिश PM

ब्रिटिश पीएम ने कहा कि चीन के बड़े हमले के खिलाफ डिफेंस के लिए पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए एक जॉइंट इंडियन-पाकिस्तानी प्लान की जरूरत है. यह ज्यादा असरदार होगा. इससे भारत को पाकिस्तान वाले बॉर्डर की चिंता दूर होगी और वो चीन बॉर्डर पर फोकस कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान को भी अलग-थलग करने से बचाएगा.

मैकमिलन ने ये भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान को उन इलाकों को अपने पास रखना चाहिए, जिन्हें पर उसने पहले से कब्जा किया है, जिसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. भारत को जम्मू और लद्दाख अपने पास रखने चाहिए, जबकि कश्मीर घाटी को ऑटोनॉमस एरिया बनाना चाहिए, जिसे दोनों देशों से सुरक्षा की गारंटी मिले. उन्होंने कहा कि भारत को पहले छूट देनी होगी, फिर पाकिस्तान पर मांगों को ज्यादा से ज्यादा नरम करने के लिए दबाव डाला जा सकता है.

अयूब खान ने चाइनीज अटैक से 3 साल पहले रखा था प्रस्ताव

ब्रिटिश पीएम का ये आइडिया नया नहीं था. पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1959 में कश्मीर और दूसरे मुद्दों को सुलझाने पर चीन के खिलाफ सबकॉन्टिनेंट की मिलकर रक्षा करने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि नेहरू की ओर से इसे खारिज कर दिया गया था. उन्होंने इसे नॉन-अलाइमेंट के खिलाफ बताया था. एक ओर भारत था, जिस पर चीन ने हाल ही में हमला किया था जबकि दूसरी ओर अयूब खान थे, जिन्हें पहले ही चीन से खतरा दिखाई दे रहा था. ऐसे में पश्चिमी ताकतों को लगा कि वो चीन का डर दिखाकर दोनों देशों को एक साथ ला सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच 6 राउंड की बातचीत

अमेरिका और ब्रिटेन की पहल पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को लेकर छह राउंड तक बातचीत हुई. भारत ने सीजफायर लाइन के आगे सीमित इलाके में बदलाव का ऑफर दिया. पाकिस्तान ने इसे मना कर दिया और उसने ज्यादा बड़ी जमीन के ट्रांसफर और कश्मीर में जनमतसंग्रह पर जोर दिया. जब भारतीय डेलीगेशन रावलपिंडी पहुंचा तो अयूब खान ने चीन के साथ बॉर्डर समझौते की घोषणा कर दी. इसमें पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी क्षेत्र का 5180 वर्ग किमी हिस्सा चीन को सौंप दिया.

चीन के साथ मार्च 1963 में हुए इस समझौते ने इस बातचीत को पूरी तरह डीरेल कर दिया. मई 1963 में बिना किसी समझौते के ये बातचीत खत्म हो गई. बाद में पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों की मध्यस्थता की पेशकश को भी खारिज कर दिया. हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को जमकर खरी-खोटी सुनाईं.

1965 में PAK वॉर के दौरान अमेरिका ने पीछे खींचे हाथ!

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जॉइंट डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ. 1962 वॉर में इमरजेंसी वेस्टर्न मदद आई और माउंटेन डिवीजन और एयर डिफेंस को इक्विप करने के लिए पैकेज पर बात हुई. हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से मदद लिमिटेड ही रही. अमेरिका ने भारत को कुछ समय के लिए हथियार देने शुरू किए, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा तो उसने भी मदद करना लगभग बंद कर दिया. भारत ने हथियारों के लिए सोवियत यूनियन का रुख किया, जबकि चीन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत किया.

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